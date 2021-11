Röyhtäilevät tuotanto­eläimet aiheuttavat valtavat metaani­päästöt – Nyt maitoalalla uskotaan, että ongelmaan on keksitty yksinkertainen ratkaisu

Kotieläinten ruoansulatus aiheuttaa yli neljä prosenttia Suomen kokonaispäästöistä.

Voisiko yksi ratkaisu maatalouden päästöihin löytyä lehmien ruoasta?

Kun lehmä röyhtäisee, ilmaan leijailee metaania. Metaani puolestaan lämmittää ilmakehään joutuessaan maapallon ilmastoa.

Kysymys on kiinnostanut tutkijoiden lisäksi myös hallitusta. Se päätti syksyn budjettiriihessä osoittaa 700 000 euroa ilmastoystävällisen rehun kehitykseen, tutkimuksiin ja selvityksiin.

Yksi keino vähentää päästöjä on lisätä rehun sekaan kemiallista lisäainetta. Sellainen on jo saanut myyntilupia maailmalla, mutta suomalaistutkijaa hanke epäilyttää.

Meneillään olevassa Glasgow’n ilmastokokouksessa yli sata maata, Suomi mukaan lukien, on tehnyt historiallisen sopimuksen.

Metaanipäästöjen vähentämiselle asetettiin tavoite: maailmanlaajuisesti 30 prosenttia vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että Suomen pitäisi vähentää omia metaanipäästöjään tuon verran.

”Se ei suoraan numerona ole tulkittavissa maakohtaisena vähennyksenä, koska me olemme päästövähennystoimissa eri tilanteissa”, kertoo erityisasiantuntija Kaarle Kupiainen ympäristöministeriöstä.

Suomi on tehnyt jo paljon. Metaanipäästöt ovat vähentyneet yli 40 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2019, pääosin jätteenkäsittelyn ja maatalouden muutoksilla. Arvion mukaan laskusuunta jatkuu.

Lue lisää: Yli sata maata lupaa vähentää metaani­päästöjä Yhdysvaltain ja EU:n johdolla

Maailmanlaajuisesti metaanin määrä ilmakehässä on kuitenkin kasvanut. Kupiaisen mukaan metaanilla on väliä kolmesta syystä.

”Se on ollut hiilidioksidin jälkeen globaalisti merkittävin kasvihuonekaasu”, hän kertoo.

Jopa kolmasosa ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä johtuu metaanista.

Toisekseen metaani lämmittää ilmastoa voimakkaammin kuin hiilidioksidi. Kolmas seikka on, että se myös hajoaa ilmakehässä huomattavasti nopeammin kuin hiilidioksidi.

”Jos pystytään torjumaan päästöä, sen vaikutus on suhteellisen nopea.”

Lue lisää: Kasvihuone­kaasu metaani voi lämmittää maapalloa rysäyksellä: talteenotto antaisi ihmiskunnalle lisäaikaa

Suomen metaanipäästöt tulevat kahdesta päälähteestä: jätteistä ja maataloudesta. Kaikista päästöistä metaania oli viime vuonna yhdeksän prosenttia.

Erityisesti jätteiden käsittelyä on parannettu niin, että päästöt ovat vähentyneet roimasti.

Ennen esimerkiksi kotitalouksien biojäte päätyi kaatopaikalle ja tuotti hajotessaan metaania. Vuoden 2016 alusta biohajoavaa jätettä ei ole enää saanut viedä kaatopaikoille, vaan se hyödynnetään pääosin energiana.

”Metaanissa on hyvä muistaa myös se, että nämä kaikki toimet ovat kotiin päin”, Kupiainen huomauttaa.

Kun kaasua ei vuoda kaasuputkista tai hiilikaivoksista, se saadaan hyödynnettyä energiana. Orgaanisesta jätteestä voidaan esimerkiksi kompostoida maanparannusainetta.

Myös lehmien lannasta tulee metaania, kun se joutuu anaerobisiin oloihin eli esimerkiksi pellolle tai varastoon.

Palataan takaisin lehmiin. Kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä kotieläinten ruoansulatuksen päästöt olivat noin 4,3 prosenttia eli 2,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia viime vuonna.

Ylivoimaisesti suurin osa näistä kotieläimistä on lehmiä. Lehmiä taas tarvitaan eniten maidontuotannossa.

Lehmät ovat pieni palanen suuressa kokonaisuudessa, mutta maataloudessa ratkaisuja haetaan pienistä puroista. Mittavista tuista huolimatta maatalouden päästöt eivät ole vähentyneet pitkään aikaan.

Lue lisää: Maatalouden ilmastotoimia on tuettu jo miljardeilla, mutta päästöt eivät olekaan vähentyneet

Hiilineutraalia maitoa vuoteen 2035 mennessä tavoitteleva Valio on juuri tehnyt selvityksen maitoalan metaanipäästöistä. Selvitetty on, mitä niille on tapahtunut vuosina 1960–2020 ja millaisia päästövähennyksiä olisi mahdollista tehdä.

”Koska lehmien määrä on vähentynyt ja lehmien tuottavuus on parantunut noin kolminkertaiseksi tänä aikana, metaanin tuotanto on vähentynyt 56 prosenttia 60 vuodessa”, kertoo Valion hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen.

