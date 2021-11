Isommat tapahtumat ovat molemmissa maakunnissa mahdollisia, mikäli tilaisuudessa on käytössä koronapassi.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) kieltää sisätiloissa järjestettävät yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Satakunnassa, kertoo avi tiedotteessaan. Myös Pohjois-Suomen avi tiedotti perjantaina tehneensä samanlaisen päätöksen Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella.

Satakuntaa koskevat rajoitukset astuvat voimaan maanantaina ja pysyvät voimassa 22. joulukuuta saakka. Pohjois-Pohjanmaalla rajoitukset ovat voimassa perjantaista 26. marraskuuta alkaen joulupäivään 25. joulukuuta saakka.

Lounais-Suomen avin mukaan yleisötilaisuuksien ja kokousten järjestäjät voivat ottaa käyttöön koronapassin. Tällöin tilaisuuksia voi järjestää ihmisille, joilla on koronapassi, ilman avin määräämiä rajoituksia. Myös Pohjois-Pohjanmaalla voi järjestää tilaisuuksia yli 50 ihmiselle vaatimalla yli 16-vuotiailta osallistujilta koronapassia.

Molemmat avit perustelevat päätöstä sillä, että se on tehty koronatartuntojen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

”Koko Satakunnan alueella esiintyy tunnistamattomista lähteistä peräisin olevia tartuntoja ja tartuntaryppäitä. Terveydenhuolto on kuormittunut, ja kuormituksen odotetaan kasvavan”, Lounais-Suomen avin tiedotteessa kerrotaan.

Pohjois-Pohjanmaalla, jossa ilmaantuvuusluku on tiedotteen mukaan tällä hetkellä Suomen suurin (356,2 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden), koronatilanne on heikentynyt aiemmasta ja rokotuskattavuus on muuta maata alhaisemmalla tasolla. Tiedotteen mukaan ”terveydenhuollon ylikuormittumisen uhka on olemassa”.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi torstaina ottavansa käyttöön kokoontumisrajoituksia Uudellamaalla.

Päätöksellä rajoitetaan sisätiloissa seisomakatsomojen henkilö­määrää niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Rajoitus on voimassa ensi viikon torstaista jouluaattoon. Istumapaikallisten katsomoiden osallistujamääriä ei rajoitettu.

Myös Uudellamaalla tilaisuuden järjestäjä voi välttää rajoitukset ottamalla käyttöön koronapassin.