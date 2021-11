Vähintään 12-vuotiaiden 80 prosentin korona­rokotus­kattavuus asetettiin alkusyksyllä tavoitteeksi, jonka jälkeen yhteiskunnan oli tarkoitus avautua laajasti. Käytännössä rajoituksia on kuitenkin purettu jo aiemmin.

Suomessa yli 80 prosenttia vähintään 12-vuotiaista on saanut kaksi annosta korona­virus­rokotetta, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

”Odotettu 80 prosentin virstanpylväs on nyt täyttynyt myös toisen rokoteannoksen osalta, mikä on yhteisen ponnistelumme tulos. Ihmiset ovat ahkerasti käyneet hakemassa rokotteita, ja valtaosa vakavalle taudille alttiista on saatu hyvään suojaan, mikä on hieno asia”, kiittelee THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio tiedotteessa.

”Tästä rajapyykistä on hyvä jatkaa eteenpäin, ja edelleen on todella tärkeää, että jokainen käy ottamassa oman rokotteensa, jos ei vielä ole sitä tehnyt.”

Alueellisesti 80 prosentin tavoite oli ylittynyt suurimmassa osassa sairaanhoitopiirejä jo aiemmin.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Helsingissä 12-vuotiaiden ja tätä vanhempien rokotuskattavuus ylitti 80 prosentin rajan jo lokakuun lopulla.

80 prosentin korona­rokotus­kattavuus asetettiin alkusyksyllä tavoitteeksi, jonka jälkeen yhteiskunnan oli tarkoitus avautua laajasti.

Käytännössä rajoituksia on kuitenkin purettu jo aiemmin, joten tavoitteen saavuttaminen ei muuta tilannetta merkittävästi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi viime viikolla Ylelle, että hallitus tavoittelee seuraavaksi rokotekattavuuden nostamista 90 prosenttiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio totesi viime viikolla, että on vielä vaikea sanoa, miten paljon yli 80 prosentin toisen annoksen kattavuus lopulta kasvaa. Hän arveli, että ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus kasvaa 90 prosenttiin.

Laumasuojan saavuttaminen vaikuttaa joka tapauksessa vaikealta. Deltavariantti kiertää myös rokotetussa väestössä, vaikka rokotus suojaakin tehokkaasti vakavaa tautia vastaan.

”Vaikka rokotukset todella hyvin suojaavat vakavalta taudilta ja tartunnalta, ne eivät ole siinä mielessä täydellisiä, että saataisiin kokonaan pysäytettyä epidemia. Se näyttää mahdottomalta”, Kontio sanoi.