Rosatom aikoo pidentää suomalaismurtajien käyttöikää useilla vuosilla, kun Venäjällä on kova tarve jäänmurtajille Koillisväylällä.

Tänä vuonna jäät tulivat Koillisväylälle yllättävän aikaisin ja useat laivat jäivät niihin jumiin, kertoivat monet mediat marraskuussa.

Koillisväylä on Venäjän pohjoispuolella kulkeva merireitti. Siellä tarvittiin venäläisiä jäänmurtajia, jotta oikotie Aasiaan pysyy kulkukelpoisena.

Aivan erityisesti paikalle tarvittiin kaksi murtajaa, Taimyr ja Vaigatš. Ne ovat Suomessa rakennettuja venäläisiä ydinkäyttöisiä jäänmurtajia.

Maailman ainoan ydinjäänmurtajavaltion Venäjän vastikään valmistunut Arktika-murtaja oli marraskuussa yhä Pietarissa ja kaksi vanhempaa eli 50 let popedy (50 vuotta voitosta) ja Jamal Murmanskissa.

Uutinen kiinnosti varsinkin espoolaista Panu Mäkipeskaa, joka osallistui 1980-luvulla Helsingissä kymmenen vuoden ajan Taimyrin ja Vaigatšin suunnitteluun ja rakentamiseen.

”Tuli häivähdys ylpeyttä rakentamistamme laivoista. Venäläisten omien ydinmurtajien pysymisellä tukikohdissa voi olla hyväkin selitys, mutta kuvattu tilanne todistaa meidän alustemme olevan edelleen iskussa, kun niitä tarvitaan.”

Diplomi-insinööri Panu Mäkipeska marraskuussa takanaan Helsingin telakka, jossa rakennettiin kaksi ydinjäänmurtajaa Neuvostoliitolle. Reaktorit asennettiin vasta Leningradissa.

Se, että molemmat laivat yhä murtavat arktista jäätä, ei yllätä Mäkipeskaa. Hänen mukaansa laivat suunniteltiin kestämään ainakin 30 vuotta. Aika alkaa olla täysi, joten aluksille puhalletaan nyt lisää käyttöikää.

”Huhtikuussa 2021 saatiin päätökseen ydinjäänmurtajien Taimyrin ja Vaigatšin reaktorien käyttöajan pidennystyöt. Niiden käyttöaikaa pidennettiin 235 000 tuntiin ja käyttöikää jopa 36 vuoteen”, viestittää Venäjän valtion ydinenergiayhtiö Rosatom HS:lle.

Lisäksi yhtiö kertoo tänä vuonna tehdystä ydinkäyttöisten alusten maailman­ennätyksestä: Vaigatš oli kulkenut 15. helmikuuta yli miljoona merimailia jäässä. Se on 1,85 miljoonaa kilometriä.

Mäkipeska oli itse yksi laivan suunnittelun avainhenkilöistä. Hän on erikoistunut laivakoneistoihin ja höyrytekniikkaan.

”Se kertoo laadusta, jota yhdessä teimme, ja osaamisesta, jota Neuvostoliitolla oli voimanlähteen kehityksessä. Uskon, että ne ovat käytössä vielä viidestä kymmenen vuotta, jos niiden ydinturvallisuus voidaan taata”, hän sanoo.

”Venäläisillä on laivakäyttöön valjastetun ydinteknologian parissa niin pitkä kokemus, että he tietävät, mitkä asiat täytyy pitää kunnossa.”

Jäänmurtaja Taimyrin kastajaiset Helsingissä huhtikuussa 1988.

Taimyr Helsingin edustalla tammikuussa 1988 ohuessa jäässä. Sen takakannella näkyy väliaikainen laitteisto eli kaksi höyrykattilaa, joilla kehitettiin höyry turbiineille koeajovaiheessa, kun laivassa ei vielä ollut ydinreaktoria.

Näkymä Vaigatšin komentosillalta marraskuussa 1988.

Mäkipeska julkaisi sattumoisin viime kesänä omakustannekirjan Minun laivani. Siinä hän kuvaa neljältä vuosikymmeneltä itselleen merkittävimmät laivaprojektit, joista ydinmurtajat ovat ylitse muiden.

