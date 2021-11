Sisäministeri Ohisalo: On pohdittava, voisiko suojelua tarvitseva tulla Suomeen suoraan työn tai opiskelun perusteella

Muun muassa Britanniassa kokeilulla on saatu helpotusta hoitoalan työvoimapulaan.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoo, että myös Suomessa on syytä pohtia, voisiko osa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevista ihmisistä saapua maahan laillisesti myös esimerkiksi työntekijöinä tai opiskelijoina. Tällä hetkellä kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat voivat saada suojelua Suomesta saapumalla maahan turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina.

”Meidän tulee pohtia vaihtoehtojen luomista nykytilanteelle, joka tällä hetkellä johtaa usein laittomiin ulkorajojen ylityksiin ja ihmissalakuljettajiin turvautumiseen”, Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ohisalon mukaan EU:n komissio on kehottanut jäsenmaita tutkimaan kansainvälistä suojelua tarvitsevien mahdollisuuksia työ- ja opiskeluperustaiseen maahantuloon.

”Viime kuukausina olemme nähneet myös täysin tuomittavaa valtiojohtoista ihmissalakuljetusta, kun ihmiset ovat lähteneet kotimaastaan ja ajautuneet sitten Euroopan rajoilla hybridivaikuttamisen välineeksi”, hän sanoi.

Ministeri vastaanotti perjantaina valtioneuvoston teettämän tutkimuksen, jossa selvitettiin, millaisia täydentäviä maahanmuuton reittejä etenkin Euroopassa on jo olemassa. Selvitystä haluttiin etenkin työ- ja opiskeluperusteisista väylistä.

Tutkimuksen perusteella eri maiden työ- tai opiskeluperusteiset väylät ovat toistaiseksi vasta erilaisia pienimuotoisia ohjelmia ja kokeiluja. Niiden määrä kuitenkin kasvaa nopeasti, ja niillä on potentiaalia vastata niin järjestelyihin valikoituvien henkilöiden kuin vastaanottavien maiden tarpeisiin, tutkimuksessa todetaan.

Esimerkiksi Britanniassa yksi kokeiluista on tuonut helpotusta hoitohenkilöstöä koskevaan työvoimapulaan.

”Se on vasta pilottivaiheessa, mutta sen kautta on tullut jo 30–40 ihmistä tämän vuoden aikana. Tavoite on nostettu alkuperäisestä paristakymmenestä lähes kahteensataan. Ainakin siellä se näyttäisi toimivan kohtuullisen hyvin”, kertoi erikoistutkija Mika Raunio Siirtolaisuusinstuutista.

Työ- ja opiskeluperusteiset reitit ovat suojelun tarpeessa oleville ihmisille luotuja rekrytointikanavia ja stipendiohjelmia, joissa käytetään pääsääntöisesti tavanomaisia työn tai opiskelun perusteella myönnettäviä viisumeita ja oleskelulupia.

Tutkimus tukee sisäministerin mielestä Suomen pohdintoja täydentävien väylien tarpeesta.

”Tutkimustietoon perehdytään huolella ja pyritään hyödyntämään antia eri tavoin. Myöhemmässä vaiheessa täytyy esimerkiksi tarkastella lainsäädäntöä ja lupakäytäntöjä yhteistyössä eri hallinnonalojen”, yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n arvion mukaan viime vuonna maailmassa oli yli 82 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa sodan, väkivallan tai vainon vuoksi.

”Afganistanin viimeaikainen synkkä kehitys vain alleviivaa tätä tarvetta entisestään ja valitettavasti mitä todennäköisimmin kasvattaa suojelun tarpeessa olevien määrää. Tässä tilanteessa on pohdittava uusia malleja ennakkoluulottomasti”, Ohisalo sanoi.

Tutkijaryhmään kuului asiantuntijoita Kuntoutussäätiöstä, Oxford Researchista ja Siirtolaisuusinstituutista.