THL:n rahapelihaittojen tutkimuspäällikkö sen tiivistää: ”Koska arpajaislain uudistus on parhaillaan käynnissä ja eduskuntakäsittelyssä, tässä herää kyllä vahva epäily pyrkimyksestä vaikuttaa siihen”.

Tervetuloa, tervetuloa.

Päivän tiedotus­tilaisuudessa esitellään Veikkauksen vastuullisuus­toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää ongelmallista rahapelaamista.

Sepäs hienoa. Mutta miten Veikkaus lisää vastuullisuutta? Pakollisella tunnistautumisella sekä mahdollisuudella asettaa pelaamisen esto. Osaan peliautomaatti­pelejä on tullut syyskuussa tappiorajat.

Kuulostaa tutulta ja syystä, sillä toimenpiteet eivät ole Veikkauksen keksimiä vaan ne ovat tulossa joka tapauksessa pakollisiksi uuden arpajaislain myötä. Toimenpiteitä on pidetty riittämättöminä ja Veikkauksen asemaa pönkittävinä jo siitä hetkestä asti, kun hallituksen esitys syyskuussa julkistettiin. Lakiuudistuksen lähtökohtana on valtion rahapelituottojen turvaaminen.

Esimerkiksi automaattien hajasijoitteluun ei olla puuttumassa, vaikka tutkijat ovat löytäneet yhteyden automaattien sijainnin ja alueen köyhyyden välillä.

Tiistaisessa tiedotustilaisuudessa Veikkauksen asiantuntijat esittelivät monenlaista vastuullisuudesta kertovaa kuviota ja käppyrää sekä numerodataa syys–lokakuulta.

Tieto oli kuitenkin valikoitua.

Merkittävä osa rahapeli­rahasta tulee ihmisiltä, joilla on peliongelma tai jotka pelaavat riskitasolla. Veikkaus pyrkii kuitenkin osoittamaan, että tyypillinen pelaaja on vastuullinen. Sen vuoksi tilaisuudessa kerrottiin, että tyypillinen viikoittain pelaava asiakas kuluttaa Veikkaus-peleihin vain vähän rahaa. Tässä asiakasryhmässä kulutuksen mediaani on noin kahdeksan euroa ja keskiarvo 22 euroa viikossa.

Eniten pelaavan ryhmän viikkokulutuksesta ei sen sijaan kerrottu mitään lukuja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahapelihaittojen tutkimuspäällikkö Anne Salonen kuvailee Veikkauksen esittämiä tietoja ”aika epämääräisiksi ja varhaisiksi” ja kertoo itse suhtautuvansa niihin kriittisesti.

”Koska arpajaislain uudistus on parhaillaan käynnissä ja eduskuntakäsittelyssä, tässä herää kyllä vahva epäily pyrkimyksestä vaikuttaa siihen”, Salonen sanoo.

Veikkaus esitti kahden kuukauden datansa perusteella, että tappiorajat ”leikkaavat ongelmallista pelaamista” ja ”auttavat pelaajia itse säätelemään omaa kulutustaan”.

Pelaaminen ei joissain tilanteissa enää onnistu, ellei pelaaja ole asettanut itselleen rajoja. Rajat voi valita itse, mutta ne voivat olla enintään 500 euroa vuorokaudessa ja 2 000 euroa kuukaudessa. Rajan on arvosteltu olevan aivan liian korkea.

” Lopettaako 2 000 euron rajaan törmännyt pelaaja pelaamisen?

Veikkauksen mukaan heidän pelaajadatastaan on selvinnyt, että kuukaudessa noin 400 pelaajaa törmää 2 000 euron rajaan.

Kenties oleellisin seikka kuitenkin uupui esityksestä: lopettaako 2 000 euron rajaan törmännyt pelaaja pelaamisen?

THL:n Salonen kertoo, että tutkimusten perusteella tiedetään, että harva suomalainen pelaa yhtä pelityyppiä. Niin kauan kun raja ei koske kaikkia pelejä, voi pelaaja vain vaihtaa peliä.

