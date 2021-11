Lukiokoulutukseen on viime vuosina tehty poikkeuksellisen paljon uudistuksia. Opettajien kuormitus nousi jälleen julkiseen keskusteluun.

”Koen, että meitä revitään kahteen suuntaan”, sanoo äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Heidi Räihä Jyväskylän lyseon lukiosta.

Räihän mukaan lukioiden toimintaa ohjataan kahdesta eri suunnasta sekä toisistaan irrallisin tavoittein. Se sekoittaa opettajien työtä.

Toisessa suunnassa on ylioppilastutkinto, jonka painoarvoa on viime vuosina kasvatettu ja jonka pakollisten aineiden määrä kasvaa ensi vuonna viiteen.

Toisessa suunnassa ovat Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet, jotka painottavat elämässä pärjäämistä, hyvin­vointia ja vuorovaikutustaitoja.

”Ne ovat itsessään isoja tavoitteita. Olisi mahtavaa, jos olisi mahdollisuus keskittyä niihin”, Räihä sanoo.

Lukio-opettajien kuormitus nousi jälleen julkiseen keskusteluun viikonloppuna, kun äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kirjailija Tommi Kinnunen kertoi Twitterissä jäävänsä sairauslomalle uupumuksen takia.

Kinnunen listasi työssään kuormittaviksi asioiksi esimerkiksi korona-ajan hybridiopetuksen, suuret ryhmäkoot, tänä syksynä lukioissa käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman, oppivelvollisuuden laajentamisen ja sen vuoksi lisääntyneet kirjaamisvaatimukset.

” ”Joitain työtehtäviä täytyy tehdä huonommin.”

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoi HS:lle maanantaina, että koulujen ja opettajien hallinnollista taakkaa yritetään keventää.

Räihän mukaan Kinnusen listaamat asiat kuulostavat tutuilta. Viikoittainen opetusvelvollisuus on säilynyt samana, mutta työtehtäviä on tullut jatkuvasti lisää.

”Se tarkoittaa, että joitain työtehtäviä täytyy tehdä huonommin”, Räihä sanoo.

Lukiokoulutukseen on viime vuosina tehty poikkeuksellisen paljon uudistuksia.

Jo vuonna 2019 voimaan tuli uusi lukiolaki, joka tosin alkoi näkyä toden teolla vasta tänä vuonna. Uudessa laissa esimerkiksi opinto-ohjausta vahvistettiin ja lukioita velvoitettiin tarjoamaan erityisopetusta vuodesta 2021 alkaen.

Lukiolain sisältöä toteuttaa myös tänä vuonna voimaan tullut uusi lukion opetus­suunnitelma. Lisäksi oppivelvollisuus laajeni 18 ikävuoteen: keväällä peruskoulunsa päättäneillä oli ensimmäistä kertaa laki­sääteinen velvollisuus hakea opiskelemaan peruskoulun jälkeen.

Muutos puskettiin läpi nopeasti, sillä eduskunta hyväksyi uuden oppi­velvollisuus­lain vasta viime joulukuussa. Kiire näkyy myös oppimateriaaleissa, jotka vilisevät virheitä, Räihä sanoo.

”Koska koulutuksen tarjoajat maksavat oppimateriaalit oppivelvollisuusikäisille lukiolaisille, kustantajilla on ollut paine saada materiaalinsa nopeasti markkinoille. Sähköisissä oppimateriaaleissa on ollut paljon puutteita, joista olemme joutuneet olemaan kustantajiin yhteydessä.”

” ”Edellistä opetussuunnitelmaa ei ehditty kunnolla ajaa sisään ennen kuin tuli jo uusi.”

”En ole itsekään ollut koskaan niin väsynyt kun tänä syksynä”, sanoo Kuopion Kallaveden lukion apulaisrehtori, englannin aineen­opettaja Tiina Karjalainen.

Väsymyksen taustalla on kasa uudistuksia ja pitkittynyt pandemia. Uusien opetus­suunnitelman perusteiden pohjalta laadittiin paikallisia opetussuunnitelmia keskellä koronakriisiä.

”Edellistä opetussuunnitelmaa ei ehditty kunnolla ajaa sisään ennen kuin tuli jo uusi. Jos opetussuunnitelman halutaan oikeasti vaikuttavan, pitää olla aikaa ja voimia työn tekemiseen.”

