Automaattinen nopeusvalvonta ei ole poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan pois poliisin muusta valvonnasta – päinvastoin tekniikan hyödyntäminen mahdollistaa sitä.

Peltipoliisien tehtävä on hillitä ajonopeuksia ja estää onnettomuuksia ennalta, ja siinä ne onnistuvat. Näin sanoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.

Viime viikolla liikennelääketieteen emeritusprofessori Timo Tervo moitti Suomen poliisia siitä, että maassa keskitytään turhaan vähäisten ylinopeuksien vahtimiseen ja unohdetaan riskikuljettajat. Siksi liikenne­turvallisuus ei hänestä kehity muiden Pohjoismaiden tapaan.

Tervon mukaan nopeusvalvonnassa tulisi keskittyä pistemäisen valvonnan sijaan keskinopeuksien, suurten ylinopeuksien ja päihtyneiden kuljettajien valvontaan.

”Nopeusvalvontakamerat ovat tarpeetonta kyttäämistä. Enemmän niillä on tekemistä sakkojen keräämisen kuin turvallisuuden kanssa. Kaksinkertaisesta ylinopeussakkojen määrästä huolimatta meillä kuolee liikenteessä kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin Norjassa tai Ruotsissa”, Tervo sanoi.

Poliisitarkastaja Ihalaisen mukaan ylinopeudet eivät korostu liikenteen kuolintilastoissa, koska ne on saatu pois.

”Silloinhan olemme onnistuneet aika hyvin”, hän sanoo.

”Matalien ylinopeuksien valvonta hoidetaan tekniikalla. Sinne ei lisätä työvoimaa. Se on ennalta estävää, kun se tolppa siellä näkyy. Ja se on todella tärkeää.”

Ihalainen huomauttaa, että automaatti­valvonta ei ole pois muusta liikenne­turvallisuuden valvonnasta. Päinvastoin: tekniikan hyödyntäminen mahdollistaa sen paremmin. Poliisit valvovat tiellä muun muassa rattijuoppoutta ja isoja ylinopeuksia.

”Jos emme puuttuisi pieniin ylinopeuksiin, ei tulisi puututtua myöskään niihin isoihin. Se [automaattivalvonta] antaa tien päälle poliiseille paremmin pelivaraa puuttua kaikkiin ylinopeuksiin.”

Ihalainen muistuttaa, että automaatti­valvonnan on tutkittu vähentävän Suomessa vuodessa noin sata henkilövahinko-onnettomuutta ja kolmisenkymmentä kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Uudella tutkatekniikalla varustetut liikenneturvallisuuskamerat otettiin ensimmäisenä käyttöön Nelostiellä ja Kuutostiellä vuonna 2019.

Poliisin tilastoissa näkyi onnettomuuksien väheneminen, kun vertailtiin esimerkiksi vuoden 2020 tammi–toukokuuta vastaavan ajankohdan keskiarvoihin vuosina 2016–2018.

Nelostiellä Lusin ja Vaajakosken välillä onnettomuuksien määrä väheni 69 prosenttia ja Kuutostiellä Koskenkylä–Kouvola-välillä 67 prosenttia.

” ”Meillä riskinotto on varmaan paljon syvemmässä kuin ruotsalaisilla.”

Keskinopeusvalvonta olisi myös Ihalaisen mielestä hyvä asia pitkillä matkoilla. Suomessakin sitä on kokeiltu. Poliisi­tarkastajan mukaan laitteet ovat kuitenkin kalliimpia ja Suomessa vaadittava kuljettajan tunnistaminen nostaa hintaa.

Hinta olisi liian suuri hyötyyn nähden, Ihalainen sanoo.

”Keskinopeusvalvonta ei ole meidän budjeteillamme mahdollista. Se ei ole mikään käänteentekevä asia. Esimerkiksi Ruotsihan ei käytä ollenkaan keskinopeusvalvontaa.”

Ihalaisen mukaan Suomen ja muiden Pohjoismaiden vertailussa on muistettava maiden erot. Suomessa liikenneturvallisuutta heikentäviä riskitekijöitä ovat esimerkiksi teiden huono kunto ja vanha ajoneuvokanta.

”Ja kyllähän me suomalaiset olemme vähän erityyppisiä kuin vaikka ruotsalaiset. Meillä riskinotto on varmaan paljon syvemmässä kuin ruotsalaisilla. Sellainen joustavuus ei saata olla ihan samalla tasolla. Tässä on varmaan osasyytä”, Ihalainen arvioi.

”Eikä tätä riskinottoa paranna yhtään se, että 17-vuotiaat saavat ajokortteja. Ehkä muissa Pohjoismaissa myös satsataan liikenne­turvallisuuteen enemmän rahaa kuin meillä. Niin se on, että satsaus aina kannattaa. Jos laitetaan euro liikenne­turvallisuuteen, sieltä tulee kolme takaisin.”