Yksinkertaisin keino onkin jalostaa ja kasvattaa lehmiä, jotka tuottavat enemmän maitoa ja ovat pitkäikäisiä.

Nousiaisen mukaan päästöt voisivat vähentyä 15 vuodessa 10–15 prosenttia, jos lehmiä saataisiin jalostettua niin, että ne käyttävät syömänsä rehun paremmin hyväksi.

Lisäksi lehmiä tarvitsisi kasvattaa nykyistä vähemmän, jos niiden hyvinvointia parannettaisiin entisestään ja ne tuottaisivat maitoa elämänsä aikana enemmän. Tälle Nousiainen arvioi mahdolliseksi 5–10 prosentin päästövähennyksen.

Mahdollisuus suurempiin vähennyksiin piilee kuitenkin rehussa.

Myyntilupaa Euroopassa odottaa hollantilaisen biotekniikkayhtiön DSM:n lisäaine. Sen avulla lypsykarjan päästöt voisivat vähentyä jopa 30 prosenttia.

DSM:n hanke on lisäaineista pisimmälle edennyt. Nousiainen suhtautuu siihen optimistisesti, vaikka myyntiluvan saaminen Euroopassa on kestänyt jo jonkin aikaa. Syyskuussa yhtiö kertoi saaneensa luvan Brasiliassa ja Chilessä.

”Nämä teknologiat tulevat varsin laajaan käyttöön vuoden tai parin aikana. Tietenkin se, kuinka nopeasti se laajenee, on aika paljon kiinni teknologian kustannuksesta”, Nousiainen sanoo.

Jos lehmien tuottavuuden parantaminen on taloudellisestikin järkevää, ruokinnan muuttaminen ei sitä ainakaan vielä ole. Kaikki lisäaineet maksavat.

Ilmastoystävällisestä rehusta on puhunut myös esimerkiksi Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Hän on ehdottanut lisäaineelle bensiinin kaltaista sekoitevelvoitetta.

Lue lisää: Meillä on nyt ”hemputisti” toivoa, sanoo ilmastopaneelin Markku Ollikainen ja kertoo, miten hallitus saisi sähköautot yleistymään

Hieman skeptisemmin lisäaineeseen suhtautuu tutkimusprofessori Johanna Vilkki Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Hän on tutkinut tavanomaisen ruokinnan vaikutusta lehmien metaanipäästöihin.

”Vähän ehkä epäilen näitä lisäaineita, että niistä tulisi suurimittaisia ratkaisuja Suomessa”, hän sanoo.

Vilkki epäilee juuri käytännön kysymyksenä sitä, miten jo muutenkin vaikeuksissa olevat maitotilat olisivat valmiita ottamaan kontolleen lisäkustannuksia.

”Ruoantuotantoon lisäaineet eivät sovellu ennen tarkkoja tutkimuksia vaikutuksista. Luomutilallakaan ei voi välttämättä tällaista toteuttaa”, hän lisäksi huomauttaa.

Lehmien metaanipäästöt tulevat ilmaan pääosin niiden röyhtäyksistä.

Miten aine siis toimii? Kun lehmä syö, ruoka kulkeutuu pötsiin. Siellä bakteerit muuttavat ruoan rasvahapoiksi eli energiaksi, mutta sivutuotteena syntyy vetyä.

Vety taas muuttuu metaaniksi ja kulkeutuu pois röyhtäilynä. Näin on pakko käydä, muutenhan lehmä käytännössä räjähtäisi. Pieruistakin metaania tulee vähän, mutta se syntyy eri prosessissa, eikä sitä yleensä lasketa tilastoihin mukaan.

DSM:n lisäaine toimii niin, että se estää metaanin muodostumista pötsin arkkibakteereissa.

Ilmastoystävällinen rehu on kiinnostanut tutkijoita jo parikymmentä vuotta. Hätkähdyttävimpiä tuloksia on saatu merilevästä.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa lehmien metaanipäästöt vähenivät 82 prosenttia, kun rehuun lisättiin pieniä määriä Asparagopsis taxiformis -nimistä levää. Joissakin tutkimuksissa metaanipäästöt ovat hävinneet lähes kokonaan.

Vilkki ei kuitenkaan usko levän mahdollisuuksiin lähitulevaisuudessa. Se on kallista ja saattaa olla lehmien terveydelle vaarallista.

Sen sijaan Luken tutkimuksissa on havaittu, että rypsiöljypuristeen lisääminen rehuun voisi vähentää lehmien päästöjä 10–15 prosenttia. Sitäkään ei voisi antaa liikaa, sillä liian rasvainen ruoka lehmille ei maistu.

Laskukaavat ovat monimutkaisia. Väkirehu esimerkiksi sulaisi lehmän vatsassa paremmin ja olisi siten vähäpäästöisempää, mutta toisaalta sen viljeleminen vie tilaa ihmisten ruoantuotannolta.

Vilkki arvioi, että ruokinta voisi vähentää lehmien metaanipäästöjä 10–30 prosenttia tulevina vuosina, jalostuksella saatavien vähennysten lisäksi.

”Itse uskon kyllä, että vähennyksiä saadaan aikaan, mutta eivät ne koko maatalouden päästöongelmaa ratkaise.”