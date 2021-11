Lappeenrannan Joutsenossa asuvan Veli-Matti Rantalan talon läheisyydessä on rajavyöhyke, jonka takana kulkee Suomen ja Venäjän välinen raja.

Lappeenrannan Joutsenossa ajatusta aidasta itärajalle ei suoraan tyrmätä. Moni kuitenkin toivoo, ettei fyysinen este ajaisi yli diplomatian keinojen.

Joutseno

”Pääsy ilman lupaa kielletty”, lukee tikkukirjaimin keltaisessa, lahoon koivunrunkoon sidotussa nauhassa. Tusina samanlaisilla nauhoilla merkittyä puuta muodostaa rivin, joka jatkuu viereisessä järvessä törröttävinä keltaisina tolppina.

”Tuolla näkyy Venäjä”, sanoo Veli-Matti Rantala ja viittoo kohti harmaana siintävän järven selkää.

Olemme Lappeenrannan Joutsenossa, Suokumaanjärven rannalla. Rantala tietää, että talviaikaan järvi antaa kuhaa ja kesäisin sen rannoilla riittää mökkeilijöitä.

Toinenkin tehtävä järvellä on. Sen halki kulkee Suomen ja Venäjän välinen raja. Rajaa riittää kauemmas kuin silmä kantaa: mailla on yhteistä rajaa yli 1 300 kilometriä.

Rajaa ympäröi rajavyöhyke, joka ei turhaan koreile tärkeää tehtäväänsä. Sen reunalla eteneminen on paikoin hidasta, ja märistä lehdistä niljakas maa uppoaa jalan alla joka askeleella.

Veli-Matti Rantala muistuttaa, että paikallisille raja on varsin totuttu naapuri myös akuuttien kriisien ulkopuolella.

Rajavyöhyke jatkuu Suokumaanjärveen.

Itäraja on ollut viime päivinä poliitikkojen huulilla.

Entinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok) sanoi viime viikolla Demokraatti-lehden haastattelussa, että Suomen pitäisi harkita aidan rakentamista Suomen itärajalle.

Idea ei ole uniikki. Valko-Venäjän ja Puolan rajalla puhjennut siirtolaiskriisi joudutti Puolan parlamentin parin viikon takaista päätöstä rakentaa muuri Puolan ja Valko-Venäjän väliselle rajalle. Keskiviikkona Viro ilmoitti pystyttävänsä yhteensä 40 kilometriä piikkilanka-aitaa maan Venäjän vastaiselle rajalle.

Maiden välillä on ollut jo ennestään osuuksia, joissa raja on aidattu. Myös Latvian ja Venäjän välillä ja Liettuan ja Venäjän Kaliningradin välille on rakennettu rajaesteitä jo aiemmin.

Lue lisää: ”Yhä lisää siirtolaisia” kerääntymässä Valko-Venäjan ja Puolan rajalle – Puola aloittaa muurin rakentamisen rajalle ensi kuussa

Joutsenon Suokumaanjärvellä raja-aidoista ei ole tietoakaan. Rantala tuntee seudun hyvin, sillä hänen lähes 120-vuotias talonsa sijaitsee järven rannalla.

Pitäisikö rajan aitaamista harkita täälläkin?

Rantala ei suoraan tyrmää ajatusta. Epäileväinen hän kuitenkin on.

"Ei kai siitä muuta haittaa olisi kuin että kalliiksi se tulisi. Meillä on rajaa niin paljon, että veroja varmaan pitäisi nostaa, että saataisiin aidan hinta katettua.”

Kattavaa raja-aitaa piti epätodennäköisenä myös Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara aiemmin tällä viikolla HS:n haastattelussa. Kostamovaaran mukaan joidenkin alueiden aitaamista voitaisiin kuitenkin harkita.

Olisiko tämä sellainen? Vaikea sanoa.

Rantala ei pidä todennäköisenä, että aitaamattoman rajan yli tätä metsää pitkin saapuisi Suomeen turvapaikanhakijoita.

Tai jos näin kävisi, vaivannäköä se vaatisi. Itäraja on paikoin melko vaikeakulkuista ryteikköä. Venäjän puolella lähimmät kaupungit ovat reilun kymmenen kilometrin päässä sijaitseva teollisuuskaupunki Enso ja noin 40 kilometrin päässä sijaitseva Viipuri.

Joutsenossa moni tosin muistaa, että turvapaikanhakijoita saapui maahan yllättävää reittiä myös vuosina 2015 ja 2016, kun Venäjä alkoi päästää turvapaikanhakijoita itärajan yli Suomeen erityisesti Lapin Sallan ja Raja-Joosepin raja-asemien kautta.

Joutsenossakin rajan läheisyys näkyy. Täällä on seudun suurin vastaanottokeskus, joka vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin aikaan majoitti parhaimmillaan yli 500 turvapaikanhakijaa kerrallaan.

Koronavirusepidemian myötä turvapaikkahakemusten määrä Suomeen romahti, ja Joutsenon vastaanottokeskuksessakin paikkamäärää pienennettiin elokuussa 300 paikasta 250:een.

Nyt keskuksessa on tilaa noin 80 uudelle ihmiselle, kertoo Konnunsuolla sijaitsevan entisen vankilan tiloissa toimivan vastaanottokeskuksen johtaja Antti Jäppinen.