Helsingissä tehdyt murtajat ovat olleet Venäjälle tärkeitä, koska ne avaavat väylät Siperian jokisuihin, joissa on maalle tärkeät malmivarannot.

”Se on sopiva kohde ydinkäyttöisille murtajille, koska siellä on vähän asutusta ja vähän mahdollisuuksia poltto­aine­täydennyksiin. Venäjällä on siellä ydinpolttoaineen huolto ja infrastruktuuri omissa käsissään. Ydinmurtajat ovat hyvin autonomisia: niillä voi ajaa viisi kuusi vuotta yhdellä polttoaineen latauksella.”

Venäjä rakentaa nyt itsekin lisää ydinmurtajia. Arktikaa seuraavat 22220-nimisessä projektissa myöhemmin Ural, Sibir, Jakutija ja Tšukotka. Investointi kertoo samalla pohjoisen meritien merkityksestä Venäjälle. Suomalaismurtajiin tehdyt muutostyöt auttavat Rosatomin mukaan tilanteessa, jossa uusia laivoja vielä odotetaan.

Ydinmurtajasopimuksen saaminen Wärtsilän Helsingin-telakalle syksyllä 1984 oli iso asia, vähän kuin nykyään kokonaisen jättiristeilijäsarjan rakentaminen Turussa.

Telakalta syntyi tuolloin laivoja kuin liukuhihnalta, mutta vuonna 1988 ensimmäisenä kaksikosta valmistunut NS Taimyr oli telakan osaamisen arktinen käyntikortti ja todellinen järkäle. Nimen etuliite NS eli Nuclear Ship kertoi Suomessa aivan uudenlaisesta jäänmurtajasta. Venäjällä ydinmurtajia oli ollut jo 1950-luvulta, mutta nyt sellainen haluttiin Suomesta yhdistämällä molempien osapuolten osaaminen.

Taimyr on yhä suurin Suomessa rakennettu jäänmurtaja. Se pystyy etenemään kolmen solmun nopeudella 2,2-metrisessä jääkentässä. Alus pystyy ylipäänsä etenemään 2,85-metrisessä jääkentässä ja toimimaan 50 pakkasasteessa.

Alusten erikoisuus on matalakulkuisuus, koska ne on suunniteltu Siperian jokisuistoihin.

Telakan vanha neliväriesite kertoi suomalaisesta murtajaosaamisesta.

Jäänmurtajakauppa oli 1980-luvun yya-Suomessa eräänlainen huipentuma, joka sijoittui Neuvostoliiton viimeisiin voiman vuosiin.

”Se oli kuin takuutodistus hyvistä suhteista. Se oli myös ulkopolitiikkaa, mutta en tiedä, miten suunnitelmallista sellaista. He kunnioittivat meitä ja suomalaista laivanrakennuksen perinnettä, ja me huomasimme, että he osaavat ydinenergian käytön ja olivat siinä maailman huippua”, Mäkipeska sanoo.

”Ei ollut yhtäkään tapausta, jossa ydinturvallisuus olisi vaarantunut. En saanut koskaan yhtäkään säteilyannosta.”

Miksi Neuvostoliitto halusi, että sen keskeiset laivat tehdään pääosin Suomessa? Mäkipeska näkee siihen kolme syytä.

Ensinnäkin oma telakka Pietarissa oli liian hidas eli laivoja ei olisi saatu siellä valmiiksi riittävän nopeasti.

Toiseksi Helsingissä rakentaminen mahdollisti sen, että laivoihin saatiin uusinta länsimaista tekniikkaa. Laivoissa on osia muun muassa Länsi-Saksasta ja Ruotsista.

Kolmanneksi Suomi tunnettiin korkealaatuisesta jäänmurtajatekniikastaan.

Molemmat laivat lähtivät Helsingin telakalta hinaajien vetäminä Leningradiin. Laivan keskiosassa oli 14 kertaa 14 metrin kokoinen tyhjä kuilu, johon venäläiset asensivat ydinreaktorin.

Taimyrin komentosillan alapuolella näkyvä atomitunnus kertoo voimanlähteen laadun.

Taimyr testiajossa Helsingin edustalla tammikuussa 1988.

