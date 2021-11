HS:n kerran viikossa julkaistava koronakatsaus kertoo rokotus-, sairaalahoito- ja tartuntatilanteen kehittymisestä viime viikkoina.

Mikäli rokotustahti jatkuu parin viime viikon kaltaisena, 12 vuotta täyttäneiden 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan lauantaihin mennessä.

Täysin rokotettuja 12 vuotta täyttäneitä oli THL:n mukaan sunnuntaina noin 78,8 prosenttia.

Rokotuskattavuus nousi viikossa toisten annosten osalta noin 1,6 prosenttiyksikköä.

Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve on pysytellyt tasaisena Suomessa.

Maanantain tietojen mukaan sairaalahoidossa oli 226 koronatautipotilasta, kun viikko sitten potilaita oli 214.

Maanantaina tehohoidossa oli 29 henkeä, viikko sitten 34.

Tiedot ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedoista. Tiedot päivittyvät kattavasti maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Tartuntojen ilmaantuvuUDESSA ei ole viime viikkoina tapahtunut suuria muutoksia Suomessa. Ilmaantuvuusluku on nyt maanantaina noin 141, kun viikko sitten se oli 137 ja kaksi viikkoa sitten noin 141.

Ilmaantuvuus tarkoittaa raportoitujen tartuntojen määrää 14 päivän aikana 100 000 asukasta kohti.

Jo kolmessa Euroopan maassa on saavutettu yli 80 prosentin rokotuskattavuus koko väestössä.

Maat ovat Portugali, Malta ja Islanti. Euroopan ulkopuolisista maista samaan on yltänyt Arabiemiirikunnat, selviää Our World in Datan tiedoista.

Luvut koskevat koko väestöä, ei vain 12 vuotta täyttäneitä. Suomen osalta vastaava luku eli koko väestön rokotuskattavuus toisen annoksen osalta oli sunnuntaina 69,4 prosenttia.

TÄMÄ HS:N koronakatsaus ilmestyy kerran viikossa. Mikäli haluat seurata lukuja tarkemmin, HS:n päivittäin päivittyvät koronagrafiikat löydät tästä koronatilannejutusta.