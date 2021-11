Palosta ei aiheutunut vakavia henkilövahinkoja.

Kittilässä syttyi myöhään sunnuntai-iltana tulipalo Levin keskustassa sijaitsevan alppitalon kellarikerroksessa, kertoo Lapin pelastuslaitos.

Palon vuoksi rakennuksesta jouduttiin evakuoimaan 11 ihmistä. Palosta ei aiheutunut vakavia henkilövahinkoja, mutta yksi vietiin terveyskeskukseen seurantaan.

Kolmikerroksisen rakennuksen alimmissa kerroksissa on päivystävän palomestarin mukaan kauppa ja ravintola. Ylimmässä kerroksessa on puolestaan vuokrattavia lomahuoneistoja. Evakuoitujen joukossa on paitsi majoittujia myös yhden yrityksen henkilökuntaa.

Palovahingot rajoittuvat kellarikerrokseen. Savuvahinkoja on kuitenkin koko rakennuksessa, ja se on käyttökiellossa.