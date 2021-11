Suorat lennot alkavat tammikuussa.

Turun ja Tukholman välille tulee suora lentoyhteys ensi vuoden alussa. Ruotsalainen lehtoyhtiö Air Leap aloittaa liikennöinnin Turun ja Tukholman Arlandan välillä 24. tammikuuta.

Yhtiö liikennöi reitillä kahdella päivittäisellä meno-paluulennolla maanantaista perjantaihin. Viikonloppuna Turusta pääsee lauantaina Tukholmaan ja sunnuntaina takaisin.

”Olemme iloisia voidessamme avata uudelleen suoran lentoyhteyden Turun ja Tukholman välillä. On hienoa nähdä matkustamisen piristyvän ja yhteyksien Suomeen ja Suomesta vähitellen palautuvan”, kertoo Finavian myynti- ja reittikehitysjohtaja Petri Vuori tiedotteessa.

Air Leap ilmoitti aiemmin kasvattavansa Maarianhaminan ja Turun välisten päivittäisten edestakaisten lähtöjen määrää kahteen. Siten Turusta Tukholmaan on jatkossa tarjolla arkipäivisin yhteensä neljä lähtöä, joista kaksi on suoria ja kahdessa on välilasku Maarianhaminaan.

Air Leapin toimitusjohtaja Jon Melkersson kertoo tiedotteessa, että yhtiöllä on yhteistyösuunnitelmia SAS:n kanssa. Tämä tarkoittaa, että Turusta lähtevät matkustajat voivat hyödyntää jatkossa Arlandan monia jatkoyhteyksiä.

Air Leap operoi vuonna 2019 Turku–Tukholma-reittiä, mutta yhteys lopetettiin neljän kuukauden jälkeen, koska matkustajia oli vähän.

Turun kentän lentotoiminta on hiipunut pandemian aikana. Tällä hetkellä kentältä lähtee lentoja pääasiassa Maarianhaminaan ja Puolan Gdańskiin. Joulukuussa kentältä lähtee tauon jälkeen lentoja Pohjois-Makedonian Skopjeen.

