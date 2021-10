Konservatiivinen järjestö keräsi ympäri maailmaa yli 200 000 nimeä vetoomukseen Räsäsen puolesta. Toiviaisen mukaan viestitulva on täysin poikkeuksellinen ja huolestuttava.

Citizen Go -järjestö on lähettänyt valtakunnansyyttäjän toimistoon lähes 1 600 sähköpostia.

Tiistaina 28. syyskuuta valtakunnansyyttäjän toimiston (VKST) ala-aulaan saapui delegaatio. Äärikonservatiiviseksi luonnehdittu Citizen Go -kansalaisjärjestö oli pyrkimässä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen puheille tärkeässä asiassa.

Delegaatio halusi luovuttaa vetoomuksen kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) tueksi. Järjestö ilmoitti keränneensä siihen ympäri maailmaa 200 029 allekirjoitusta. Delegaatio joutui luovuttamaan vetoomuksen toimiston työntekijälle, sillä Toiviainen ei ottanut heitä vastaan.

Järjestön ilmoitusta allekirjoitusten määrästä ei voida todentaa. Valtakunnansyyttäjän toimisto ei ole tietoturvasyistä avannut vetoomuksen mukana tullutta muistitikkua, johon allekirjoitukset on kerätty.

Ilmoitusta ei toisaalta ole syytä epäillä. Citizen Go oli ehtinyt tulla VKST:lle tutuksi sen jälkeen, kun Toiviainen oli huhtikuun lopussa päättänyt nostaa syytteen Räsästä vastaan.

Järjestö on puolessa vuodessa lähettänyt toimistoon lähes 1 600 sähköpostia, ja jokaiseen on kerätty sadan tukijan nimet. Niissä on siis noin 160 000 ihmisen allekirjoitus.

Tiedossa ei ole, ovatko muistitikulla olevat nimet samoja kuin sähköposteissa.

Järjestön tukisähköposteja tuli ensin englannin ja slovakian kielillä.

Hiljalleen kielivalikoima lisääntyi. Saksa, portugali, italia, unkari ja puola. Heinäkuussa oli parin viikon tauko, sitten taas jatkui. Uusina kielinä mukaan tulivat espanja, hollanti, ranska ja venäjä.

Vetoomusten ydinsisältö oli sama: ”Do not send Päivi Räsänen to prison for expressing her Christian beliefs.” Älkää lähettäkö Päivi Räsästä vankilaan kristillisten uskomustensa ilmaisemisesta.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) saamaa syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tammikuussa 2022.

Vetoomuksen ydinviesti ampuu rankasti yli. Räsästä ei uhkaa vankeus. Hän sai syytteet kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, ja jos tuomioistuin hänet lopulta toteaisi syylliseksi, seuraamus olisi nykyisen oikeuskäytännön mukaan sakkoja.

Syytteissä on kyse Räsäsen homoseksuaalisuutta käsittelevistä puheista ja kirjoituksista. Niitä on tarkoitus käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa 24. tammikuuta.

Lue lisää: Kansanedustaja Päivi Räsänen saa syytteet kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Jo ennen syytteiden nostamista valtakunnansyyttäjän toimisto sai poikkeuksellisen paljon kansalaispalautetta. HS kävi läpi kaikki toimistoon tulleet viestit.

Muita kuin Citizen Gon sähköpostiviestejä oli 21. lokakuuta mennessä tullut lähes 500. Niiden ydinviesti ei jäänyt epäselväksi. Ihmiset kertoivat olleensa pöyristyneitä jo siitä, että Toiviainen oli määrännyt poliisit tekemään Räsäsen kannanotoista esitutkinnan, syytteen nostosta puhumattakaan.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen mukaan kansanedustaja Päivi Räsäsen tapaukseen liittyvä viestitulva on hänen urallaan täysin poikkeuksellinen.

Toiviainen kuvailee viestitulvaa täysin poikkeukselliseksi, jopa huolestuttavaksi. Syyttäjän on toimittava riippumattomasti ja objektiivisesti, mutta vaarana on, että tällainen painostus alkaa vaikuttaa päätöksiin.

Toiviainen vakuuttaa, että häneen viestitulva ei vaikuta.

”Olen psyykannut itseni sellaiseen tilaan, että jatkan työtäni perustaen päätökseni lakiin. Elämä on helppoa, kun omat ratkaisut miettii viimeisen päälle ja tietää, että ne perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.”

Työntekoa sähköpostia tukkivat viestit kyllä haittaavat. Toiviainen joutuu käymään ne läpi siltä varalta, että johonkin niistä pitäisi reagoida.

Toiviainen korostaa, että kansalaisilla täysi oikeus kritisoida hänen toimintaansa ja päätöksiään.

