Utsjoella 95-oktaaninen bensiinin maksoi perjantaina kaksi euroa litralta. Paikallinen huoltoasemayrittäjä suhtautuu asiaan rauhallisesti, mutta toteaa, ettei ilman autoa Utsjoella pärjää.

Bensan hinta huitelee Suomessa nyt ennennäkemättömissä luvuissa.

Perjantaina 95-oktaanisen bensiinin hinta rikkoi kahden euron rajan ironisesti esimerkiksi Utsjoen Seo Uulan säästö -huoltoasemalla. Asia selviää Polttoaine.net -verkkopalvelusta. 98-oktaanisen hinta on Utsjoella jo 2,04 euroa.

”Jos ajetaan Kemistä rekalla, se [bensiini] ei tule ilmaiseksi”, sanoo Uulan säästön yhtiömies Uula Tapiola.

”Kyllä maksaa rekalla tuominenkin jonkin verran. Rahtihan lisää aina hintaa. Siinä on yksi syy”, hän toteaa siihen, miksi raja rikkoutui ensimmäisenä juuri Utsjoella.

Ympäri maan 95-oktaanisen bensiinin litrahinta on hätyytellyt kahta euroa pitkin syksyä. Odotettavissa on, että kahden euron raja rikkoutuu lähiaikoina monessa paikassa. 98-oktaanisen bensiinin osalta kahden euroon litrahinta saavutettiin jo aiemmin.

Tapiola ei muista, että polttoaine olisi hänen uransa aikana koskaan ollut niin kallista kuin nyt. Hän suhtautuu silti asiaan rauhallisesti.

”Minkäs tälle mahtaa. Minkäs tälle voi. Kyllä se aina ikävä juttu on jokaisen mielestä.”

Hän huomauttaa, että autokin pitää käydä Ivalossa saakka katsastamassa, joka on Utsjoelta noin 160 kilometriä suuntaansa.

”Kyllähän se kuluja lisää. Kuluja lisää. Lisää ehdottomasti kuluja.”

Tapiolan mukaan asiakkailta ei ole tullut erityisesti kuittailua hinnasta.

”Kyllä sen kaikki tietää, että näin on tilanne.”

”Semmoista se on. Semmoista se on. Me on täällä totuttu erilaisiin päätöksiin, joille ei oikein mahdeta mitään.”

Tapiola sanoo, että Utsjoella pitää ajella sillä hinnalla, mikä se on.

”Ilman autoa ei pärjätä täällä, jos haluaa jotain tehdä.”

