Lumen määrä Lapissa vaihtelee: Etelä-Lapissa lunta on vain muutamia senttejä, Keski- ja Pohjois-Lapissa lunta on kymmenen, paikoin jopa 40 senttiä.

Tiistain vastaisena yönä mitattiin syystalven tähän asti kylmin lämpötila, kun elohopea painui Ylä-Lapissa Utsjoen Kevon Kevojärven havainto­asemalla 29 miinusasteeseen.

Kevojärven rannalla sijaitsevalla Turun yliopiston havaintoasemalla on tutkittu pohjoista luontoa yli 60 vuotta.

Asemalla vuoden ympäri työskentelevä pääemäntä Anne Hannila-Saarilampi kertoo, ettei sää tunnu kovinkaan kylmältä.

”On raikas pakkassää, ei täällä tunnu juuri koskaan kylmältä, kun sää on kuiva, eikä tuule yhtään”, Hannila-Saarilampi kuvailee puhelimitse.

Työpäivän aikana hän ei vietä paljoa aikaa ulkona, korkeintaan kävelee havainto­aseman rakennuksesta toiseen.

Vapaalla hän kertoo käyvänsä helposti kävelyillä jopa 35 pakkasasteen säässä. Vasta, kun viime talvena lämpöasteet laskivat miinus 41:een, pakkanen pisteli keuhkoissa ja oli vaikea hengittää.

”Asun Utsjoella ja olen tottunut tähän, toisin on etelästä käymään tulleilla. Pakkanen on pukeutumiskysymys.”

Kaamos on jo Hannila-Saarilammen mukaan aistittavissa. Hieman ennen yhtätoista taivas oli pilvinen ja valoa ei ollut juurikaan.

”On vain lunta joka puolella.”

” ”Kylmä on poromiehen näkökulmasta parempi kuin plussakeli.”

Utsjoen tuntureilla laiduntavat porot eivät juuri pakkasta hätkähdä, eikä yrittäjä ja poromies Asko Länsmankaan. Sää on myös hänen mukaansa pukeutumiskysymys.

”Onhan 29 pakkasastetta lukemana kylmä, mutta kylmä on poromiehen näkökulmasta parempi kuin plussakeli”, Länsman kertoo puhelimitse.

”Kuvitellaan, jos on 3–4 päivää plussalla sen jälkeen, kun tulee pakkanen ja lumi jäätyy maahan, on poron vaikea saada ruokaa maasta. Pakkasen puolella poro arktisena eläimenä on kyllä tottunut löytämään ruokaa.”

Länsmanin ja hänen veljensä Vesa Länsmanin Lumiporo-yritys tuottaa poronliha­tuotteita.

”Olen juuri jalostuslaitoksellamme Karigas­niemessä, pakkaamme lihoja ja olemme juuri lähdössä viemään niitä etelään. Täällä on toistakymmentä astetta pakkasta ja tulee hieman kuuralunta”, Asko Länsman kertoo.

Hänen mukaansa kovatkaan pakkasasteet eivät tunnu ikäviltä, kunhan ei tuule. Kun on pieni, seisova pakkanen, ei kylmyyttä tunne vaikka miinusasteita olisikin.

”Kun on kova tunturituuli ja viima, se menee vaatetuksen läpi ja tulee kyllä kylmä. Tuuli on se, joka tunturissa tekee pakkaskelin pistäväksi, eikä tuulen tarvitse olla erityisen kova.”

Tunturilla ei tosin yleensä ole yhtä kylmä kuin Kevojärven havaintoaseman mittauspisteellä, joka sijaitsee matalammalla. Länsmanin mukaan eroa voi olla noin kymmenisen astetta.

Sääennusteiden mukaan hieman tavallista kylmempi sää Lapissa jatkuu, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

”Hieman pilvisyys vaihtelee ja pakkaset myös. Pakkasta on öisin parisenkymmentä astetta, torstain vastaisena yönä voi laskea 25 asteeseen tai kylmemmäksikin”, Laakso sanoo.

Lapin yllä säilyvä kylmä ilmamassa tuo kuitenkin vain vähäisiä sateita. Sen sijaan maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sataa reippaammin lunta keski­viikon vastaisesta yöstä alkaen aina torstaihin asti.