”Näin pitääkin tehdä, sillä se kuuluu kansalaisten demokraattisiin perusoikeuksiin. Asiallinen kritiikki on eri asia kuin se, että painostetaan ja tahallaan häiritään ja tehdään kiusaa.”

Toiviainen on huolissaan muista syyttäjistä, muun muassa niistä, jotka ajavat hänen nostamaansa syytettä oikeussalissa. Kyse on viime kädessä työsuojeluasiasta.

Pahimmillaan tällainen painostaminen voi johtaa siihen, että syyttäjät eivät enää halua tehdä työtään.

”On täysin mahdollista, että näin käy. Silloin häiritsijät ovat päässeet tavoitteeseensa.”

Toiviainen korostaa, että syyttäjät joutuvat ratkaisemaan kaikki asiat, jotka heidän eteensä tulevat. Pahin skenaario olisi, että syyttäjä alkaisi itseään säästääkseen tehdä toisenlaisia ratkaisuja kuin mitä laki edellyttäisi.

Ainakaan toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että syyttäjät olisivat luopuneet objektiivisuudestaan tai ylittäneet harkintavaltansa painostuksen tai muun häirinnän seurauksena, Toiviainen sanoo.

Kansalaisten viesteissä Toiviainen sai paljon neuvoja. Häntä kehotettiin lukemaan niin lakikirjaa kuin Raamattuakin. Ja häpeämään.

”Missä sinun oikeuden- ja suhteellisuudentajusi on – vai onko sitä koskaan ollutkaan? Eikö sinulla todellakaan ole mitään parempaa ja tärkeämpää tekemistä siellä?” kyseli jyväskyläinen nainen, joka oli kirjoittanut viestin aihekenttään: ”Etkö osaa hävetä?”

”Miten te kehtaatte!” säesti toinen nainen. ”Tutkikaa nyt ensin setalaisten, islamistien jne. ’vihapuheet’ kristittyjä kohtaan; ja islamistien viha länsimaista elämää kohtaan Suomessa.”

Monissa viesteissä ihmeteltiin, miksi Räsänen joutuu syytteeseen, jos jokin muu nimetty taho ei joudu.

Ilmiannettujen joukkoon kuuluivat esimerkiksi Suomalainen kirjakauppa Koraanin myymisestä, Yle erilaisista dokumenteista, keskusteluohjelmista ja Ransu-koirasta, Tuntematon sotilas venäläisvastaisuudesta, kansanedustaja Hussein al-Taee (sd), muslimit yleisesti ja eräs nimeltä mainittu imaami erityisesti.

Monissa viesteissä Toiviaista syytettiin kristittyjen vainosta ja ihmeteltiin, miten Raamatun sana voisi olla lainvastainen.

"Hänen [Räsäsen] kirjoituksensa pohjautuu Raamatun ilmoitukseen, joka käsitykseni mukaan on myös ollut ohjenuorana Suomen perustuslakia laadittaessa." (Mies)

”Onko todella näin, että Suomessa on kohta rikos lukea Raamattua?” (Mies)

”Kaikille muille ajetaan oikeuksia paitsi kristityille ja heteroille. Ne ovat kaikkein vainotuimmat ryhmät.” (Nainen)

Jotkin kirjoitukset olivat selvästi homovastaisia.

”En ole tavannut vielä ketään joka toivoisi ja haluaisi lapsistaan homoja. Jos rakastaa lapsiaan. Ja sen asian voi sanoa suoraan olematta suvaitsematon”, ilmoitti eräs mies. Hän jatkoi pohtimalla, miksi "luonnonvalinta ei ole karsinut homoilua pois".

”Päivi Räsänen on aivan oikeassa siinä, että homous on synti ja täysin Jumalan luomistyön vastaista!!!” julisti toinen mies.

Moni viesti oli kirjoitettu melkoisessa tunnekuohussa.

”Oletko sä aivan idiootti?” kyseli omalla nimellään kirjoittanut nainen. "Jää pian eläkkeelle tai siirry tehtäviin, joissa pärjäät. Teet typeryydelläsi hallaa kaikille maailman naisille.”

Toiviainen ei välttynyt halventavalta nimittelyltä. Suoranaisia uhkauksia oli jonkin verran.

”Jotain voi vielä tapahtua”, ilmoitti pahaenteisesti mies, joka kertoi olevansa työtön teologian maisteri ja koulutettu hieroja.

Ulkomailta tulleessa viestissä uhkailtiin luiden katkomisella ja polttamisella.

Osa kirjoittajista kertoi rukoilevansa Toiviaisen puolesta.