Tappiorajat ovat käytössä nopearytmisissä verkkopeleissä ja fyysisillä, nopearytmisillä peli­automaateilla.

Rajat eivät koske esimerkiksi pokeria, vedonlyöntiä ja monia kasinopelejä Feel Vegas -pelipaikoissa. Casino Helsingissä rajat eivät ole missään pelissä pakolliset, ja sama pätee Tampereella pian avautuvaan kasinoon.

Samoin ilman rajoituksia voi yhä ostaa tukuittain niin kuponkipelejä kuin raaputusarpojakin.

Herää kysymys: jos tappiorajaa voi kiertää näin helposti, onko se edes oikea raja?

Tappiorajan asettaminen raha-automaatti­pelit edellä näyttäytyy pienenä laastarina verta vuotavan avohaavan päällä. Etenkin kun tiedetään, että vain näitä pelejä pelaavien osuus on pieni ja jopa vähentynyt.

Lisäksi Veikkaus kertoi, että kahden kuukauden aikana erityisesti iäkkäiden pelaaminen on vähentynyt.

Iäkkäiden osuus raha-automaatti­pelien pelaajista ei kuitenkaan ole Suomessa kovin suuri, vaikka niin usein luullaan. Iäkkäät saattavat viettää pelikoneen äärellä kerralla pidemmän aikaa, ja tämä luo visuaalisen harhan. THL:n tutkimusten mukaan rahapeli­automaattien pelaaminen on nimittäin tavallisinta 18–34-vuotiaiden ja nuorten miesten keskuudessa.

Tiedotustilaisuudessa jäi epäselväksi myös se, miten Veikkaus on huomioinut koronavirus­epidemian vaikutuksen. Tiedotustilaisuudessa lukuja esitelleen data- ja analytiikka­johtajan Lauri Halkolan mukaan Veikkaus on käyttänyt tarkastelussaan ”koronaepidemian vaikutuksesta puhdistettuja lukuja”, mitä lie se sitten tarkoittaakaan.

Voisiko siis olla mahdollista, että iäkkäät pelaajat eivät vieläkään uskaltaudu yhteisille pelikoneille ruokakaupan käytävälle? Lisäksi osa pelaajista ei ole vielä ehtinyt tunnistautua, vaikka pakollista tunnistautumista on alettu laajentaa kaikkeen rahapelaamiseen.

” Eniten pelaavan ryhmän viikkokulutuksesta ei kerrottu mitään lukuja.

Veikkauksen mukaan heidän vastuullisuus­toimenpiteensä vähentävät pelaajien tappioita. Tiistaisessa esityksessä tappioiden vähenemäksi ennustettiin 500 miljoonaa euroa.

Miten vaikutusten pysyvyyttä voi edes arvioida näin lyhyellä seuranta-ajalla?

Halkolakin myönsi kysyttäessä, että muutoksia pitää seurata pitkässä juoksussa ja hänen vain hetki aiemmin esittelemänsä luvut ovat ensikokemuksia.

THL:n Salonen muistuttaa, kuinka poikkeuksellista aikaa viimeiset pari vuotta ovat olleet. Epidemia on vaikuttanut elämäämme tavoilla, joita emme välttämättä vielä edes tunnista.

On myös mahdollista, että tappiorajojen sijaan pelikäyttäytymiseen on vaikuttanut jokin ihan muu. Tutkimuksissa huomattiin muutos nuorten aikuisten peli­käyttäytymisessä jo ennen epidemiaa. Myös tapa, jolla Veikkauksesta ja rahapeleistä puhumme, on viime vuosina muuttunut.

”Ihmiset ovat kriittisempiä, ehkä ollaan myös havahduttu rahapelaamisen haittoihin”, Salonen sanoo.

Kirjoittaja on HS:n kotimaantoimittaja.