Suomalaiset eivät päässeet osallisiksi kaikesta reaktoreihin liittyvästä tiedosta mutta olivat mukana, kun reaktoria käynnistettiin ensi kerran. Samoin Mäkipeska ja useat muut telakan työntekijät pääsivät kesällä 1989 eräänä päivänä hinaajan kyydissä Harmajan edustalle, missä laiva odotti avomerikokeiden aloittamista ydinreaktori käynnissä.

Alus ei enää voinut tulla telakalle Helsinkiin uraanipolttoaine ladattuna, koska Säteilyturvakeskus katsoi sen riskiksi kaupungille.

”Meillä ei ollut siinä enää vastuullista roolia. Saimme koneiston täystehoajot tehtyä, mikä tuntui hienolta, mutta silloin ei ollut vielä perspektiiviä koko asiaan. Se tuli vasta vuosien myötä”, Mäkipeska sanoo.

Laiva jatkoi Tanskan salmien kautta Murmanskiin, josta tuli sen kotisatama.

Rosatomin välittämässä nykykuvassa Taimyr työssään jossain pohjoisessa.

Nuorelle Mäkipeskalle murtajaprojekti oli melkein kymmenen vuotta kestänyt intensiivikurssi venäläisestä kulttuurista, tavoista ja kaupankäynnistä. Hän matkusti rajan taakse noin 85 kertaa.

”Meillä oli vastassa venäläisten parhaimmistoa, oli sivistyneitä ja oppineita ihmisiä. Siinä oppi samalla kulttuurista ja taiteesta. Yhteinen illanviettokulttuuri oli Leningradissa maltillista ja sivistynyttä. Gorbatšov oli selvästi laittanut siihen rajoja”, Mäkipeska arvioi.

”Minulle projekti oli nopea sukellus työelämään ja eksoottisen tekniikan pariin suoraan koulunpenkiltä.”

Neuvottelupäivät olivat pitkiä ja tuoksuivat mahorkalta. Pitkät päivät päättyivät usein Pietarin kirkon vieressä sijainneen Astoria-hotellin baarin kautta pitkälle illalliselle.

Kirjassaan Mäkipeska kuvaa yhtä ikimuistoista hetkeä Baltian telakan kulttuuripalatsissa, jossa useat neuvottelut käytiin. Nuorten, juuri tuntinsa päättäneiden balettityttöjen joukko ympäröi lounaalle menevän seurueen ja tanssi pianon soidessa kuin satujen keijukaiset. Se oli Mäkipeskan mielestä kuin suoraan venäläisestä elokuvasta.

Luottotulkit pitivät aina huolen siitä, että mukana oli suklaata ja vessapaperia, joita ei muutoin ollut aina saatavilla. Ulkona odottivat suomalaisvieraille osoitettu auto ja kuski, jonottaa ei tarvinnut.

Vastavalmistuneen murtajan keula, jota jäät eivät ole vielä hioneet.

Lopulta Mäkipeskalla oli myös aitiopaikka sen seuraamiseen, miten Neuvostoliitto kaatui.

Konkreettisimmin Mäkipeska koki asian baarissa Murmanskissa, jossa hän vieraili usein laivojen takuuajan neuvotteluiden aikana. Baarimikko julisti kovaan ääneen englanniksi ”we want all, now” (haluamme kaiken, nyt).

”Heillä oli kovat odotukset, että saisivat tehdä nyt mitä vain ja että olot paranisivat. He myös alkoivat yhtäkkiä puhua englantia.”

Uudenlainen bisnes näkyi myös varustamon liikkeenhoidossa, johon alkoi ilmaantua erilaista vilunkia. Mäkipeskan mukaan joillain varustamon ihmisillä saattoivat mennä sekaisin omat rahat ja laivan takuurahat. Maineikas venäläinen kulttuuri katosi neuvottelupöydistä, hän kuvailee.

Myös valtio katosi, mutta sen tilaamat laivat murtavat edelleen jäätä.

”Ne on osattu pitää hengissä pienelläkin rahalla. Venäläiset ovat aina olleet hyviä mekaniikan puolella, ja heillä on kova luottamus länsimaiseen tekniikkaan.”