”Toivotan teillekin Jumalan siunausta siten, että Hän antaisi sanansa kohdata sydämenne ja ohjata teitä sille tielle, joka vie kerran iankaikkiseen iloon ja rauhaan”, kirjoitti eräs mies.

Osa tuntui olevan aidosti hädissään Räsäseen kohdistuneesta prosessista.

”Olen itkenyt, olen ollut peloissani, olen yrittänyt ajatella, että kaiken järjen mukaan Räsästä vastaan nostetut syytteet eivät voi johtaa tuomioon. Vai voivatko sittenkin?” (Mies)

Miehet olivat yksittäisten viestien lähettäjien joukossa yliedustettuina. Mieheksi itsensä identifioi noin 63 prosenttia kirjoittajista.

Valtaosa kirjoituksista oli kirjoitettu nimellä, ja osassa oli myös osoite ja puhelinnumero. Sähköpostiviestittelijöistä noin kuusi prosenttia oli nimettömiä tai selkeästi keksittyjä nimimerkkejä.

Sen sijaan perinteisestä kirjepostista valtaosa oli nimettömiä. Postia ei tosin tullut kovin suurta määrää, vain hieman päälle 20.

Perinteinen posti sisälsi usein jotain materiaalia, kuten lehtileikkeitä, uskonnolliset pelikortit tai taskukokoisen Uuden testamentin.

” Yhdeksässä viestissä ilmaistiin tuki sille, että Räsäsen kannanottojen lainmukaisuus selvitetään.

Suomalaiset kirjoittajat ehtivät olla liikkeellä muutaman kuukauden ennen kuin viestittely ulkomailta alkoi. Yksittäisistä viesteistä noin 42 prosenttia on ulkomaalaisten lähettämiä.

Ulkomailta tullutta viestittelyä valtakunnansyyttäjä Toiviainen pitää selkeästi masinoituna, sillä VKST tiedotti Räsäseen liittyvästä prosessista ainoastaan suomeksi ja ruotsiksi.

Kuka kampanjaa sitten on organisoinut? Yhdestä viestistä näyttäisi löytyvän johtolanka: australialainen tohtori ilmaisee voimakkaan tukensa Räsäsen sijasta Pasi Turuselle. Turunen on evankelisen Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja.

Turunen yllättyy viestistä ja kertoo, ettei hän ole ollut missään tekemisissä tukikampanjan kanssa.

”En ole tukea pyytänyt enkä kampanjoinut.”

Turunen ei ole edes tietoinen mistään organisoidusta tukikampanjasta, vaikka hän on hyvin perillä siitä, mitä ”suomalaisessa konservatiivisessa kristikentässä liikkuu”.

Pienen miettimisen jälkeen hän arvelee, että jokin hänen teksteistään on käännetty englanniksi, ja sitä on tulkittu väärin. Hän myös antoi haastattelun amerikkalaiselle kristilliselle CBN-televisiokanavalle, kun se kävi Suomessa tekemässä juttua Räsäsen syytteistä.

Jotkut ulkomaalaiset epäilevät Suomen olevan menettämässä Jumalan siunauksen ja kehottavat lopettamaan moisen hulluuden. Yhden mielestä saatana on erehdyttänyt Toiviaista ja tämä sanoo uhkaavaan sävyyn, että Toiviainen ei pidä tulevasta ikuisesta elämästään.

Toinen kirjoittaja arvelee, että syytteeseen joutuu väärä taho.

”Vaikuttaa siltä, että teillä on ongelma kirjan kirjoittajan kanssa. Puhukaa Jumalalle.”

Pari ulkomaalaista on käyttänyt käännösohjelmaa suomentaakseen viestinsä ja saanut siihen tahatonta komiikkaa ja epäselvyyttä.

”Häpeän sinua kovasti, jo pelkästään siksi, että olet nainen”, kirjoittaa slovakialainen mies.

Kovin tarkkaan ulkomaalaiset eivät näytä perehtyneen asiaan ennen kantansa muodostamista. Monessa viestissä Toiviaista puhutellaan mieheen viittaavalla nimityksellä Sir, osassa hyvin kunnioittavasti: ”Honorable Sir”.

Satojen viestien joukossa oli kannustustakin. Yhdeksässä viestissä ilmaistiin tuki sille, että Räsäsen kannanottojen lainmukaisuus selvitetään.

Tätä puoltanut nainen huomautti, että evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat antaneet selvät ohjeet siitä, ettei homoseksuaalisuus ole synti eikä sairaus.

”Räsänen ei voi siis vedota uskontoonsa tässä.”

Naispappi kiittää siitä, että Toiviainen on puuttunut asiaan.

”Tällä kaikella on suuri merkitys monelle luterilaisen kirkon työntekijälle ja jäsenelle.”