”Jos viikonloppuna ajelee, siihen kannattaa varustautua, että lunta voi sataa”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi.

Tulevana viikonloppuna lumisateet ovat mahdollisia koko Etelä-Suomessa aivan Helsinkiä myöten, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Viikonloppuna Suomen etelä- ja keskiosien yli on kulkemassa matalapaine, josta kaikki riippuu, Laakso toteaa.

Vielä lauantaina ilma on liian lämmintä lumisateelle, mutta sunnuntaina lämpötilat ovat laskemassa nollan tienoille. Silloin sateet voivat tulla lumisemmassakin muodossa.

”Lunta voi tulla etelässäkin viikonlopun aikana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kyllä se ihan etelään asti saattaa sadella”, Laakso vahvistaa.

Laakso ei lähde kuitenkaan vielä ennustamaan, onko luvassa niin paljon lunta, että sitä voisi kutsua ensilumeksi.

”Katsotaan, kuinka paljon sitä tulee.”

Tällä hetkellä lunta on eteläisimmillään Kainuussa ja Koillismaalla, missä sitä on muutamia senttejä. Eniten lunta on Pohjois-Lapissa, mutta valtaosa Suomesta on vailla valkoista peitettä.

”Nythän on ollut vielä lauhaa”, Laakso sanoo.

Kun keskimäärin tähän aikaan etelässä lämpötila on ollut neljä astetta, nyt päivälämpötilat ovat olleet jopa seitsemässä asteessa.

Rovaniemellä mennään tyypillisesti tähän aikaan miinusasteissa, mutta nyt lämpötilat ovat olleet plusmerkkisiä.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan Helsinkiin ensimmäinen ehjä lumipeite on tullut keskimäärin 18. marraskuuta.

Vielä ennen viikonloppua lauhat ilmat jatkuvat Laakson mukaan koko maassa. Lähipäivinä luvassa on tihkusadetta, ja tuulet voimistuvat erityisesti lauantaina reippaiksi.

”Loppuviikolla meillä on ennakkovaroituksissa ihan myrskyä lounaisilla merialueilla”, Laakso sanoo.

Talvirenkaiden vaihtaminen ei ole monilla alueilla ollut vielä lauhan sään vuoksi välttämättä tarpeen. Laakso kuitenkin kehottaa autoilijoita varautumaan viikonloppua ajatellen.

”Jos viikonloppuna ajelee, siihen kannattaa varustautua, että lunta voi sataa.”