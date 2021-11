Krp:n mukaan miehestä tuli toiminta-aikanaan yksi Suomen suurimmista huumausaineiden myyjistä.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina viisi miestä ehdottomiin vankeus­rangaistuksiin huumekaupoista, joita tehtiin muun muassa anonyymissä Tor-verkossa.

Yksi tuomituista on 25-vuotias lahtelaismies, josta keskusrikospoliisin (krp) mukaan tuli toiminta-aikanaan yksi Suomen suurimmista huumausaineiden myyjistä yli tuhannella toteutuneella kauppatapahtumalla.

Mies loi helmikuussa 2020 Tor-verkon Sipulimarket-sivustolle nimimerkin Autobahn huumeiden myyntiä varten. Sipulimarketissa tilaukset tehtiin sivuston kautta ja mies myi huumausaineita myös suoraan sähköpostitse, tuomiossa kerrotaan.

Krp:n mukaan lahtelaismiehen toiminta oli järjestelmällistä ja ammattimaista.

”Ammattimaisuus välittyy siitä, että epäilty on rakentanut Tor-verkossa nimimerkkinsä ja huumausaineiden myynnin ympärille eräänlaisen tavaramerkin myyntikuvineen ja logoineen. Epäilty on tietoteknisesti kyvykäs, ja hän on rajannut sosiaalisia kontaktejaan, mikä on mahdollisesti vahvistanut uskomusta siitä, että hän on suojassa kiinni jäämiseltä”, sanoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström tiedotteessa helmikuussa, kun jutun esitutkinta oli valmistumassa.

Poliisi otti miehen kiinni tämän asunnosta Lahdesta viime vuoden lokakuussa. Asunnosta takavarikoitiin runsaasti huumaus­aineita, muun muassa 600 grammaa kokaiinia, 1,6 kiloa metamfetamiinia sekä 6,5 kiloa amfetamiinia.

Esitetyn todistelun perusteella käräjäoikeus katsoi, että tekoaikana miehen hallussa on ollut vähintään 55 kiloa amfetamiinia, kahdeksan kiloa mdma:ta, ainakin 2,5 kiloa metamfetamiinia, 170 grammaa heroiinia, yli kaksi kiloa kokaiinia sekä muita huumaus­aineita.

Määristä on oikeuden mukaan ollut saatavissa laskennallisesti vähintään satojatuhansia käyttöannoksia.

Syyttäjän arvion mukaan myytyjen huumausaineiden ja lääkeaine ketamiinin myyntituotto on ollut reilussa vuodessa yhteensä vähintään miljoona euroa, tuomiossa sanotaan.

Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että lahtelaismies pyrki ja osin onnistui luomaan ympärilleen toimivaa jakeluverkostoa, jossa henkilöt eri kaupungeissa postittivat hänen huumausaineitaan.

Oikeuden mukaan mies käytti kaupanteossa pelkästään virtuaalivaluuttaa ja yhteyden­pitoon salattuja viestimiä. Miehen toimintaa on oikeuden mukaan pidettävä erityisen hyvin suunniteltuna.

Nimimerkki Autobahn eli Jussi Sakari Nyman, 25, tuomittiin 11 vuoden vankeuteen muun muassa kahdesta törkeästä huumaus­ainerikoksesta.

Nyman myönsi oikeudelle syyllistyneensä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta laajempaan. Se joka ajoittui vuosille 2019–2020. Hän kiisti syytteen toisesta, aiemmin tapahtuneesta törkeästä huumaus­ainerikoksesta, jossa oli kyse 36 gramman kokaiinierän maahantuonnista ja myynnistä.

Muista syytetyistä Tero Tapani Aho, 44, sai 10 vuoden vankeustuomion muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta ja useista perus­muotoisista huumausainerikoksista.

Henry Mikael Vahlbäck, 32, tuomittiin törkeistä huumausaine- ja dopingrikoksista 10 vuoden vankeuteen. Rangaistus sisältää aiemmin tuomitun vuoden ehdollisen vankeustuomion, joka määrättiin nyt täytäntöönpantavaksi.

Aho pääosin kiisti syytteet. Vahlbäck kiisti osan syytteistä.

Lisäksi kaksi muuta miestä tuomittiin lyhyempiin ehdottomiin vankeus­rangaistuksiin.

Tuomion antamista lykättiin useaan kertaan, minkä jälkeen käräjä­oikeuden laamanni siirsi elokuussa jutun toiselle tuomarille.

Helsingin Sanomien mukaan laamannilla ei ollut enää luottamusta siihen, että alku­peräinen tuomari olisi kyennyt tuottamaan ratkaisun kohtuullisessa ajassa. Laamannin mukaan selvitettävänä oli tuomarin työkykyyn liittyviä seikkoja.

Syksyllä juttu käsiteltiin käräjäoikeudessa uudelleen.

Sipulimarket oli ainoa suomenkielinen Tor-verkossa toiminut huumeiden varsinainen kauppapaikka sen jälkeen, kun Tulli oli taka­varikoinut Silkkitie-sivuston verkko­palvelimen ja sen sisällön keväällä 2019.

Viime joulukuussa Tulli kertoi taka­varikoineensa myös Sipulimarketin verkkopalvelimen ja sen sisällön kokonaisuudessaan. Takavarikko tehtiin yhteistyössä ulkomaisten viranomaisten kanssa.

Silkkitien ja Sipulimarketin sulkemiset ovat johtaneet useisiin esitutkintoihin. Viime vuoden toukokuussa Helsingin poliisi kertoi, että sen tutkimia Silkkitie-juttuja oli siirtymässä syyteharkintaan noin 300 kappaletta.