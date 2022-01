Katri Vuorisalolle lyötiin 12 500 euroa käteen, jotta hän ottaisi työn vastaan – Kilpailu hoitajista on kiihtymässä ennen­näkemättömiin mittasuhteisiin

Palkkakilpailu hoitajista kiihtyy. Itä-Lapin Sallaan hoitajia on ollut lähes mahdoton saada. Lähihoitaja Katri Vuorisalo tarttui mojovaan Salla-bonukseen ja muuttaa kuntaan töihin.

”Aika kova summa”, mietti lähihoitaja Katri Vuorisalo kuullessaan 12 500 euron Salla-bonuksesta. Attendo lanseerasi sen syksyllä houkutellakseen henkilökuntaa hoivakoteihinsa Sallaan.

Koko bonuksen saa, kun työskentelee Sallassa kaksi vuotta.

Vuorisalo oli valmis ottamaan pitemmän pestin vastaan. Hän oli irtisanoutunut aiemmin tänä vuonna vakituisesta työstään Oulussa ja teki keikkoja vuokrafirman työntekijänä muun muassa Sallassa.

”Vaihtelunhalu, maailman parantaminen ja parempi palkka”, hän luettelee syitä suurelle ratkaisulleen.

Attendon Salla-bonus on yksi esimerkki keinoista, joita yritykset ja kunnat ovat ottaneet käyttöön houkutellakseen hoitoalan henkilöstöä töihin.

Henkilöstöä on yritettävä houkutella etenkin pienissä ja syrjäisissä kunnissa, joihin ei riitä hakijoita mutta joissa ikääntyvän väestön osuus on suuri ja hoitajia tarvitaan.

Salla-bonuksen lisäksi vastikään on esitelty muun muassa Kemijärvi-bonus: Attendo lupaa kaksituhatta euroa vuoden aikana jokaiselle Kemijärvellä aloittavalle hoitajalle.

Posiolla toimiva Coronaria taas julkisti tuhannen euron muuttorahan. Sen saa, kun muuttaa Posiolle hoitajaksi.

Attendo lanseerasi Salla-bonuksen, ja Katri Vuorisalo päätti tarttua siihen.

Houkuttimia ovat ideoineet myös kunnat ja kuntayhtymät. Siun sote Pohjois-Karjalassa julkisti äsken Yksi oma päivä viikossa -mallin. Siinä terveyskeskuslääkärit saavat käyttää päivän viikossa oman työnsä kehittämiseen.

Sallassa markkinoidaan uutta asuntoetua. Kuntaan muuttava hoitaja saa asua kunnan asunnossa ensimmäiset kolme kuukautta luontoisetuna.

Auttavatko keinot? Siihen on vaikea vastata laajemmin vielä tässä vaiheessa, mutta ainakin Attendon näyttävä Salla-bonus tuotti vinon pinon hakemuksia.

”Haku käynnistyi lokakuun alussa, ja tähän mennessä on tullut 60 hakemusta ja lukuisia kyselyitä eri puolilta Suomea. Hoitajia on jo valittukin viisi”, kertoo Attendon rekrytointikoordinaattori Jonna Kanto.

Attendo kokeili aiemmin Sallassa pienempää bonusrahaa, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Salla on ollut Attendollekin yksi vaikeimmista paikoista rekrytoida.

”Kyllähän se raha on porkkana, jos henkilö on jo valmiiksi pohtinut Lappiin muuttoa”, Kanto sanoo.

Näitä pohtijoita on pandemian aikana ollut yhä enemmän. Kaikista ei ole kuitenkaan jäämään pysyvästi.

Sallan sosiaali- ja terveysjohtajan Annukka Marjalan mukaan noin kolmannes hoitajista on kunnassa nykyään vaihtuvaa väkeä. Tilanne on muuttunut rajusti parissa vuodessa.

”Osa tulee laskettelemaan keväällä ja lähtee sen jälkeen pois. Joskus Lapin olosuhteet yllättävät. Ei olekaan romanttista lapioida lunta pakkasessa”, Marjala kuvaa.

KatrI VUORISALO tietää, ettei ylläty.

”Olen 43-vuotias, ja tunnen itseni. Tiedän, mihin olen ryhtymässä”, hän sanoo.

Reipas kokeilemaan kaikkea uutta – sitä Vuorisalo sanoo aina olleensa. Kun elämäntilanne mahdollisti vaihtelun työuralla, pitihän siihen tarttua.

”Meille kävi niin, että tehdastyössä oleva puoliso sai siirron Turkuun. Lapsi oli aikuistunut, ja itse mietin, mitä tekisin. Päätin irtisanoutua, koska lähihoitajalle tuntui olevan vuokratöitä pilvin pimein”, Vuorisalo sanoo.

Pohjoisen pikkukuntien pula hoitajista koskettaa häntä. ”On surullista ajatella niitä vanhuksien, kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien yksikköjä siellä. Jos hoitajia ei saada, miten käy asukkaiden ja työntekijöiden?” hän pohtii.

Katri Vuorisalo ulkoili Taisto Heikkilän kanssa.

Sallan kunnassa hoitohenkilöstön tarve on tälläkin hetkellä kova.

”Meille haetaan sairaanhoitajia ja psykologia”, kuvaa Marjala.