Tyypillisesti opetussuunnitelmien uudistus­sykli on noin kymmenen vuotta. Nyt uudistusten välillä oli vain viisi vuotta, sillä viimeksi lukion opetussuunnitelma uudistettiin vuonna 2016.

Karjalainen ymmärtää, että opetus­suunnitelmat oli järkevää uudistaa samaan aikaan oppi­velvollisuuden laajentamisen kanssa. Se, että uudistukset piti saattaa voimaan keskellä pandemiaa, ei saa häneltä ymmärrystä.

”Molempia olisi ihan hyvin voinut viivästyttää vuodella. Se ei olisi ollut keneltäkään pois.”

Lukio-opettajien arjessa näkyvät myös korkeakoulu-uudistukset.

Aiempaa suurempi osa korkeakoulujen opiskelijoista valitaan ylioppilastodistusten arvosanojen perusteella. Uudistuksen seurauksena yhä useampi käy uusimassa ylioppilaskokeitaan parempien arvosanojen toivossa.

”Opettajat sekä valvovat että korjaavat aiempaa enemmän ylioppilaskokeita”, Karjalainen sanoo.

Valvontatyötä on lisännyt myös uudistus, jossa esimerkiksi lukihäiriöstä lausunnon saaneelle kokelaalle annetaan kokeessa lisäaikaa tai rauhallinen tila kokeen tekemiseen. Aiemmin oli yleistä saada pistekompensaatio erityisjärjestelyjen sijaan.

Monen lukio-opettajan kuorma on painavimmillaan syksyn ylioppilaskirjoitusten aikaan. Kirjoitusten kanssa päällekkäin sattuu tyypillisesti kolmen vuosikurssin ensimmäisen jakson päättöviikko. Yli­oppilas­kokeiden valvonnan ja tarkastamisen lisäksi on tarkastettava muiden opiskelijoiden kokeita ja päättötöitä kuluneen jakson ajalta.

” ”Raportointityötä on tullut lisää. Idea on hyvä, mutta työaikaa tähän ei ole osoitettu.”

Uudistuksilla on hyvät tavoitteet, toteavat sekä Räihä että Karjalainen. Esimerkiksi opiskelijoiden poissaoloja on seurattava ja niihin on puututtava entistä tarkemmin.

Ensimmäisen vuoden lukiolaisten ryhmänohjaajana Räihä kirjaa, millaisia tuen tarpeita opiskelijoilla on, millaisia erityisjärjestelyitä heille on myönnetty ja miten erityisjärjestelyt toteutuvat.

”Raportointityötä on tullut lisää. Idea on hyvä, mutta työaikaa tähän ei ole osoitettu.”

Korona-ajan hybridiopetus eli samanaikainen lähi- ja etäopetus on Kuopiossa ja Jyväskylässä pääosin takanapäin. Onneksi, koska se on ollut raskasta sekä opettajille että opiskelijoille, Räihä kertoo.

Räihän mukaan hybridiopetusaikana lisääntyi opiskelijahuoltoon liittyvä työ. Oli vaikea seurata, miten pärjäsivät ne opiskelijat, joilla oli oppimisvaikeuksia tai hankala elämän­tilanne. Viestittely koteihin lisääntyi.

”Korona ei suoraan näy enää opetuksessa, mutta sen vaikutukset opiskelijoiden mielenterveyteen ja jaksamiseen näkyvät toki edelleen. Osalla opiskelijoista on oppimis­vajetta.”

Lukiolaisten kuormittuneisuudesta ja suorituspaineista on puhuttu jo pitkään. Mitä pitäisi tehdä, jotta sekä opiskelijat että opettajat voisivat lukiossa paremmin?

Karjalainen toivoo, että lukiosta karsittaisiin kiirettä. Sama toive toistui kyselyssä, jonka luottamusmiehenä ja Opetusalan ammattijärjestön Kuopion-paikallis­yhdistyksen puheenjohtajana toimiva Karjalainen teki syksyllä kaupunkinsa opettajille.

”Suurin toive kyselyyn vastanneilla oli, että saisi keskittyä opettajan perustyöhön. Että saisi keskittyä suunnittelemaan oppitunteja ja opettamaan.”

Samoilla linjoilla on Heidi Räihä.

”Vähemmän hankkeita, vähemmän kirjaamista, vähemmän raportointia ja hallinnollista työtä. Mahdollisuus keskittyä opettamiseen. Malttia muutospaineisiin ja siihen, ettei tarvitsisi koko ajan muuttaa kaikkea.”