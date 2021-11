Sdp on viikonloppuna koolla Oulussa puoluevaltuuston kokouksessa. Rotuaarilla puhunut Sanna Marin keräsi paikalle pienen joukon oululaisia.

”Hallitus saisi jo kaatua”, totesi oululainen Pirjo-Liisa Nasr Oulun Rotuaarilla lauantaina.

Nasr näkisi uudet vaalit mielellään mahdollisimman pian, koska nykyhallitus ei ole osannut hänestä hoitaa asioita oikein. Nasria sapettavat erityisesti koronatoimet, joita hän pitää liioiteltuina, ja myötäily EU-politiikassa.

”Mieluummin EU:sta eroon, jotta Suomi pääsisi takaisin jaloilleen.”

Pirjo-Liisa Nasr Oulun Rotuaarilla.

Sdp on viikonloppuna koolla Oulussa puoluevaltuuston kokouksessa. Rotuaarilla puhunut pääministeri Sanna Marin (sd) keräsi paikalle pienen joukon oululaisia.

Marraskuussa kaksi vuotta sitten tunnelma oli latautuneempi, kun samassa paikassa vieraili silloinen pääministeri Antti Rinne (sd). Tuolloin lämpöä nostattivat huudot ”jatkoon” ja ”ay-liikkeen voitto”. Rinne ei mennyt jatkoon vaan joutui jättämään tehtävänsä muutama päivä Oulun-matkan jälkeen.

Seesteiseen hetkeen hallituksen taipaleella ei osunut Marininkaan vierailu. Hallituksen syvät erimielisyydet nousivat pintaan jälleen tällä viikolla, kun puolueiden rivit repesivät EU:n niin sanottuun taksonomia-asetukseen liittyvässä kestävän metsätalouden linjauksessa.

Vihreät ja vasemmistoliitto erkanivat muun hallituksen linjasta ja kirjasivat eriävän mielipiteensä.

Aiemmin syksyllä hallitus riiteli kulttuurin rahoituksesta ja ilmastotoimista. Keväällä hallitus kriisiytyi kehysriihessä.

Taksonomiaan liittyvä riita oli poikkeuksellinen, koska hallitus jakautui julkisesti ja pääministeriä moitittiin näkyvästi.

”Vasemmistoliitto joutui tällä viikolla entistäkin syvemmälle puolueiden syntilistalla”, totesi oululainen Kauko Rahko Rotuaarilla.

Kauko Rahko Oulun Rotuaarilla.

Metsäpolitiikka on Rahkon mielestä Suomen oma itsenäinen asia, ja hän näkee hyvänä, että päähallituspuolue Sdp asemoitui tämän kannan taakse.

”Itse olen syvästi samaa mieltä Sdp:n ja keskustan kanssa tässä kysymyksessä. Vasemmistoliitto on nyt jäänyt aiempaakin kauemmas arkirealismin, todellisuuden ja myös taloudellisen kantokyvyn kannalta.”

Metsäkysymys on näyttänyt Rahkon mielestä repivän hallitusta sisältä. Vihreiden näkemykset huolestuttavat häntä.

”Kun Emma Kari tuli vallan kahvaan ministerinä, hän sanoi, että 30 prosenttia maasta ja metsistä on suojeltava. Tätä jäin miettimään. Metsää ei voi sitten hyödyntää uusiutuviakaan tarpeita ajatellen. Tässä ollaan aika syvillä vesillä.”

Rahko sanoi pohtivansa asiaa pitkän kokemuksen kautta pohjoisen ja maaseudun ihmisenä sekä liiketoiminnan ja yrittäjyyden aikuisopettajana.

”Näkemykseni kumpuaa sieltä syvältä, ja on siinä äijäkulttuuriakin”, Rahko myönsi.

Vaikka nykyisessä hallituksessa on ollut paljon ristiriitoja, sen nopeaa loppua Rahko ei ennustanut.

”Ideologiat kamppailevat. Siinä on kyse vallasta ja vaikuttamisesta, ja se kuuluu demokratiaan.”

Hallituksen taivalta ovat viime aikoina vaikeuttaneet paitsi ideologiset kiistat myös pitkin syksyä kasvaneet koronaviruksen tartuntamäärät ja sairaalahoidon tarve.

Alueilla ympäri Suomen on otettu käyttöön yleisötilaisuuksien rajoituksia, ja ravintolarajoituksia on nyt voimassa kahdellatoista alueella. Ne voi tosin kiertää koronapassilla. Vaikka yli 12-vuotiaista runsaat 80 prosenttia on saanut kaksi rokotusta, moni suomalainen on vielä vailla rokotuksia.

”Pää pois puskasta ja totuutta esiin”, vaati oululainen Jouni Talvinen Rotuaarilla.

Jouni Talvinen

Koronakriitikko Talvinen oli ottanut Sdp:n tapahtumaan mukaansa kylttejä, joissa vaadittiin päättäjiä heräämään totuuteen.

”Itse tulin Itävallasta, jossa ei ollut mitään hätää. Jengi on vain paniikissa pakko­rokotuksista. Kuinka lähellä olemme Suomessa tilannetta, jossa pakotetaan ihmiset rokotukseen?”

Itävallassa koronatilanne on pahentunut nopeasta syksyn aikana ja maa menee sulkutilaan maanantaina.

Väkivaltaiset mielenosoitukset ovat Talvisen mielestä väärä tapa toimia.

”Mutta jos sinulla ei ole enää töitä, kun et pääse enää minnekään etkä suostu koekaniiniksi, onko sinulla muita vaihtoehtoja kuin taistella vastaan.”

Oululainen Laura Luoto kertoi katsoneensa televisiosta eduskunnan kyselytunteja.

”Puhe on mennyt kyllä välillä aika pahaksi. Toivottavasti siellä löydetään yhteinen sävel. Ilmastonmuutos on tärkeä asia, jota ei saa väheksyä ollenkaan.”

Kiistakysymysten Luoto sanoi näkyneen myös omassa elämässään.

”Kun itse on puhunut näiden asioiden puolesta, olen joutunut tappelemaan sellaisten kanssa, jotka ovat eri mieltä.”

Sisarukset Laura ja Elias Luoto.

Hallitusta Luoto sanoi ihailleensa siitä asti, kun viisi naista pääsi sen johtoon.

”Pääministeriä olen myös katsonut aina ylöspäin. Hän tekee arvokasta ja hyvää työtä.”

Myös koronatoimissa Luoto arvioi hallituksen onnistuneen.

”Tartunnat ovat olleet nousussa, en tiedä syytä. Rokotteita vain pitäisi ottaa ja puhua niistä.”