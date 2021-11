Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmän (Krar) on määrä esittää joulukuun ensimmäisenä päivänä THL:lle lausuntonsa 12 vuotta täyttäneiden kolmansien rokotusannosten osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aikoo päivittää pikaisesti Suomen nykyistä koronarokotus­strategiaa. Nykyinen on viime vuoden joulukuulta, ja sen ytimessä on vakavan koronataudin sekä kuolemien ja eliniän menetyksen estäminen.

Uudessa strategiassa painopiste muuttuu sairastavuuden kuriin saamiseen: strategiaan on aikomus lisätä pyrkimys väestön rokotussuojan vahvistamisesta tilanteessa, jossa tartuntoja on yhä väestössä paljon liikkeellä.

Käytännössä päivitys tarkoittaa varautumista siihen, että kolmas annos pyritään antamaan mahdollisimman tehokkaasti kaikille halukkaille.

Päivityksestä uutisoi aiemmin Iltalehti.

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (Krar) on määrä esittää joulukuun ensimmäisenä päivänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) lausuntonsa 12 vuotta täyttäneiden kolmansien rokotusannosten osalta.

THL:n ylilääkärin ja Krarin sihteerin Hanna Nohynekin mukaan asian valmisteleminen on edennyt aikataulussa ja sen päämäärä on nykyisen rokotestrategian mukainen.

”Strategian ytimessä on vakavan koronataudin, kuolemien ja eliniän menetyksen estäminen. Kahdesti rokotetuilla alle 60-vuotiailla, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, suoja vakavaa tautia vastaan on erinomainen. Heille, joilla suojateho on heikentynyt, on annettu jo kuukauden ajan kolmansia annoksia.”

THL suosittelee kolmansia annoksia muun muassa voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja yli 60-vuotiaille. Torstaina THL ehdotti kolmansien annosten laajentamista muun muassa niille hoitajille, jotka hoitavat vakaviin riskiryhmiin kuuluvia potilaita tai asiakkaita.

strategian päivitys herättää Nohynekissa kysymyksiä.

”Mielestäni nyt pitäisi kirkastaa, mitä koronarokotus­ohjelmalla tavoitellaan. Jos strategiaa muutetaan niin että sen keskiössä on tartuntojen ehkäisy, herää kysymys annetaanko tehosteannoksia tästä eteenpäin sitten puolen vuoden välein kun suojateho on taas heikentynyt?”

Aika ja tulevat tutkimukset näyttävät, kuinka pitkään suojateho tartuntoja vastaan kolmen annoksen jälkeen kestää.

Nohynek toivoo, että rokotusohjelmaa voidaan kehittää huomioiden tautitaakka, jolta väestöä halutaan suojata, rokotteen riittävä turvallisuus yksilö- ja väestötasolla sekä rokotteen riittävä kustannusvaikuttavuus.

Lue lisää: THL ehdottaa kolmansien rokotusten laajentamista: vuorossa olisivat riski­ryhmäläisten hoitajat ja muu sote-henkilöstö