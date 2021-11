Käytännössä poliisi haluaisi mahdollisuuden käyttää salaisia tiedonhankintamenetelmiä ilman varsinaista rikosepäilyä.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Mikko Eränen kertoo keskiviikkona MTV3:lla esitetyssä Rikospaikka-ohjelmassa, että poliisihallitus kaavailee Suomeen rikostiedustelulakia, joka laajentaisi salaisten tiedonhankintakeinojen käyttöä.

Nykyisin poliisi voi ottaa käyttöönsä salaisia tiedonhankintakeinoja, mikäli niille laissa asetetut raamit täyttyvät. Nämä raamit on määritelty poliisilain viidennessä luvussa.

“Ajatus on ollut se, että tavallaan näitä nykyisiä poliisilain viisi-luvun tiedonhankinta toimivaltuuksia, niin ikään kuin näiden käyttöalan aloituspistettä aikaistettaisiin, eli kysymys on nykyisten tiedonhankinta toimivaltuuksien käytöstä, mutta jo astetta aiemmin ja yleisemmällä tasolla kuin tällä hetkellä on mahdollista”, Eränen sanoo.

Ohjelman toimittaja Jarkko Sipilä kysyy Eroselta jatkokysymyksen siitä, voisiko poliisi lakimuutoksen myötä esimerkiksi ujuttaa tiedonhankinnan nimissä puhelimeen vakoiluohjelman ilman varsinaista rikosepäilyä.

“No en nyt ota yksittäisiin asioihin kantaa, mitä me voitaisiin tehdä, mutta esimerkiksi kyllä”, Eronen vastaa.

Ohjelmassa kerrotaan, että poliisi on jo pyytänyt sisäministeriöstä uutta lainsäädäntöä varten tehtävää esiselvitystä, jossa punnitaan tiedonhankintakeinojen laajentamisen mahdollisia hyötyjä ja haittoja.

Erosen mukaan sisäministeriössä on parhaillaan käynnissä selvitys siitä, voitaisiinko lain esiselvitys aloittaa jo tällä hallituskaudella.