Naisten luut heikkenevät iän myötä vähemmän kuin on luultu, kertoo tuore suomalais­tutkimus

Tutkimuksessa on seurattu suomalaisnaisia vuodesta 1989 lähtien.

Naisten riski osteoporoosiin iän myötä on miehiä suurempi.

Naisten luut heikkenevät iän myötä vähemmän kuin aiemmin on luultu, selviää Itä-Suomen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Kyse on maailman pitkäkestoisimmasta seurantatutkimuksesta, jossa tutkitaan naisten luuntiheyden muutoksia vaihde­vuosien jälkeen. Tutkimus alkoi jo vuonna 1989, ja tuoreessa tutkimuksessa analysoitiin sen 25-vuotisseurannan tuloksia.

Selvisi, että naisten reisiluun kaulan luuntiheys oli pienentynyt keskimäärin 10 prosenttia. Aikaisemmista tutkimuksista oli päätelty, että menetys olisi huomattavasti suurempaa, jopa yli 20 prosenttia.

Lisäksi ilmeni, että luun menetykseltä suojasivat hormonikorvaushoito ja painonnousu seuranta-aikana.

Tulokset julkaistiin Journal of Bone and Mineral Research -lehdessä.

Tutkimus muuttaa käsitystä ikääntyvien naisten luuston menetyksestä, kertoo tutkimusryhmään kuuluva professori Heikki Kröger.

Tutkimuskohteena ovat naiset, sillä naisten riski osteoporoosiin iän myötä on miehiä suurempi. Osteoporoosin hoidossa on Krögerin mukaan edelleen tärkeintä seuloa naisia, joilta löytyy murtuma.

”Jos on 50-vuotias nainen, nykytiedon mukaan hänen riskinsä saada jokin murtuma loppuelämänsä aikana on 40 prosenttia. Samanikäisillä miehillä riski on noin 15 prosentin luokkaa.”

Kröger lisää, että tutkimuksen alkaessa yli 30 vuotta sitten aiheesta tiedettiin huomattavasti vähemmän kuin nyt.

Hän muistuttaa kuitenkin, että myös miesten osteoporoosi on lisääntynyt ja sitä tulisi tutkia. Heillä se liittyy pikemminkin perus­sairauksiin, lääkehoitoihin ja elintapoihin, kun taas naisilla riskitekijä on ikä.

Krögerin mukaan tutkimustulos osoittaa myös sen, miksi tämän kaltaisia suuria väestötutkimuksia tarvitaan.

”Pienillä tutkimuksilla saadaan tuloksia, jotka eivät pidäkään paikkansa väestö­tutkimuksessa.”

Tutkimus alkoi vuonna 1989, kun kaikille silloisen Kuopion läänin alueella asuville 47–56-vuotiaille naisille lähetettiin terveyskysely. Heitä oli yhteensä 14 200.

Naisille on lähetetty kysely viiden vuoden välein, minkä lisäksi yli yli 3 000 naisen satunnaisotannalle on tehty viiden vuoden välein luuntiheys­mittauksia.

Tutkimus jatkuu edelleen. Meneillään ovat 30-vuotismittaukset.