Ulkoilemassa ollut perhe eksyi pimeään metsään Satakunnassa.

Nelihenkinen perhe eksyi viikonloppuna Etelä-Satakunnassa sijaitsevaan metsään. Perhe oli lähtenyt patikoimaan ulkoilualueen laavulle, jossa he ruokailivat ja viettivät aikaa. Illan pimetessä perhe pakkasi tavaransa ja suuntasi takaisin autolle.

”Kun he olivat tulossa laavulta poispäin, he tippuivat kartalta. Jos marraskuisessa pimeydessä ei tiedä tarkkaan, mihin on menossa, sormi menee nopeasti suuhun”, komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Kahden aikuisen ja kahden nuoren lapsen perhe ei kuitenkaan hätääntynyt eksymisen jälkeen.

”He samoilivat ja haahuilivat jonkin aikaa, kunnes päättivät, että täältä pitää päästä pois jollain tavalla.”

Ainakin toinen aikuisista oli ladannut puhelimeensa 112-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen sovelluksesta voi soittaa hätäpuhelun, ja samalla sovellus lähettää hätäkeskukseen soittajan tarkan sijaintitiedon.

Tikka kertoo, että perhe oli varautunut metsäreissuun hyvin. Kaikilla perheenjäsenillä oli päällään lämpimät vaatteet ja mukana oli otsalamppuja. Ennen kaikkea 112-sovellus oli ladattu kännykkään valmiiksi.

Hätäkeskuspäivystäjä hälytti puhelun jälkeen poliisin ja ohjasi poliisipartion perheen sijaintipaikan lähelle. Paikalle lähtivät sekä koirapartio että partio, jolla oli mukanaan etsintädrone, johon asennettu lämpökamera.

”Metsäalueella dronella pystyy tähystämään hetkissä laajojakin alueita”, Tikka kertoo.

Drone havaitsi perheen muutamassa minuutissa. Samalla perhe näki dronen valot ja suuntasi niiden avulla poliisipartion luokse.

Operaatio päättyi, kun poliisipartio kuljetti perheen retken lähtöpaikalle. Hätäpuhelusta oli tällöin kulunut noin 45 minuuttia.

Perheen auto ei ollut ”ihan lähellä” eli perhe oli ollut kunnolla eksyksissä.

”Matkaa autolle ei ollut kuitenkaan kilometrejä. Pimeässä metsässä navigoiminen oli haastavaa, kun alueella ei sattunut olemaan mitään kiintopisteitä kuten korkeita mastoja”, Tikka sanoo.

Tikka muistuttaa, että 112-sovelluksessa on myös karttapohja suunnistamista varten.

”Ehkä he halusivat säästää puhelimen akkua eksymisen jälkeen. Perhe toimi tilanteessa yhteistyökykyisesti. Ennakkovarautumisen lisäksi he pysyivät hätäpuhelun jälkeen paikoillaan”, Tikka kiittelee.

Poliisi ei kerro operaation tarkempaa tapahtumapaikkaa eikä -aikaa perheen yksityisyyden suojelemiseksi.