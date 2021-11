Koronavirusepidemian aiheuttaman kuormituksen lisäksi sairaanhoitopiireissä huolestuttaa influenssa- ja rs-viruksen aiheuttamat epidemiat, joiden laajuutta ei pystytä vielä ennakoimaan.

Sairaalahoidossa koronavirus­taudin takia olevien potilaiden määrä kasvaa, flunssaa on liikkeellä ja pian influenssakausikin alkaa. Kun edessä on vielä vuodenvaihteen pyhätkin, miltä ennuste hoito­henkilökunnan riittävyydestä näyttää?

"Tilanne näyttää hyvinkin huolestuttavalta”, sanoo Matti Reinikainen. Hän on anestesiologian ja teho­hoidon professori Itä-Suomen yliopistossa ja teho­hoito­lääkäri Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Hän on ollut mukana kokoamassa valtakunnallisia raportteja korona­potilaiden teho­hoidon tilannekuvasta epidemian ajan.

”Parin viime viikon aikana tehohoidon tarpeessa ei ole ollut rakettimaista nousua, mutta muussa sairaalahoidon tarpeessa kyllä. Sen odotetaan heijastuvan jatkossa myös tehohoitoon”, hän sanoo.

Maanantaina aamulla teho-osastoilla eri puolella Suomea oli yhteensä 44 koronapotilasta. Pahin kuormitus on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuu­alueen sairaaloissa, joissa tehohoitoa maanantaina sai yhteensä 24 ihmistä. Turun Tyksin alueella tehohoitoa sai maanantaina kahdeksan ihmistä, Tampereella Taysin alueella viisi, Kuopion Kysin alueella neljä ja Oulun Oysin alueella kolme.

Teho-osasto on kuitenkin vain jäävuoren huippu epidemian aiheuttamassa kuormituksessa.

Koronapotilaiden vuoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on joutunut lisäämään tehohoitopaikkojen määrää kriittisenä rajasta pidetystä 15:stä 21:een.

” ”Uskomme, että rs-epidemiasta tulee raju.”

Vs. johtaja­ylilääkäri Jari Petäjän mukaan tässä vaiheessa epidemiaa sairaalakuormitusta pystytään kuitenkin ennakoimaan jo melko hyvin. Ennusteiden mukaan koronapotilaiden määrä kasvaa, mutta rokotusten ansiosta todennäköisesti maltillisesti ja tasaisesti.

”Isompi asia on se, mitä emme tiedä, eli influenssan ja rs-viruksen aiheuttamien epidemioiden laajuus”, hän sanoo.

Rs-epidemia on jo alkanut Suomessa.

”Olemme pessimistejä ja uskomme, että epidemiasta tulee raju. Sama nähtiin Ruotsissa.”

Tällä hetkellä Husin sairaaloissa on parikymmentä lasta hoidossa viruksen takia. Lasten paikkoja on noin 200. Viruksen vakavuutta voi Petäjän mukaan hahmottaa sen kautta, että noin 70 aikuista koronapotilasta sijoittuu sairaaloihin, joissa hoitopaikkoja on yhteensä noin 3 000.

Viime vuonna laimeaksi jääneen influenssakauden takia väestön immuniteetti on tavallista huonompi, Petäjä huomauttaa.

Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) johtaja­ylilääkäri Mikko Pietilä arvioi, että influenssakaudesta voi tulla tavallista vaikeampi koska ihmiset liikkuvat. Myös lasten rs-epidemia huolestuttaa, vaikka sairaanhoito­piirissä onkin toistaiseksi pärjätty tilanteen kanssa.

”Mutta ei tämä lähitulevaisuus erityisen hyvältä näytä”, Pietilä sanoo.

VSSHP:n sairaaloissa oli maanantaina yhteensä 23 potilasta, joista kuusi teho-osastolla. Luku on tämän syksyn huipputasoa, Pietilä kertoo.

"Todennäköisesti näin suurilla määrillä joudumme ainakin osan toimenpiteistä siirtämään”, hän sanoo.

Teho-osaston ja erikois­sairaanhoidon vuodeosastojen lisäksi perus­terveydenhuolto on kuormittunutta. Tästä osa selittyy Pietilän mukaan hoitolaitos­epidemioilla, jotka ovat nyt kuitenkin vähenemässä.

”Perusterveyden­huoltoon siirretään myös koronapotilaita jatkohoitoon. Koska myös näille osastoille rekrytoinnissa on vaikeuksia, ei potilaita voida joka tilanteessa edes siirtää jatkohoitoon, vaan he jäävät erikoissairaanhoidon puolelle”, hän sanoo.

”Lisäksi kuntia kuormittaa yhä tartunnanjäljitys, rokottaminen ja näytteenotto, joihin on siirretty resursseja muualta.”

Reinikainen on huolissaan työntekijöiden jaksamisesta. Vielä keväällä 2020 tuntemattoman uhan edessä yhteishenki oli vahva.

”Henki oli sellainen, että kyllä tästä selvitään. Nyt tunnelma on väsynyt.”

Hoitajista on pulaa joka puolella Suomea. Vaikka epidemian aiheuttama pitkä kuormitus on ollut tiedossa jo keväästä 2020, ei hoitohenkilökunnan määrää ole onnistuttu kasvattamaan – päinvastoin, hoitajia jopa lähtee muihin tehtäviin.

HS kertoi perjantaina, että hoitajia lähtee jopa Norjaan.

”Tilanteen huolestuttavuutta lisää se, että tapausmäärät ovat olleet kahden viime viikon aikana selvässä nousussa”, Reinikainen sanoo.

”Samanaikaisesti rokottamattomia on yhä erittäin paljon, joten tässä voi olla hyvinkin tukalat ajat edessä.”

Keväällä 2020 valmiuslaki mahdollisti muiden sairauksien hoitotakuun määräajasta joustamisen ja työvuorojen tavallista vapaamman suunnittelun. Nyt tilanne on toinen.

Lisäksi influenssa- ja flunssakausi aiheuttavat sairauspoissa­oloja ja joulun ajan lomatkin alkavat pian. Nämä kaikki heijastuvat henkilökunnan riittävyyteen.

Husin Petäjä myöntää, että tilanne tulee olemaan haasteellinen.

”Kaksi meneillään olevaa epidemiaa ja pian alkava influenssa­epidemia yhdessä muodostavat vuodenvaihdetta ajatellen ison paineen ja uhan henkilöstön riittävyydelle.”

Loma-aikana tuuraajaan saaminen voi olla erityisen vaikeaa, kertoo VSSHP:n Mikko Pietilä.

”Korvauksia ylimääräisistä vuoroista on pyritty sopimaan henkilöstöä tyydyttävälle tasolle.”

Neuvotteluissa pyritään sopimaan paremmasta hälytysrahasta. Se voisi auttaa myös joulun aikana. Pietilän mukaan kyse on kuitenkin laajemmasta asiasta: alan houkuttelevuutta on ylipäätään kohennettava.