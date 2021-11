STM:n lääkintöneuvos on huolissaan erityisesti pitkäaikaissairauksien seurannan vähenemisestä.

LEIKKAUS tehtiin vihdoin tällä viikolla.

Helsinkiläisen Tarja Vesikallion polven nivelrikko alkoi iän myötä vaivaamaan liikaa. Vuoden 2020 lokakuussa hän hakeutui terveyskeskukseen. Röntgenkuvien ottamisen jälkeen hän sai lähetteen Vantaalle Peijaksen sairaalaan.

Helmikuussa 2021 Vesikallio kutsuttiin sairaalaan tutkimuksia varten. Tekonivelleikkauksen ajaksi määrättiin heinäkuu.

”Ajattelin, että hyvä kun ei tarvitse konkata liukkailla keleillä.”

Leikkausajankohtaa kuitenkin siirrettiin. Syksyllä leikkauspaikkaakin oltiin jo siirtämässä Lohjan sairaalaan, mutta siihen Vesikallio ei suostunut.

”Sanottiin heti, että silloin leikkaus menee ensi vuoden puolelle.”

Vesikallio kertoo kaatuneensa syksyllä kotonaan. Polvi petti alta.

”Astuin huolimattomasti, ja löysin itseni keittiön lattialta.”

Hän otti uudelleen yhteyttä sairaalaan, jolloin hän sai nykyisen leikkausajan.

Pitkään jatkuneet polvivaivat ovat rajoittaneet eläkkeellä olevan Vesikallion arkea.

”Olen ikääni nähden liikunnallinen ihminen. Nyt en ole yli vuoteen pystynyt liikkumaan käytännössä ollenkaan. Olen kotini vanki.”

KORONAVIRUSPANDEMIAN aikana terveydenhuollon kantokyky on ollut koetuksella. Koronapotilaiden sairaalahoidon sekä koronajäljityksen ja -testauksen takia muuta hoitoa on jouduttu vähentämään.

Erikoissairaanhoidon hoitotakuun mukaan potilaan sairaalahoito olisi aloitettava kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. Tilanne oli selvästi huonoin elokuun lopussa vuonna 2020. Tuolloin erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon jonossa oli ollut yli puoli vuotta odottaneita lähes 18 000. Vuonna 2019 samaan aikaan heitä oli vajaat 3 000 ja tänä vuonna noin 9 500.

Valmiuslain pykälän nojalla kiireettömän hoidon määräajoista on voitu tinkiä korona-aikana. Esimerkiksi viime maaliskuussa, kun hallitus oli ilmoittanut valmiuslain käytöstä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Markku Mäkijärvi kertoi, että lonkan kiireetöntä tekonivelleikkausta kannattaa varautua odottamaan kahdeksan kuukautta.

VAIKKA rokotukset etenevät, koronapotilaiden sairaalahoidon tarve on kasvanut jälleen tämän syksyn aikana. Samalla muuta hoitoa on jouduttu siirtämään ympäri Suomen. Helsingin Sanomat kertoi lokakuun loppupuolella, että esimerkiksi ortopedian, urologian ja gynekologian leikkauksia sekä poliklinikka-aikoja on jouduttu siirtämään.

HS kysyi lukijoiltaan kokemuksia hoidon viivästymisestä korona-aikana. Vastauksia tuli yli 200. Vastaajien kokemukset hoitoon pääsystä vaihtelivat laajasti. Myös sairauksien kirjo oli laaja. Vastaajien henkilöllisyys on HS:n tiedossa, mutta heidän nimiään ei julkaista tilanteen arkaluontoisuuden vuoksi.

Eräs kyselyyn vastannut 60-vuotias mies kertoo, että hänen sydänsairauksiaan koskevia tutkimus- ja kontrolliaikoja on siirretty korona-aikana kaksi kertaa lähes puolella vuodella eteenpäin. Miehellä todettiin nousevan aortan laajentuma ja bikuspinen aorttaläppä vuoden 2019 syksyllä.

Iältään 41-vuotias nainen puolestaan kertoo, että hänellä on ollut vaikeuksia varata munuaissyövän jälkeiseen seurantatutkimukseen aikaa terveysasemalta. Seuranta olisi pitänyt tehdä aikataulun mukaan jo syyskuussa, mutta toistaiseksi hänelle on annettu vain puhelinaika marraskuulle, jolloin tutkimuksen ajankohdasta voitaisiin sopia.

Osa HS:n kyselyyn vastanneista kertoi, että korona-aika ei ole hidastanut heidän kohdallaan hoitoon pääsyä. Osa puolestaan kertoi saaneensa ajan jopa odotettua nopeammin esimerkiksi peruutusajan takia.

KYSELYYN vastannut 78-vuotias mies kertoo, että ei ole hakeutunut hoitoon astman, polvivaivojen ja virtsarakon vaivojen takia, koska ei ole pitänyt niitä akuutteina.

Husin kardiologian ylilääkäri Jyri Lommi sanoo, että hoitovelkaa on syntynyt osin sen takia, että potilaat ovat itse siirtäneet hoitoja tai jättäneet kokonaan hakeutumasta hoitoihin.

”Joskus on ollut niin, että potilaat eivät ole itse tunnistaneet sairautensa etenemistä ja odottaneet turhankin pitkään seuraavaa kontrollia.”

