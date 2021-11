Koronapassin tarkistaminen vasta keskiyöllä on lain mukaista, kerrotaan aluehallintovirastosta.

Laki koronapassista antaa ravintoloille vapauksia, mikä näkyy nyt erilaisina käytäntöinä. Koronapassi saatetaan tarkistaa kaikilta jo ravintolan auetessa tai vasta esimerkiksi keskiyöllä.

Tilannetta on arvostellut esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen, jonka mielestä vaihtelevat käytännöt ”vesittävät passista saatavan hyödyn”.

Koronapassin avulla ravintolat voivat kiertää leviämisvaiheen rajoituksia, joita on tällä hetkellä voimassa kahdeksalla alueella. Pirkanmaa siirtyi leviämisvaiheeseen tiistaina.

Vaihtelu on aluehallintovirastojen (avi) laintulkinnan mukaista, kertoo alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen Etelä-Suomen avista.

”Siinä on vielä välissäkin vaihtoehtoja”, Lehikoinen kertoo.

”Jotkut ravintolat ottavat koronapassin käyttöön esimerkiksi kello 21 tai 22. Jotkut ottavat sen kello 23.30 käyttöön, jotta siinä on puoli tuntia aikaa tarkistaa koronapassit ja ohjata passittomat henkilöt ulos.”

Lisäksi osa ravintoloista tarkastaa passin esimerkiksi vain viikonloppuisin.

Koronapassista säädetään tartuntatautilain pykälässä 58i. Lehikoisen mukaan siinä on kyse mahdollistavasta lainsäädännöstä, sillä koronapassin käyttäminen on ravintolalle vapaaehtoista.

Lainsäädännön näkökulmasta rajoituksia noudattava koronapassiton ravintola ja rajoituksia passilla kiertävä ravintola ovat yhtä terveysturvallisia.

”Näin olemme ajatelleet, että emme voi 58i-pykälän valossa kauheasti rajoittaa, kuinka ravintolat koronapassia käyttävät.”

Lehikoinen on kuitenkin Salmisen kanssa samaa mieltä. Hän uskoo, että koronapassin kysyminen kesken iltaa vesittää siitä saatavia hyötyjä.

”Parempi se olisi, jos passit olisivat käytössä mahdollisimman paljon, mahdollisimman aikaisin ja mahdollisimman monena päivänä.”

Lehikoinen on kierrellyt ravintoloita itse viimeksi Espoossa viikonloppuna.

Hänen mukaansa yökerhoissa ja suurissa ravintoloissa passi tarkastetaan tyypillisesti heti avaamisesta alkaen, sillä myöhemmin se olisi vaikeaa. Pienemmissä paikoissa henkilökunta voi tarkistaa passit nopeammin kesken illan.

Ravintolat ovat hyvin erilaisia, ja niille sopivat erilaiset tavat, korostaa matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Käytännöt eivät ole kirjavat, vaan jos tuollaista sanaa haluaa käyttää, ne ovat tarkoituksella sitä”, Lappi sanoo.

Hänen mukaansa koronapassin käyttö vähenisi, jos esimerkiksi lounasravintoloiden, jotka muuttuvat iltaisin seurusteluravintoloiksi, tulisi tarkistaa passit heti ravintolan auetessa.

”Kun THL:n Mika Salminen on puhunut, että tässä on kysymys venkoilusta, sehän ei pidä paikkansa. Se on täysin lainmukainen menettely.”

Ravintolat tekevät päätöksensä usein taloudellisin perustein. Lappi uskoo, että lähtökohtaisesti taloudellisesti järkevämpää on passin käyttöön ottaminen vasta, kun rajoituksista halutaan päästä eroon.

Lapin mielestä käytäntö ei vesitä koronapassin hyötyjä millään tavalla.

"Toinen vaihtoehtohan yrityksillä on, että ne eivät ota koronapassia käyttöön ollenkaan.”

Sekä Lehikoinen että Lappi kertovat, että pääosin koronapassin käyttö on sujunut ravintoloissa hyvin. Lehikoisen mukaan Etelä-Suomen avi on valvonut sen käyttöä melko paljon, eikä hänen korviinsa ole kantautunut merkittäviä epäkohtia.