Kotimaa | Maastopalot

Poliisin esi­tutkinta Kalajoen metsä­palosta valmistui: Epäiltyjä yksi, asia siirtynyt syyte­harkintaan

Asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaa varten. Tapauksessa on yksi epäilty, joka on kiistänyt osallisuutensa.

Kalle Koponen / HS

Poliisi tiedottaa saaneensa valmiiksi esitutkintansa Kalajoella kesällä olleesta suuresta metsäpalosta. Tutkintanimikkeenä poliisilla oli yleisvaaran tuottamus. Asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaa varten. Epäiltyjä on yksi, ja hän on kiistänyt osallisuutensa asiaan. Paloalueen koko oli 227 hehtaaria, josta pääosa oli Kalajoen seurakunnan omistamaa. Palon syttymispaikka oli Mutkalammin tuulipuiston työmaa, Susinevan suoalue. Poliisi kertoo, ettei tiedota asiasta tällä erää enempää. Lue lisää: Kalajoen maastopalossa tuhoutui pääosin seurakunnan metsää, paloalueen koko tarkentunut Lue lisää: Kalajoen maastopalo syttyi tuuli­voimala­työ­maalla, jonka tieverkko myös pelasti sammutustyöt: ”Auta armias, missä olisimme ilman niitä”