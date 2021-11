Irtisanominen tulee voimaan tänään maanantaina. Vararehtori Mikael Lindfelt hoitaa rehtorin tehtäviä siirtymäaikana.

Åbo Akademin hallitus on irtisanonut rehtori Moira von Wrightin työsopimuksen marraskuun ensimmäisestä päivästä lukien. Syyksi hallitus ilmoittaa luottamuskriisin sekä hallituksen ja von Wrightin erilaiset näkemykset johtajuudesta yliopistossa.

”Tässä on ollut aika pitkällinen turbulenssi, ja me päädyimme siihen, että tämä yhteisössä oleva luottamuskriisi on sen laatuinen, että on vaikea jatkaa. Tällä kokoonpanolla ei ole mahdollista jatkaa”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmssson HS:lle.

Irtisanomispäätös oli muuten yksimielinen mutta yksi hallituksen jäsen jätti äänestämättä.

Wilhelmssonin mukaan erotuspäätöksen taustalla on ollut hyvin paljon kiistoja von Wrightin tavasta kommunikoida, informoida ja kuunnella yhteisöä.

”Hyvin laaja tyytymättömyys”, Wilhelmsson sanoo.

”Tässä on jo toista vuotta ollut tavallaan käynnissä tällaista keskustelua ja kritiikkiä. Tämä ei ole mikään nyt juuri tapahtunut asia.”

Åbo Akademin hallituksen tiedotteen mukaan von Wrightin aikana alkanut ”kehitystyö on tarpeen ja tulee jatkumaan”.

HS ei tavoittanut von Wrightia kommentoimaan irtisanomista.

Åbo Akademin rehtorin tehtäviä hoitaa toistaiseksi vararehtori Mikael Lindfelt, kunnes uusi rehtori valitaan. Vararehtori Stefan Willför jatkaa tilapäisenä vararehtorina. Lisbeth Fagerström jatkaa tilapäisenä rehtorina Vaasan yksikössä

Åbo Akademi on monitieteellinen yliopisto, joka tarjoaa koulutusta ruotsiksi. Se toimii Turun ja Vaasan kampuksilla.

Moira von Wright valittiin Åbo Akademin rehtoriksi vuonna 2019. Hallituksen valinta oli tuolloin yksimielinen.

Keskeisinä valintakriteereinä ilmoitettiin tuolloin olleen muun muassa yhteistyökyky, visionäärinen ajattelu, osoitettu professorin pätevyys sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Von Wright on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Tukholman yliopistossa. Hän on toiminut aiemmin muun muassa professorina Örebron yliopistossa ja Örebron yliopiston vararehtorina.