Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen nosti ajatuksen esille torstaina Säätytalolla, jossa ruodittiin Suomen oikeusvaltion tilannetta ja uhkakuvia. Huolta aiheutti Puolan ja Unkarin tilanne sekä se, voitaisiinko riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa sabotoida myös Suomessa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) pitää pohdinnan arvoisena ajatusta, että osa perustuslain pykälistä asetettaisiin eräänlaisten suojalukkojen taakse. Tämän suojakeinon jälkeen niihin ei olisi mahdollista vaikuttaa edes normaalissa perustuslain säätämis­järjestyksessä.

Ajatuksen esitti torstaina oikeusministeriön seminaarissa valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta. Hän ei kuitenkaan esittänyt itse Säätytalolla konkreettisia ehdotuksia siitä, mitkä pykälät olisi syytä sementoida niin, että lainsäätäjät eivät enää pääsisi niihin käsiksi.

Myös oikeusvaltioseminaarin antia HS:lle ruotinut ministeri Henriksson pitää asiaa niin isona, että se vaatii syvällistä jatkopohdintaa.

”Totta kai se, että Suomi on itsenäinen valtio ja että meillä on demokraattinen järjestelmä, jossa kansanvalta toteutetaan suorilla vaaleilla, on tällainen perustavaa laatua oleva asia”, hän sanoi esimerkkinä.

Yhtenä lähtölaukauksena torstain seminaarille olivat korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Kari Kuusiniemen ajatukset viime keväältä.

Kuusiniemi nosti tuolloin esille, että Suomen tuomioistuinten riippumattomuus ei tällä hetkellä välttämättä kestäisi epädemokraattisesti toimivaa hallitusta.

Kuusiniemen ajatuksena on, että riippumattoman oikeuslaitoksen ”hakkeroiminen” voisi olla Suomessakin poliitikoille mahdollista esimerkiksi tuomareiden pakollista eläkeikää laskemalla ja korkeimpien oikeuksien jäsenten määrää voimakkaasti kasvattamalla.

”Jos perustuslaki ei estä korkeimpien oikeuksien tuomareiden eläkeiän alentamista tai jäsenmäärän muutoksia, järjestelmä on altis heikkoa parlamenttia hallitsevan enemmistöhallituksen manöövereille. Säännösten tarkistamistarve on arvioitava hyvän sään aikana. Vakuutusta ei myönnetä, jos saunan nurkka on jo tulessa”, Kuusiniemi sanoi torstaina.

Oikeusministeri Henriksson nosti HS:n haastattelussa pohdinnan arvoiseksi myös sen, pitäisikö korkeimpien oikeuksien jäsenten eläkeiästä ja määrästä säätää perustuslaissa.

”Konkreettiset askeleet ovat se, että oikeusministeriössä ruvetaan ensinnäkin tekemään oikeudenhoidon selontekoa ja käydään nyt lävitse kaikki se, mitä tämä päivä on antanut ja mitkä ovat ne jatkoaskeleet. Itse näen, että tässä on tarvetta jatkaa tätä keskustelua ja miettiä, mitkä mahdolliset selvitykset nyt laitetaan vielä käyntiin”, hän sanoi.

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen ilmaisi omassa puheenvuorossaan tukensa Kuusiniemen ajatuksille.

Leppänen huomautti, että esityksen vakinaisen tuomarin nimittämisestä tekee tuomarinvalintalautakunta tai ylimmät tuomioistuimet.

”Valtioneuvosto ja tasavallan presidentti ovat käytännössä kunnioittaneet esitystä mutta eivät ole siihen muodollisesti sidottuja. Mielestäni esityksen sitovuuden vahvistamista olisi hyvä arvioida, esimerkiksi siten, että asia palautuisi uudelleen valmisteltavaksi, jos esitystä ei hyväksyttäisi”, Leppänen sanoi.

Myös tuomioistuinviraston johtokunnan puheenjohtaja Mika Ilveskero nosti esille, miten nykyisiä valtaoikeuksia voisi käyttää tuomioistuinten riippumattomuuden vähentämiseksi. Hän kysyi, voidaanko tuomarinvalintalautakunnan ja tuomarin­koulutuslautakunnan jäsenten valintaan vaikuttaa epäasianmukaisesti.

Hallitus asettaa tuomarinvalintalautakunnan ja tuomarinkoulutuslautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Tilaa poliittiselle vaikuttamiselle voi löytyä tästäkin.

”Pidän tärkeänä selvittää, tulisiko tuomioistuinlakia muuttaa siten, että valtioneuvosto voi asettaa tuomarinvalintalautakunnan ja tuomarinkoulutuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet vain sille esitettyjen ehdokkaiden joukosta”, Ilveskero sanoi.

Torstaina Säätytalolla pohdittiin suomalaista oikeusvaltiota ja tuomioistuinten riippumattomuutta lukuisten vaikuttajien puheenvuoroissa. Huolta aiheutti esimerkiksi Puolan ja Unkarin tilanne.

Tiettyjen EU-maiden ja Turkin synkeää kehitystä kuvaili muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Pauliine Koskelo. Ennen nykyistä työtään hän toimi korkeimman oikeuden presidenttinä.

”Pari vuosikymmentä sitten uskoimme, että liikkeen ja tahdon suunta on yhteinen. Tuo oli petollinen haave”, Koskelo sanoi.

Tilaisuudessa toistui ajatus, että suomalainen oikeusvaltio voi toteutua vain, jos oikeuslaitoksen riippumattomuus, demokratia ja ihmisoikeudet toteutuvat myös muualla EU-maissa.

Koskelo antoi tästä konkreettisen esimerkin eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä, jonka avulla rikoksesta epäilty kansalainen voidaan luovuttaa toiseen EU-maahan maahan tietyin edellytyksin nopeutetussa luovutusmenettelyssä.

Hän nosti esiin uhan, että ihminen luovutettaisiin maahan, jossa ei ole oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä höllääminen taas voi luoda turvasatamia rikollisille.

”Molemmat skenaariot ovat kovin huonoja.”

