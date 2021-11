Rokotuksiin on nyt pitkät jonot, mutta koronataudin sijaan rokotuksia haetaan influenssaan.

Moni arvioi, että maanantaina rikkoutuu 80 prosentin raja kahden koronarokote­annoksen saaneiden yli 12-vuotiaiden joukossa.

Johtava asiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kertoo, että viime viikolla koronarokotteen otti ennustettua pienempi määrä: keskimäärin 10 000 päivässä. Edeltävällä viikolla luku oli 15 000.

Maanantaina rokotettujen osuus jopa laski 79,9 prosentista 79,8 prosenttiin.

Lasku johtui pääasiassa kahdesta syystä. Ensinnäkin THL hakee taustaväestö­tiedot päivittäin väestörekisteristä ja Suomessa yksinkertaisesti on päivä päivältä enemmän 12-vuotiaita. Toiseksi rokotettuja iäkkäitä ihmisiä kuolee luonnollisista syistä.

”Se on liikkuva maali”, Kontio sanoo.

Rajan ylittämiseen tarvitaan vielä noin 5 000 suomalaista. Se mennee rikki keskiviikkona.

Helsingin Jätkäsaaren rokotuspisteelläkin aamulla odotettiin, että maanantai olisi merkkipäivä. Osastonhoitaja Heli Rajamäki oli käynyt ostamassa sitä varten pullat työntekijöille. Pullat silti syötiin, vaikka raja jäi saavuttamatta.

Maanantaina Helsingin rokotuspisteissä oli nähtävissä paikoin pitkiäkin jonoja, mutta nyt kansa jonottaa influenssarokotuksia. Koronarokotteita hakevia on todella paljon vähemmän, ja esimerkiksi iltapäivällä Jätkäsaaressa heitä kävi hyvin harvakseltaan.

”Aamulla on enemmän jonoa, näin iltapäivisin on vähemmän. Moni iäkkäämpi influenssarokotuksen ottaja saa samalla kolmannen koronarokotuksen. Se on tehokasta”, Rajamäki sanoo.

Aiemmin syksyllä vielä lupailtiin, että yhteiskunta pääosin aukeaa, kunhan saadaan 80 prosenttia täyteen. Käytännössä yhteiskunta avautuikin aiemmin.

Samalla tavoite on noussut. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi viime perjantaina, että hallitus tavoittelee nyt koronarokotus­kattavuuden kasvattamista 90 prosenttiin.

”Mielellään päästäisiin rokotekattavuudessa jopa 90 prosenttiin tai siitä yli. Haluamme, että rokotekattavuutta jatkuvasti nostetaan. Paras tapa suojella itseään, kanssaihmisiä ja terveydenhuollon kantokykyä on ottaa se rokote”, Marin kertoi.

Jätkäsaaressa kahdesti rokotetut nuoret olivat mietteissään samoilla linjoilla. Rakennus­mestariksi opiskeleva Veeti Haapanen, 24, toivoisi, että yhteiskunta pian jo avautuisi ja tilanne normalisoituisi. Siksi hän itsekin kävi nyt hakemassa toisen rokotteensa, vaikka se vähän venyikin aikataulustaan.

”Kun on ollut pelkästään etänä koulussa ja viettänyt aikaa paljon kotona, niin alkaa tilanne jo vähän tympiä. Toivoisin paluuta normaaliin”, Haapanen sanoo tuore laastari olkapäässään.

”Myös kaikki kaveritkin ovat rokotteen ottaneet. Se on ollut vain ajan kysymys, milloin.”

Hän myös sanoo, ettei ole törmännyt rokotuskielteisyyteen muualla kuin netissä. Hänelle olikin selvää, että hän rokotuksen myös ottaisi, vaikka ensimmäinen rokote oli Moderna, jonka antaminen sittemmin lopetettiin nuorille miehille sydänlihas­tulehdusriskin vuoksi.

”En itse olisi välttämättä tarvinnut, mutta ajattelin isovanhempiani ja haluaisin myös matkustaa.”

”Rehellisesti sanottuna koronaepidemia ei ole paljon vaikuttanut minun elämääni, mutta kaikki toivovat, että tilanne palautuisi normaaliin pian.”

Pian kotiutuva varusmies Veeti Rinne, 20, sai hänkin toisen rokotteensa ja toivoisi, että yhteiskunta alkaisi taas pyöriä tavallisesti.

Helsinkiläinen Veeti Rinne odotteli hetken saatuaan rokotuksen.

”Oma terveys, muiden terveys, ja yhteiskunta taas käyntiin”, hän luettelee rokotuksensa syiksi. Ja kuten Haapanen, hänkin sanoo kaikkien kavereidensakin ottavan rokotukset.

”Moni puhuu, että ei luota rokotteisiin, mutta itselläni on niihin täysi luotto.”

