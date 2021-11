Ensi kevään liput Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja uusille paikkakunnille ovat nyt myynnissä.

Helsingin Sanomien järjestämät, suuren suosion keränneet Musta laatikko -esitykset nähdään ensi keväänä kahdella uudella paikkakunnalla, Oulussa ja Jyväskylässä. Esitykset jatkuvat tuttuun tapaan myös Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Mustaa laatikkoa esitetään keväällä eri puolilla Suomea yhteensä 12 kertaa. Ensi-ilta on Helsingissä 21. huhtikuuta. Esityskausi jatkuu toukokuun puoliväliin asti.

”Olemme järjestäneet elävän journalismin iltoja nyt viisi vuotta. Miltei yhtä kauan on tullut viestejä etenkin juuri Oulusta ja Jyväskylästä, että tulkaa tännekin. Tuntuu hyvältä, että voimme vihdoin vastata tähän kutsuun”, sanoo Tuomas Kaseva, yksi Mustan laatikon tuottajista.

Ensi keväänä nähdään järjestyksessään 17. Musta laatikko. Helsingissä esitykset jatkuvat Kansallisteatterissa. Muita esityspaikkoja ovat Tampere-talo, Turun kaupunginteatteri, Oulun teatteri ja Jyväskylän kaupunginteatteri.

Liput kevään esityksiin ovat tulleet tänä viikonloppuna myyntiin. Lippuja myy Lippu.fi, paitsi Oulun liput ovat myynnissä Ticketmaster.fi:ssä.

Musta laatikko 17:n esitysajat Kansallisteatteri (Helsinki) To 21.4. klo 19 Su 24.4. klo 14 Su 24.4. klo 19 To 12.5. klo 19 Su 15.5. klo 14 Su 15.5. klo 19 Jyväskylän kaupunginteatteri To 28.4. klo 19 Oulun teatteri To 5.5. klo 19 Pe 6.5. klo 13 Tampere-talo Ti 26.4. klo 19 Turun kaupunginteatteri Ti 3.5. klo 15 Ti 3.5. klo 19

Mustassa laatikossa lavalle nousee aina kymmenkunta Helsingin Sanomien toimittajaa ja kuvaajaa kertomaan pitkään valmistelemiaan, aiemmin julkaisemattomia tositarinoita.

”Lähtökohta on, että aihekirjo yltää esityksissä kaikille elämänaloille, tyylilajit vaihtelevat ja että mukana on aina uutta tietoa, oivalluksia ja elämyksiä”, Tuomas Kaseva sanoo.

Helsingin Sanomat on järjestänyt elävän journalismin iltoja vuodesta 2016 lähtien, ja niissä on käynyt yhteensä yli 30 000 katsojaa. Musta laatikko on palkittu myös Bonnierin journalistipalkinnolla vuoden journalistisena tekona.

Elävän journalismin illat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina eri puolilla maailmaa. Musta laatikko on katsojamääriltään yksi Euroopan suosituimmista livejournalismiesityksistä.

”Tätäkin taustaa vasten tuntuu hyvältä, että pääsemme tuomaan elävää journalismia jälleen uusien journalismin ja Hesarin ystävien luo.”

Toimittaja Suvi Vihavainen kertoi Mustassa laatikossa keväällä 2020 sijaissynnytyksistä muun muassa sijaissynnyttäjän näkökulmasta.

Helsingin Sanomat järjestää vuodessa kaksi erisisältöistä esitystä.

Parhaillaan Kansallisteatterissa Helsingissä ja Tampereen Työväen Teatterissa nähdään tämänsyksyinen esitys, joka kulkee nimellä Musta laatikko 16. Esityksiä on Helsingissä kuluvanakin viikonloppuna.

Osa syksyn esityksistä on loppuunmyyty, osaan on vielä jonkin verran lippuja.

Ensi keväänä nähtävässä Musta laatikko 17 -esityksessä on jälleen uusi sisältö.

”Esiintyjiä ja esitysten aiheita ei nytkään kerrota etukäteen. Haluamme, että ilta teatterissa yllättää yhtä iloisesti kuin hyvä sanomalehti”, Kaseva sanoo.