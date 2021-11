Esimerkiksi Aurinkomatkat perui Wienin kaupunkilomansa kiristyneen koronatilanteen vuoksi.

Vielä pari viikkoa sitten näytti siltä, että ulkomaanmatkailu Suomesta lähtisi taas nousuun, mutta viime aikoina odotukset ovat latistuneet. Viimeisimpänä Itävalta aloitti kymmenen päivän koronasulun ja samalla Euroopan tiukimmat koronatoimet.

Lisäksi naapurimaa Saksassa kerrottiin viime viikolla dramaattisesti pahentuneesta koronatilanteesta, jossa vuorokauden tartuntaluvut tekivät lähes päivittäin ennätyksiä. Myös Münchenin kuuluisat joulumarkkinat peruttiin toistamiseen.

Huonontunut tautitilanne näkyy jonkin verran myös suomalaisten matkanjärjestäjien tarjonnassa.

Esimerkiksi Aurinkomatkat perui kaupunkiloma­matkansa Wieniin joulukuun 12. päivään saakka, kertoo Finnairin ja Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva. Muutoin kaupunkilomia on hänen mukaansa varattu viime aikoina varsin normaalisti, ja esimerkiksi Berliini on ollut toiseksi varatuin kaupunkilomakohde.

Finnairin lentojen kysynnässä ei isoja muutoksia viime viikkojen vaihtuvilla tilanteilla ole kuitenkaan ollut. Sekä Saksaan että Itävaltaan matkustetaan paljon myös muista kuin lomailusyistä.

”Lentojen kysynnässä näkyy tyypillisesti muutoksia silloin, kun matkustusrajoituksiin tulee muutoksia. Saksaan ja Itävaltaan täysin rokotetut pääsevät matkustamaan yhä varsin vapaasti”, Kanerva kertoo.

”Finnairin Itävallan ja Saksan lentojen kysyntään tilanne ei ole siis merkittävästi vaikuttanut, sillä matkustusrajoituksiin ei ole tullut muutoksia.”

Korona-aika on muuttanut muutenkin ihmisten käyttäytymistä matkojen suunnittelussa.

”Ennen matkat varattiin vuotta aiemmin, nyt varataan viime tipassa”, sanoo viestintäpäällikkö Laura Aaltonen Tui Finlandista.

”Sitten on myös heitä, jotka varaavat nyt vuoden päähän ja ajattelevat, että silloin varmasti jo pääsee matkalle”, Aaltonen jatkaa.

TUI järjestää matkoja nyt vain pieneen osaan kohteista ja pienelle osalle aiemmista asiakkaista. Se vie matkustajia lähinnä Kanarialle ja jouluna myös Thaimaahan, Kap Verdelle sekä Egyptiin.

”Aika täysinä koneet lähtevät, tosin niitä ei ole niin paljon kuin normaalisti olisi. Me yritämme nostaa ensi kesään mennessä kapasiteetin normaalille tasolle”, Aaltonen sanoo.

Hän muistuttaa myös siitä, miten säänneltyä ja samalla matkustajalle turvallista on lentää vaikkapa Thaimaahan, jonne vaaditaan kaksi testiä ja kaksi rokotusta.

”Se tarkoittaa, että koneessa ei ole kuin rokotettuja ja testattuja ihmisiä.”

Tjäreborgin markkinointipäällikkö Hannu Sääskilahti sanoo samaa ihmisten matkailukäytöksen muutoksesta. Moni tarkkailee nyt tilannetta ja tekee sitten nopean päätöksen matkalle lähtemisestä.

Keski-Euroopan huonontunut tilanne ei yhtiölle näy, koska se tekee matkoja esimerkiksi juuri nyt vain Kanarialle ja Madeiralle, jouluna myös Thaimaahan sekä Kap Verdelle.

”Joulumatkat ovat myyneet hyvin, on vain joitakin hajapaikkoja jäljellä. Me seuraamme nyt tilannetta aktiivisesti. Meilläkin tarjontaa on sopeutettu, samoin kuin kaikilla on nyt pienempi kapasiteetti”, Sääskilahti sanoo.

”Koko ala on ollut niin heikossa hapessa viime kesään asti, niin siihen verrattuna tilanne on positiivinen. Onneksi rokotteet toimivat ja niitä myös otetaan.”