Kun kiireettömiä aikoja on siirretty esimerkiksi henkilöstöpulan takia, Lommin mukaan mietitään tarkkaan, kenen kohdalla hoitoa voidaan siirtää ja voidaanko vastaanottokäynti mahdollisesti korvata etäkontaktilla.

Seurantakäyntien harventaminen ei automaattisesti tarkoita potilaan terveydentilan heikentymistä. Riski siihen kuitenkin kasvaa.

”Sydänsairauksien osalta se voi olla niinkin, että tulee päivystyshoidon tarvetta tai ennakolta suunnittelematonta hoidon tarvetta, jota ei ehkä olisi tullut, jos olisi käynyt tarkastuksessa aikaisemmin.”

Vakavimmillaan tällainen suunnittelematon hoidon tarve voi tarkoittaa välitöntä sairaalahoitoa esimerkiksi sydäninfarktin tai sydämen vajaatoiminnan takia.

YKSI HS:n kyselyyn vastanneista oli helsinkiläinen Eevi Lappalainen, joka luovutti puolisolleen Krista Hannoselle munuaisen vuoden 2021 maaliskuussa.

Hannonen on sairastanut kroonista munuaisen vajaatoimintaa. Tutkimukset munuaisensiirtoa varten aloitettiin syksyllä 2019.

”Alun perin oli ajatuksena, että siirto tehtäisiin 2020 syksyllä”, Lappalainen kertoo.

Eevi Lappalainen (vas.) luovutti munuaisen puolisolleen Krista Hannoselle.

Seuraavana keväänä koronapandemian puhjettua elävien luovuttajien tutkimukset ja elinsiirrot olivat kuitenkin tauolla. Tutkimuksia jatkettiin kesällä. Pariskunnan mukaan tavoitteena oli, että siirto voitaisiin tehdä ennen dialyysihoidon aloittamista. Dialyysihoito korvaa munuaisten toimintaa.

Kesällä Hannosen vointi kuitenkin romahti ja hän joutui jäämään sairauslomalle. Syksyllä oli aloitettava dialyysihoito.

”Siinä kohtaa oli jo tiedossa, että olen yhteensopiva luovuttaja, mutta odotimme vain leikkaukseen pääsyä”, Lappalainen sanoo.

koronatauosta huolimatta Hus teki viime vuonna eläviltä luovuttajilta munuaisensiirtoja ennätykselliset 31, Lappalainen ja Hannonen joutuivat odottamaan omaa vuoroaan tämän vuoden maaliskuuhun.

”Kysyin kaksi viikkoa ennen leikkausta, että onko mahdollista, että tämä vielä siirretään. Silloin oli taas koronatilanne aika huono. Sanottiin, että on mahdollista. Viime hetkeen asti piti jännittää”, Lappalainen kertoo.

Lopulta leikkaus onnistui hyvin ja ajallaan. Prosessia tutkimuksineen ja odotteluineen pariskunta kuvailee raskaaksi.

”Voi olla tosi kuormittavaa ja invalidisoivaa odottaa hoitoa”, Hannonen sanoo.

Koronaviruksesta koituvan hoitovelan laskeminen on vaikeaa, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen. Erityisen huolissaan hän on pitkäaikaissairauksien seurannan vähentymisestä.

”Pitkäaikaissairauksien hoitoon ei ole pystytty satsaamaan niin paljon kuin normaalitilanteessa. Mitä se sitten aiheuttaa meille myöhemmin, sen arviointi esimerkiksi rahassa on käytännössä mahdotonta.”

Toisaalta vakavia sairauksia on voinut jäädä diagnosoimatta. Koronapandemia on vähentänyt esimerkiksi rintasyöpien ja ihomelanoomien toteamista.

Hämäläinen sanoo, että yksittäisen potilaan kohdalla voi olla mahdoton sanoa, johtuuko hoidon peruminen tai siirtäminen nimenomaan koronaviruksesta.

”Kysymys on aina kokonaisarvioista ja siitä, miten resursseja käytetään mahdollisimman hyvin kaikkien tehtävien hoitamiseksi, joita terveydenhuollolla on.”

Koronapandemia on joka tapauksessa vaikuttanut laajalla rintamalla koko terveydenhuoltoon.

”Esimerkiksi kun terveydenhoitajien työpanosta on jouduttu joissain paikoissa siirtämään koronatyöhön, se on vaikuttanut jopa neuvolapalveluihin.”

HS:n kyselyyn vastannut 36-vuotias nainen kertoo, että hänen lapsensa kolmevuotistarkastus neuvolassa peruttiin kokonaan.

” Osa on hakeutunut yksityisen terveydenhuollon puolelle.

Potilaalle tilanne voi näyttäytyä esimerkiksi pitkinä leikkausjonoina mutta myös esimerkiksi ruuhkautumisena: omaan terveyskeskukseen voi olla vaikeaa saada puhelinyhteyttä.

”Tilanne vaikuttaa koko hoitoketjuun.”

Osa kyselyyn vastanneista kertoo hakeutuneensa yksityisen terveydenhuollon puolelle, kun julkiselta puolelta on ollut vaikeaa saada aikoja.

Hämäläisen mukaan tästä on syytä olla huolissaan. Kysymys on ihmisten yhdenvertaisuudesta.

”Ne ihmiset, joilla ei ole yksityissektorin käyttömahdollisuutta tai ei ole hyviä työterveyshuollon sairaanhoitosopimuksia, kyllähän he ovat tässä suhteessa hankalammassa asemassa. Tämä on asia, josta perustellusti voi ja pitää olla huolissaan.”