Yrittäjää epäillään törkeästä veropetoksesta.

Tulli epäilee suomalaisyhtiön jättäneen maksamatta maahan tuomistaan sähkötupakkanesteistä lähes 800 000 euroa valmisteveroja.

Nyt valmistuneen esitutkinnan mukaan yhtiö toi Suomeen lähes kolme miljoonaa millilitraa sähkötupakoiden nikotiini- ja makunesteitä vuosina 2017–2020. Nikotiininesteet olivat peräisin Kroatiasta ja nikotiinittomat nesteet useista eri EU-maista.

Vantaalle rekisteröity yhtiö myi nesteitä asiakkaille myymälöissään Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Tullin mukaan maahan tuoduista nesteistä ei tehty valmisteveroilmoituksia Verohallinnolle. Rikosnimikkeenä esitutkinnassa oli törkeä veropetos.

Valmisteverojen laiminlyönnistä epäillään vuonna 1991 syntynyttä pääkaupunkiseutulaista miestä. Hän toimi Tullin mukaan yrittäjänä usean vuoden ajan.

”Esitutkinnassa on tullut esille syitä epäillä, että vielä Verohallinnon suorittaman verotarkastuksenkin jälkeen yhtiön vastuuhenkilö on jatkanut nesteiden maahantuontia ilman valmisteveroilmoitusten tekemistä. Tämän vuoksi rikosepäily on laajentunut ja vahvistunut esitutkinnan kuluessa”, sanoo tutkinnanjohtaja Sari Knaapi tiedotteessa.

Knaapi kieltäytyy kommentoimasta sitä, onko yrittäjä kiistänyt tai myöntänyt rikosepäilyä.

Tapauksen esitutkinta alkoi verottajan tekemästä tutkintapyynnöstä. Rikosepäily siirtyy marraskuun aikana syyteharkintaan.