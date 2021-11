THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan rs-virusepidemia yltyy vakavaksi joka toinen vuosi. ”Nyt emme vielä tiedä, minkälainen vuosi on kyseessä, kun koronavirus on sekoittanut kuviot.”

Pienille lapsille hengitystieinfektioita aiheuttava rs-virus leviää nyt myös Suomessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lasten infektiolääkäri Tea Nieminen sanoo, että Husin sairaaloissa on hoidossa nyt noin kymmenen pientä lasta viruksen vuoksi. He ovat pääosin alle vuoden ikäisiä.

”Sairaanhoidon tarve lisääntyy, eli epidemia on tässä nousemassa”, hän toteaa.

Myös Turusta kerrotaan, että rsv-kausi on alkanut. Hoidossa Tyksin alueella on muutamia lapsia.

Ruotsissa tilanne on paljon Suomea huonompi. Esimerkiksi Uppsalassa terveysviranomaiset kehottivat lokakuussa vanhempia pitämään pienet lapsensa kotona voimakkaan rs-virusepidemian vuoksi. Sikäläinen sairaanhoidon johtaja kertoi, ettei ole koskaan nähnyt yhtä paljon vauvoja teho-osastolla.

Nieminen kuitenkin rauhoittelee. Aiemminkin rsv-epidemioista on selvitty. Hän muistaa, että jonain vuonna Husin sairaaloissa oli hoidossa pahimmillaan 30 pientä lasta päivässä.

Epidemia on perinteisesti tullut hieman myöhemmin, vasta joulukuussa, ja kestänyt helmi–maaliskuulle. Nyt se on alkanut jo aiemmin. Niemisen mukaan on vaikea ennustaa, miten pitkään epidemia jatkuu nyt, mutta joka tapauksessa ainakin pitkälle ensi vuoden puolelle.

”Joka vuosi tästä on selvitty. En muista, että urallani yksikään perusterve pikkulapsi olisi menehtynyt tähän. Pystymme kyllä auttamaan lapsia selviämään tästä taudista”, Nieminen sanoo.

Nieminen kehottaa vanhempia silti huomioimaan muutamia asioita. Riskiryhmään tällä hetkellä kuuluvat lapset ovat syntyneet korona-aikana, joten heidän vanhemmilleen vinkit eivät varmasti tule yllätyksenä. Ne ovat samat kuin koronaviruksen suhteen.

”Kannattaa välttää väentungosta, eli ei kannata oleskella paikassa, jossa ihmisiä tulee koko ajan liki. Tavallista maalaisjärkeä on kuitenkin syytä käyttää. Jos käy kaupassa ja työntää lasta rattaissa, niin ei se mikään merkittävä riski ole, mutta ei kannata jäädä oleskelemaan väentungokseen lapsen valveilla ollessa”, hän sanoo.

Olennaista siis on etäisyyden pitäminen, tungosten välttäminen ja käsihygienia. Liikkeellä on flunssaisia ihmisiä, joista osa voi kantaa myös rs-virusta, Nieminen muistuttaa. Rs-virus aiheuttaa hengitystieinfektioita kaikenikäisille, mutta pienimmille lapsille ja vauvoille se voi myös aiheuttaa hankalia hengitysvaikeuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan rs-virusepidemia yltyy vakavaksi joka toinen vuosi.

”Nyt emme vielä tiedä, minkälainen vuosi on kyseessä, kun koronavirus on sekoittanut kuviot. Mutta esimerkiksi Uudessa-Seelannissa on nähty voimakas epidemia, vaikka maa on ollut pääosin suljettu”, Nohynek sanoo.

Korona-aikana syntyneillä pienillä lapsilla on nyt tavallista suurempi alttius saada rs-virus, koska he eivät ole virusta vielä kohdanneet eivätkä ehtineet muodostaa vastustuskykyä rs-virukselle.

”Kaikkein suurin riski on alle puolivuotiailla, koska heillä hengitystiet ovat vielä niin ahtaat.”

Rokotteita rs-virusta vastaan on kehitteillä runsaasti, ja ne myös kehittyvät kovaa vauhtia, hän sanoo.

Rokotteiden pääasiallisena kohderyhmänä ovat raskaana olevat äidit ja myös vanhukset.