Tilanteen sanelemana kunnassa on yritetty kehittää työnjakoa niin, että eri yksiköistä siirrytään muihin joustavasti. Myös esihenkilöt tekevät ajoittain alaistensa töitä. Eläkkeelle ehtineitä on rekrytoitu takaisin töihin, ja viimeisenä keinona on turvauduttu henkilöstönvuokrausyrityksiin.

”Joudumme käyttämään firmoja, kun ei ole muuta vaihtoehtoa. Vuokratyöntekijät ovat töissä yhdestä kolmeen kuukautta. Vakituiset paikat ovat koko ajan auki siellä sivussa”, kuvaa Marjala.

Kunnalle vuokratyöntekijä tulee kalliimmaksi. Esimerkiksi sairaanhoitajan palkka on vuokrafirman kautta 300–500 euroa suurempi kuin kunnan omalla työntekijällä.

Hoitajia muun muassa Sallaan vuokraavan Suomen Kotilääkäripalvelu oy:n toimitusjohtaja Jani Korpela sanoo korona-ajan muuttaneen toimintakenttää. Aiemmin yritys välitti lähinnä lääkäreitä – nykyään myös hoitajia.

Ydinkysymys on Korpelan mukaan siinä, että pysyvän muuton halukkuutta harvaan asuttujen alueiden muuttotappiokuntiin ei ole.

”Me emme vie ketään sinne elämään tai asumaan, me viemme keikalle. Ihmiset lähtevät määräajaksi ehkä paremman ansiotason takia ja ehkä siksi, että he saavat yrityksestä johtamisen ja tuen työskentelylleen”, Korpela kuvaa.

Kunnan omat mahdollisuudet houkutella hoitajia palkkaa nostamalla ovat rajalliset.

”Ei kunnilla ole varaa. Jos yhdeltä ammattiryhmältä nostetaan palkkaa, pitää nostaa kaikilta. Rekrytointilisä on se, jota käytetään, kun on vaikeaa”, Marjala sanoo.

Hän pohtisi myös syrjäseutulisiä pahiten hoitajapulasta kärsiville alueille.

”Tänä vuonna nähdään ennennäkemätön palkkakilpailu”, ennustaa Marjala.

Sen saattaisi aiheuttaa se, että uusi hoitajamitoitus astui voimaan ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa.

Vaadittavien työntekijöiden määrä ympärivuorokautisessa hoivassa nousi vuodenvaihteessa nykyisestä 0,55 työntekijästä asiakasta kohti 0,6:een. Vuonna 2023 henkilöstömitoitus on 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi lain tullessa voimaan, että tavoiteltuun 0,7-mitoitukseen tarvitaan noin 4 400 hoitajaa lisää. Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön kokonaismäärä on nyt noin 38 500 henkilöä.

Rekrytointiongelmat saattavat THL:n mukaan pakottaa yksiköt vähentämään asiakasmääriään, jotta lakisääteinen mitoitus saavutetaan.

”Viikoittain innovoidaan, mitä seuraavaksi keksimme hoitajapulaan”, sanoo Attendon Pohjois-Suomen aluejohtaja Minna Hirvaskoski. Kehitteillä on muun muassa oma sijaispooli, jotta ei tarvitsisi turvautua vuokrafirmoihin.

Vuorisalo halusi lähteä auttamaan monesta syystä, mutta selvää oli, että palkankin piti nousta.

Ja nousihan se, roimasti – Vuorisalo on saanut kuusi euroa enemmän tunnilta vuokratöitä tehdessään kuin aiemmassa vakinaisessa työssään yksityisellä puolella. Salla-bonuksen myötä palkka nousee vielä hieman siitäkin.

”Eihän sitä muuten siirtyisi. Kyllä setelit auttavat jaksamaan”, Vuorisalo toteaa.

Tilanne on kuitenkin Vuorisalon mielestä ikävä vakinaiselle henkilöstölle.

”Se pelotti ja hirvitti alkuun, että miten vakituinen henkilöstö suhtautuu. Minut on kuitenkin otettu aina valtavan hyvin vastaan. Pitää mennä nöyrällä mielellä. Ei voi mennä henkseleitä rämpsytellen”, sanoo Vuorisalo.

”Makkarat reppuun ja Sallatunturin laavuille”, Katri Vuorisalo suunnittelee lomansa varalle.

Uudessa työssään Sallassa Vuorisalo tekee myös yövuoroja. Vuokratyöläisenä ne ovat jääneet väliin. ”Olen ollut liian kallis”, hän toteaa.

Salla-bonuksen Attendo maksaa osissa puolen vuoden välein. Vuorisalon suunnitelmissa on työskennellä koko bonukseen tarvittavat kaksi vuotta.

Aika ei tule Sallassa pitkäksi, siitä Vuorisalo on varma. Laskettelemaan hän ei lähde, mutta luontoon mieli palaa. ”Makkarat reppuun ja Sallatunturin laavuille”, hän suunnittelee.

Työtovereikseen Sallassa Vuorisalo saa myös kuusi filippiiniläistä hoitajaa.

Hirvaskosken mukaan hoitajia Filippiineiltä kaivataan Suomeen ehdottomasti lisää, mutta yksin he eivät vanhustenhoitoa pelasta.

”Innovaatioita rekrytoinnissa on vain jatkettava. Onko se sitten rahaa vai mitä se on – pienten paikkakuntien toimijoiden on yhdistettävä voimassa tässä työssä, jotta ihmiset saavat viettää vanhuuden kotikulmillaan eikä heidän tarvitse muuttaa pois”, Hirvaskoski sanoo.