Cannonball jätti vastauksensa kanteeseen, vaikka vastaaja on toistaiseksi epäselvä. Oikeuden tehtäväksi jää selvittää, kuka jengiä johtaa.

Cannonball-jengin johtoa vaihtui vuonna 2017 maakuntien kapinan seurauksena. Jengin logona on tykinkuula.

Moottoripyöräjengi Cannonballia uhkaa lakkauttaminen ensimmäisenä moottoripyöräjenginä Suomessa, mutta kenen pitäisi puolustaa jengin olemassaoloa ja vastata kanteeseen?

Jengin johtajana pidetty Esko Eklund on kieltäytynyt jättämästä vastausta ja ilmoittanut, ettei kuulu Cannonballiin. Nyt oikeudelle on ilmoitettu Cannonballin johtajaksi täysin eri henkilö, minkä lisäksi vastaajaksi kanteeseen on nimetty myös eräs Cannonballin jäsen.

”[Nimetty mies] on Cannonball MC:n presidentti. [Miehen] asema presidenttinä perustuu siihen, että hänet on valittu tähän tehtävään jäsenten toimesta. Mikäli [miehen] rooli CMC:ssa vastoin oletusta riitautetaan, nimetään asiasta todistelua”, asianajaja Mika Ylönen kirjoittaa jengin väliintulohakemuksessa.

Eklund arvosteli sitä, että väitteet hänen asemastaan perustuvat poliisin rikostiedustelutietoihin. Tietoihin ei voida hänen mielestään perustaa väitettä hänen asemastaan Cannonballissa.

myös poliisin ulkopuolella on yleisenä käsityksenä, että Eklund on johtanut jengiä.

Cannonballissa käytiin vuonna 2017 valtataistelu, jonka seurauksena johtajistoa tuolloin vaihtui. Poliisin puhelinkuunteluun tallentui myös puhelu, joka viittasi vallanvaihtoon Eklundin hyväksi. Kyseinen puhelu löytyy myös julkisista esitutkintamateriaaleista.

Syyttäjä Timo Honkahuhta sanoo HS:lle, että syyttäjät eivät halua kommentoida väliintulohakemuksessa esitettyjä väitteitä asian käsittelyn ollessa kesken. Asia on tarkoitus ratkaista myöhemmin oikeuden käsittelyssä.

Cannonballista jätettiin oikeudelle myös vastaus varsinaiseen pääasiaan, vaikka vastaaja on toistaiseksi epäselvä.

Vastauksessa halutaan, että oikeus hylkää vaatimuksen Cannonballin ja siihen liittyvän Squad 32:n väliaikaisen toimintakiellosta ja yhdistysten lakkauttamisesta sekä korvaa vastaajien kulut.

Vastauksessa kiistetään, että Cannonball olisi sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt yhdistys.

Cannonball vetoaa kokoontumis- ja yhdistysmisvapauteen ja vaatii perusoikeusmyönteistä tulkintaa. Niin ikään moottoripyöräjengi vetoaa siihen, ettei lakkauttaminen sotilaalliseen tapaan järjestäytyneenä yhdistyksenä sovi siihen lainkaan.

”Lainsäätäjä on alun perin tarkoittanut, että säännöstä sovelletaan vain yhdistyksiin, jotka pyrkivät vaikuttamaan valtakunnallisiin asioihin”, vastauksessa sanotaan.

Cannonball kiistää myös olevansa rikollisjärjestö, mutta lakkautusvaade ei sen mukaan myöskään soveltuisi sellaiseen.

”Mikäli CMC vastoin vakaata käsitystämme katsottaisiin järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi, on muistettava, että lainsäätäjä ei ole voinut 80-luvulla tarkoittaa, että lainkohtaa sovellettaisiin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin ottaen huomioon, että suomalaisessa oikeuskäytännössä ainuttakaan ryhmää ei oltu vielä katsottu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.”

Jo aiemmin lakkautettavaksi on määrätty liivijengi United Brotherhood ja sen alajengi Bad Union, mutta tämä oikeuden päätös ei ole toistaiseksi lainvoimainen. Jengi on nyt väliaikaisessa toimintakiellossa.