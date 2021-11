Puolustusministeri Antti Kaikkonen vieraili Pirkkalassa Satakunnan lennostossa maanantaina. Haastattelussa hän kommentoi puheita hallituskriisistä sekä kertoo tuoreimmat tiedot EU:n taisteluosastoista ja naisten kutsunnoista.

Ensi kuussa selviää, millainen hävittäjä palvelee ilmavoimia seuraavat vuosikymmenet. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi vierailullaan Satakunnan lennostossa, että aikataulu on päätöksenteon suhteen pitänyt hyvin.

Historiallisen suuri hävittäjäkauppa on pysynyt hyvin aikataulussaan. Pirkanmaalla maanantaina vieraillut puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vahvistaa, että hallituksen on tarkoitus tehdä päätös ensi kuussa. Työtä on sen eteen tehty.

”Sitä en voi vielä tarkentaa, mikä päivä”, Satakunnan lennostoon ensi kertaa ministeriaikanaan tutustunut ministeri totesi.