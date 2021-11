JSN ei kuitenkaan ota kantaa syytteisiin tai pyri vaikuttamaan oikeudenkäynnin lopputulokseen.

Median itsesäätelyelin Julkisen sanan neuvosto (JSN) on julkaissut kannanottonsa tapaukseen, jossa kolmea Helsingin Sanomien toimittajaa vastaan on päätetty nostaa syytteitä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä.

Syytteet liittyvät vuonna 2017 julkaistuun juttuun, joka käsitteli Puolustusvoimien Viestikoekeskusta sekä laajemmin sotilastiedustelua ja maanpuolustusta.

JSN pitää huolestuttavana mahdollisuutta, että ”oikeudenkäynti saattaa johtaa sananvapauden rajoittamiseen sellaisilla perusteilla, jotka jäävät osin salaisiksi”.

JSN vaatii, että oikeusprosessin on oltava mahdollisimman avoin, jotta tulee selväksi, millä edellytyksillä salaiseksi merkityn viranomaistiedon julkaiseminen olisi rangaistavaa. Neuvosto toteaa, että sananvapaus on tärkeä oikeus, jota on kuitenkin rajoitettu muiden oikeuksien vuoksi.

”Tapauksessa nostetut syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä ovat erittäin poikkeuksellisia sananvapaus­oikeudenkäynneissä ja voivat pahimmillaan johtaa itsesensuuriin. On oltava erityisen avoin niistä perusteista, joiden nojalla pelkkä jutun julkaisemisen harkitseminen tai julkaisukuntoon saattaminen voisi olla rangaistavaa ilman, että juttua julkaistaan”, kannanotossa todetaan.

Syyttämispäätöksen asiassa tehneen apulaisvaltakunnansyyttäjän Jukka Rappen mukaan oikeudenkäynti tullee olemaan tapauksen luonteen vuoksi suurelta osin salainen.

JSN:n tiedotteessa todetaan, ettei se ota kantaa syytteisiin tai pyri vaikuttamaan oikeudenkäynnin lopputulokseen.