Lappia lukuun ottamatta monella paikka­kunnalla hiihdetään nyt säilö­lumen turvin.

Viisi plusastetta ja ajoittaisia vesikuuroja.

Sotkamon Vuokatissa tämäkin sää taipuu hiihtokeliksi, vaikka toisin voisi kuvitella. Torstaina valmiina oli 3,5 kilometrin pituudelta ajettuja latuja.

Vuokatin ensilumenlatu avattiin yleisölle jokavuotiseen tapaan vajaa kuukausi sitten, 10. lokakuuta. Vuotuinen perinne on pitänyt, vaikka viime vuosina ensilumi on tullut seudulle lähes poikkeuksetta marraskuun puolella. Pysyvää lumipeitettä on saatu odotella usein joulukuuhun saakka.

”Varmaan ensi syksystä lähtien tehdään ensilumenladun avausaikaan pikkaisen tarkennusta. Ei Vuokatti kuitenkaan mikään Lappi ole”, sanoo Vuokatti Sportin olosuhdevastaava Jani Ähtävä.

Hänen mukaansa voi käydä niin, että tulevina vuosina syksyn ensilumen­latu aukeaa hiukan totuttua myöhemmin. Lokakuun alkupuolella yöt ovat vielä sen verran lämpimiä, että latupohjille levitetyn lumen säilyvyys heikkenee.

Vuokatissa, kuten lukuisissa muissakin luonnonlunta vielä odottelevissa hiihto­kohteissa, hiihtokausi on avattu säilölumen turvin. Näin on tehty ainakin Imatralla, Kontiolahdella ja Kuusamon Rukalla.

Ähtävä kertoo, että lunta tehtiin lumitykillä säilöön viime talven pakkasilla. Lumesta noin 90 prosenttia, arviolta 65 000 kuutiota, säilyi kesän yli syksyyn sahan­puru­peitteen alla.

Lumimäärä riittäisi täyttämään noin kaksi kolmasosaa Eduskuntatalosta.

Tykkilumessa on etunsa. Ähtävän mukaan se kestää kaksi kertaa niin kauan kuin luonnonlumi, levitetään tykkilumi latupohjalle sitten suoraan tykistä tai kesän yli säilytettynä.

”Kide on pyöreä, mikä tekee tykkilumesta luonnonlunta tiiviimpää ja paremmin säilyvää.”

Lämpöasteista huolimatta hiihdon Suomen cupin avauskisat pystytään järjestämään Vuokatissa viikonloppuna.

Säilölumella tehtyjen latujen varjopuolena ovat kustannukset. Ähtävä arvioi, että Vuokatissa 65 000 kuution kasan säilyttämiseen ja työstämiseen laduiksi kuluu noin 150 000 euroa.

Ähtävän mukaan kuluista noin puolet katetaan tuloilla, joita saadaan sekä ladulle että sen vieressä sijaitsevaan, kesällä ja talvella hiihtokelpoiseen tunneliin myytävistä lipuista. Toinen puoli jää vieressä olevan urheilu­opiston majoittujien varaan.

Esimerkiksi Iltalehden mukaan kaikki kuntoilijat eivät ole olleet tyytyväisiä hiihtokerran hintaan, joka on Vuokatissa 24 euroa yhdeltä aikuiselta.

”Syy, miksi maksuja joudutaan perimään, on siinä, että täällä ei ole esimerkiksi latupoolia vaan teemme tämän itse”, Ähtävä perustelee.

Luonnonlumipeite ulottui torstaina Lapin pohjois- ja luoteisosiin. Esimerkiksi Levillä luonnon­lumi­latuja on jo auki.

Rovaniemellä, Inarissa ja Utsjoella lauha sää on vienyt lumipeitteen, vaikka alueet saivat ensilumensa jo jokunen viikko sitten. Koko maan paksuin lumipeite, noin 40 senttimetriä, mitattiin torstaina Kittilän Kenttärovalla, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Iiris Viljamaa.

Lähipäivinä lauha sää kuitenkin väistyy viileämmän ilmamassan tieltä. Jo perjantaina lumisade­alue ulottuu Lapissa noin Rovaniemen korkeudelle.

”Sunnuntain puolella sää kylmenee selvästi, ja maan keskiosissakin päästään nollan tuntumaan. Sää on kuitenkin enimmäkseen poutainen, eli varsinaisia lumisateita ei ole etelämmäs tulossa.”