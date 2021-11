”Ei näillä hinnoilla pysty enää kohta ajamaan”, sanoo autoaan tankkaava Timo Tiala. HS kävi Ruskeasannan Shellillä kysymässä, missä menee polttoaineen hinnan viimeinen kipuraja.

Kuinka korkeaksi esimerkiksi dieselin litrahinnan pitäisi nousta, jotta autoilija vaihtaisi sähköautoon tai edes hybridiin?

Keskiviikkoaamuna Vantaalla Ruskeasannan Shellillä tankanneet autoilijat määrittelivät hinnan noin kahteen euroon. Ja suunnilleen sama koskee bensiiniäkin.

”Kyllä se raja on jo ylittynyt”, sanoo vantaalainen Timo Tiala, joka tankkasi bensa-Hyundaitaan.

”Luulen, että jossain vaiheessa tulee hankittavaksi sähkö- tai hybridiauto, ei näillä hinnoilla pysty kohta enää ajamaan. Tarvitsen autoa joka päivä töihin, joten pakko se on vain maksaa.”

Polttoaineiden hinta kietoutuu ajankohtaiseen teemaan, ilmastopäästöihin jotka ovat tapetilla toista viikkoa jatkuvan YK:n ilmastohuippukokouksen vuoksi. Hallituksen keväällä asettaman tavoitteen mukaan liikenteen päästöt on tarkoitus puolittaa Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Bensa-Huyndai ei paljon kuluta, mutta Timo Tialaa jo hirvittää bensiinin hinta.

Keskiviikkoaamuna 95-oktaaninen bensa maksoi melkein 1,92 euroa litra. Diesel oli noin 1,75 euroa litra ja 98-oktaaninen 1,99 euroa.

Ei tarvitse katsoa kuin alkuvuoteen, jotta huomaa, miten valtavasti hinnat ovat tänä vuonna nousseet. Diesel oli tammikuussa vielä noin 1,4 euroa ja ysivitonen noin 1,5 euroa.

Kalliimpi 98-oktaaninen on jo loppuvuoden aikana monin paikoin puhkaissut kahden euron maagisen rajan, mutta nyt autoileva Suomi odottaa, milloin se on todellisuutta myös ysivitosen suhteen. Polttoainevero nousi viimeksi viime vuoden kesällä ja selvää on, että pian se nousee taas uudelleen.

Volvon hybridimaasturia tankannut helsinkiläinen Ville Salomaa sanoo, että voisi hyvinkin vaihtaa sähköautoon, mutta yksi asia mietityttää: Lapin-matkat eli pitkät ajot, joiden varrella pitäisi olla nopeita ja vapaita latauspisteitä.

”Latausverkon pitäisi olla riittävän kattava. Jos on perhe autossa ja ulkona kaksikymmentä astetta pakkasta, latauspisteitä pitäisi olla rivi vastassa jossain Oulun korkeudella”, Salomaa sanoo.

Mutta kyllä hybridillä ajokin sujuu. Hän kertoo ajaneensa juuri kaksi kuukautta tankkaamatta, sillä auton kantama 40 kilometriä on riittänyt lyhyisiin ajoihin Helsingissä.

Uudehkolla diesel-Audilla ajava vantaalainen Jukka Iivonen sanoo, että dieselin henkinen kipukynnysraja kulkee jossain kahden euron paikkeilla.

Jukka Iivosen seuraava auto on todennäköisesti hybridi.

”Vaihdan varmaan sähköautoon, kun eteen tulee seuraavan kerran autonvaihto, jos ne alkavat silloin olla jo muutenkin valtavirtaa. Luulen, että seuraava autoni on kuitenkin vielä hybridi”, Iivonen sanoo.

Sitten mittarille ajaa herra, joka ei kerro nimeään, mutta joka sanoo olevansa juuri vaihtamassa diesel-Volvonsa hybridiin.

Siksi hän tankkaakin siihen vain vähän dieseliä. Hänen mukaansa kaksi euroa on kipuraja. Hän myös sanoo, ettei ymmärrä, miksi dieselistä on tullut yhtäkkiä näin kallista, kun se on puhtaudeltaan kuitenkin bensiinin luokkaa.

Vantaalainen Sakari Salama tankkasi vanhempaa dieselillä käyvää Citroen-pakettiautoaan, joka on hänen mukaansa juuri sopivan vanha ja perinteinen, ei siis häiriövaloja vilkuttava nykyauto. Hänelläkin alkaisi huumori loppua jossain kahden euron kohdalla.

”Sähköauto on siinä tilanteessa sitten varmaan hyvä”, Salama sanoo.

Hän on pohtinut asiaa myös toisesta kulmasta: Kun on totuttu siihen, että Suomessa autoilija maksaa kovan määrän veroja, niin miten sitten tulevaisuudessa ne samat verot maksaa sähköautoilija.

Siinä voi olla apuna aikanaan vaikka satelliittiseuranta, joka mittaa autoilijan ajamat kilometrit.

”Autoilijan verotus säilyy. Jostain se vero kerätään, vaikka autoilija tuottaisi itse oman sähkönsä omilla aurinkokennolla”, hän pohtii.

”Vero voi tulla vielä jopa nousemaan ja autoilija maksaa sen joka tapauksessa.”