Lakisääteiset vaatimukset tuontikoirien testaamisesta ja rokottamisesta tauteja vastaan ovat suppeat. Tusina suomalaista rescue-koirajärjestöä on sitoutunut testaamaan tuontikoiransa lain vaatimuksia laajemmin.

Suomi on pitkään ollut vapaa monista eläintaudeista, jotka ovat muualla maailmassa yleisiä. Riskit tautien yleistymiselle kasvavat, kun koirien tuonti ulkomailta lisääntyy.

”Meidän koirapopulaatiomme on ollut perinteisesti aika eristyksissä. Se, että Suomeen tuodaan aikuisia koiria, joiden alkuperä on tuntematon, on suurin riski koirapopulaatiomme terveydelle, sanoo Ruokaviraston jaostopäällikkö Kitty Schulman.

Schulmanin mukaan uusia tauteja, joita ei ole aiemmin Suomessa nähty, tulee eläimillä esiin verrattain usein. Tuorein on linguatula-kielimatotartunta, josta Helsingin yliopisto tiedotti keskiviikkona.

Tartunta oli havaittu koiralla, joka oli tuotu Suomeen Espanjasta noin vuotta aikaisemmin. Loinen oli tullut ulos koiran ysköksen mukana.

Koirien maahantuonnissa Suomea sitoo EU-lainsäädäntö. Eri säännöt koskevat sitä, että koiraa siirretään EU-maasta toiseen, ja sitä, että koira tuodaan EU:n ulkopuolelta. Vaatimukset ovat löysemmät, jos koira matkustaa omistajansa mukana eikä kyse ole niin kutsutusta kaupallisesta tuonnista.

Jos koira tuodaan kaupallisena tuontina Suomeen EU:n sisältä, kuten Espanjasta, pitää koiralla olla mikrosiru ja EU:n lemmikkieläinpassi.

Lisäksi koiran on oltava rokotettu rabiesta eli raivotautia vastaan ja lääkitty ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Koiran pitää olla myös terve, ja mukana pitää olla todistus virkaeläinlääkärin lähtömaassa tekemästä tuoreesta terveystarkastuksesta.

EU:n ulkopuolella on lisäksi korkean riskin alueita, joilta Suomeen tuoduilla koirilla pitää olla testitodistus. Todistus osoittaa, että koiran elimistössä on vasta-aineita rabiesta vastaan.

”Muita tautivaatimuksia ei ole. Se on sääli, koska moni muukin tauti voi tarttua eläimestä ihmiseen. Monet taudit voivat olla piileviä, eivätkä ne näy terveystodistusta laadittaessa.”

Ulkomailta Suomeen tuotavat koirat jaetaan karkeasti kolmeen ryhmään: rekisteröityihin rotukoiriin, niin kutsuttuihin rescue-koiriin ja pentutehtaissa tuotettuihin koiriin.

Rescueyhdistys Kulkurit tuo koiria Romaniasta Suomeen. Sen toiminnanjohtaja Salla Honkapää kertoo, että yhdistys on jo alkanut selvittää linguataula-loisen esiintyvyyttä ja testausmahdollisuuksia, ja yhdistys ollut yhteydessä alan asiantuntijoihin Suomessa.

Yhdistys on yhdessä 12:n muun alan järjestön kanssa sitoutunut Responsible rescue -sitoumukseen. Sitoumuksen allekirjoittanut yhdistys paitsi noudattaa koirien tuonnin lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia myös sitoutuu testaamaan koirilta jo lähtömaassa tiettyjä tarttuvia tauteja sekä ohjeistaa koiran adoptoijaa tiettyjen tartuntojen uusintatestaukseen Suomessa.

Kahden rabies- ja viitosrokotteen antamisen lisäksi Rescueyhdistys Kulkurit testaa kaikki tuontikoiransa kahdeksan eri taudin varalta. Lisäksi jokaiselle koiralle tehdään sisä- ja ulkoloishäätö kahdesti, ja kolme neljästä tuontikoirasta testataan multiresistenttien bakteerien varalta.

Kaupalliset tuojat, joiksi järjestötkin lasketaan, raportoivat tuomistaan koirista EU:n yhteiseen Traces-järjestelmään ja EU:n ulkopuolelta tuoduista koirista Tullille. Schulmanin mukaan myös yksityishenkilöt saattavat tuoda melko suuria määriä rescue-koiria.

Tilastotietoa omistajansa kanssa EU-alueelta matkustavista koirista ei ole. Schulmanin mukaan väylää käytetään paljon myös laittomasti: koiria kuljetetaan Suomeen myös omaksi tekaistuna ja luovutetaan eteenpäin.

Näin saatetaan toimia, koska oman lemmikin siirtämistä koskevat vaatimukset ovat löysempiä kuin kaupallista tuontia koskevat. Esimerkiksi virkaeläinlääkärin tarkastusta ei tarvita, jos koira matkustaa EU-maasta toiseen omistajansa mukana.

Toinen ongelma on niin kutsuttu EU-pesu. Koiria salakuljetetaan puutteellisin terveystiedoin joihinkin EU-maihin EU:n ulkopuolelta. Kun koira jatkaa matkaansa edelleen toiseen EU-maahan, se on paperilla EU-koira eikä yhtä tiukkaa terveystarkastusseulaa ole.

Vaikka koiralla olisikin terveystodistus rabiesrokotuksesta ja ekinokokki­lääkityksestä, voi todistus olla tekaistu.

Ruokavirasto tutki pari vuotta sitten 170 tuontikoiran vasta-ainetasot. Joka neljännellä tutkittavalla koiralla ei löytynyt lainkaan vasta-aineita rabiesta vastaan, vaikka rabiesrokotus on kaikkien koirien tuontivaatimus.

”On hyvin epätodennäköistä, että kaikki nämä koirat olisivat sellaisia, jotka eivät nostata vasta-aineita. Tilastollisesti alle prosentti rokotetuista koirista ei kehitä lainkaan vasta-aineita.”

Rescueyhdistys Kulkureiden Honkapää katsoo, että vastuullisten rescue-yhdistysten kannattaa varmistaa todistusten aitous jo siksikin, että väärennetyksi paljastunut todistus tai toimenpide voisi vaarantaa yhdistyksen maineen.

Hän sanoo, että Kulkurit on käyttänyt lähes kymmenvuotisen toiminta-aikansa ajan samaa eläinlääkäriklinikkaa Bukarestissa. Yhdistys on klinikkaan yhteydessä päivittäin.

”Olemme klinikan suurin tulonlähde, eikä heille olisi kovin kannattavaa bisnestä tumpeloida omia hommiaan.”

Koska lainsäädäntöteitse maahantuontia koskeva lainsäädäntö ei näytä olevan lähiaikoina tiukentumassa, koiranomistajille ja koiria hankkiville jää paljon vastuuta.

Schulman muistuttaa, että koiraa hankkivan pitää ottaa selvää koiran alkuperästä. Pentua olisi hyvä käydä katsomassa vähintään pari kertaa ennen kuin sen hakee kotiin, jotta selviää, millaisissa olosuhteissa se on kasvanut.

Aikuisen koiran terveystodistuksen aitouden selvittämiseen voi pyytää apua tarvittaessa viranomaisilta. Ruokaviraston asiantuntijat suosittelevat myös tuontikoiran rokotusten, ulkoloishäätöjen ja ekinokokki­lääkitysten uusimista Suomessa.