”Olemme valmiit yli kaksinkertaistamaan keskuksen kapasiteetin nopeastikin”, Jäppinen sanoo.

Hänen mukaansa Puolan ja Valko-Venäjän rajaoperaatio ei ole vaikuttanut keskuksen varautumiseen, sillä keskus varautuu jatkuvasti tilanteisiin, joissa majoitettavien ihmisten määrää joudutaan merkittävästi lisäämään.

Keskuksen lähistöllä on jo hetken ollut myynnissä ravintola. Omistaja Eira Bekanov-Rastas harmittelee, ettei ostajaehdokkaita ole ollut lehti-ilmoittelusta huolimatta.

Bekanov-Rastaan ravintola on lähistön ainoa. Lounasaikaan listalla on itse tehtyä makkarakastiketta, muusia ja rosollia.

Eira Bekanov-Rastas ja Lirilari-koira ovat tavanneet vuosien varrella satoja turvapaikanhakijoita. Uusi mahdollinen hybridiuhka Suomen rajalla ei Bekanov-Rastasta pelota, kuten ei rajan läheisyyskään.

Bekanov-Rastas kertoo, että vuoden 2015–2016 turvapaikanhakijakriisi kasvatti ravintolan myyntiä. Asiakkaana käy edelleen paljon vastaanottokeskuksen asukkaita.

”Hirveän kohteliaita he ovat. Kerran minulla oli irakilaisia asiakkaita, joille myin velaksi, kun rahat eivät riittäneet. He kävivät kahden–kolmen vuoden päästä maksamassa velkansa ja pahoittelivat, että jäivät velkaa, kun lähtö keskuksesta oli tullut niin nopeasti”, Bekanov-Rastas kertoo.

” ”Lainsäädäntöä sinne rajalle pitäisi saada.”

Paikallisille raja on olemassa myös kriisien välissä. Moni ajattelee, että rajasuhteita tulisi hoitaa ensisijaisesti politiikan keinoin, ei aidoin.

Näin pohtii esimerkiksi Joutsenon keskustassa asioiva Hilkka Kunttu.

Hilkka Kunttu ajattelee, että päättäjien tulisi varautua mahdollisiin itärajan uhkiin lainsäädännön keinoin.

”Ei kai ne aidat estä ihmisiä tulemasta. Lainsäädäntöä tai muuta sinne rajalle pitäisi saada”, Kunttu pohtii.

Samaa mieltä on imatralainen Joona Kukkonen.

”En täysin tyrmää ideaa aidasta. Ehkä sillä voitaisiin lieventää tehokkuutta operaatioissa, joita esimerkiksi Venäjä voisi meitä kohtaan käyttää”, Kukkonen sanoo.

Joona Kukkonen koki, että Imatralla ilmapiiri koveni jonkin verran vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin jälkeen.

Kukkosta kuitenkin huolettaa, että puhe aidasta veisi huomion pois asian hoitamisesta diplomatian keinoin.

”Se olisi tilanteen kääntöpuoli, että ei keskityttäisi itse uhkaan, vaan sen oireisiin. Että asia jäisi siihen, että aita on pystyssä, eikä enää tarvitse huolehtia.”

Turvapaikkakysymyksissä Suomea sitovat kansainväliset sopimukset. Niiden mukaan oikeus hakea turvapaikkaa on ihmisoikeus, jota ei saa rajoittaa edes poikkeusoloissa.

Siksi HS:n haastattelemat oikeustieteilijät ovat nähneet ongelmallisena esimerkiksi kokoomuksen ehdotuksen lakiuudistuksesta, joka sallisi rajan tilapäisen sulkemisen turvapaikanhakijoilta.

Hilkka Kunttu kertoo, että vuosien 2015–2016 turvapaikanhakija­määrät aiheuttivat joissakin joutsenolaisissa pelkoa ja epäluottamusta. Hän ei itse kokenut asiaa samoin.

”Surkeana katselen nyt Puolan tilannetta. Ihmisiä käytetään siellä operaation välineenä, eikä siellä syntynyt tilanne ole pakolaisten vika. Etenkin perheitä tulisi auttaa.”

Myös Joona Kukkonen kertoo, että ilmapiiri Imatralla jossain määrin muuttui vuosien 2015–2016 turvapaikanhakijakriisin seurauksena.

”Muistan, että silloin ei kauhean suvaitsevaisia juttuja aina kuullut.”

Vaikka 1 300 kilometrin itäraja on nyt valtakunnallinen puheenaihe, muistuttaa Veli-Matti Rantala, että paikallisille raja on varsin totuttu naapuri, myös akuuttien kriisien ulkopuolella.

”Täällä ollaan kyllä tietoisia siitä, että jos jotain isoa tapahtuisi, niin aika nopeasti pitäisi lähteä.”

Rajan läheisyyteen liittyy myös arkipäiväisiä kysymyksiä, kuten se, onko sillä vaikutusta seudun houkuttelevuuteen muiden silmissä. Nuoria ihmisiä seudulle muuttaa enää harvoin, Rantala kertoo.

”Talot eivät ole hirveän kalliita täällä. Sitäkin olen pohtinut, että onko rajan läheisyys syynä siihen.”