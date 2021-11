Ufohavaintojen dokumentoijana tunnetuksi tullut Atte Särkelä on kuollut

Särkelä kuoli 85-vuotiaana.

Ufohavaintojen dokumentoijana tunnetuksi tullut matkailualan yrittäjä Atte Särkelä on kuollut.

Pudasjärveläinen Särkelä kuoli 85-vuoden iässä. Asiasta uutisoi viime viikolla ensimmäisenä Iijokiseutu.

Särkelä tuli valtakunnallisesti tunnetuksi 1970-luvulla, kun Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvellä tehtiin useita väitettyjä ufohavaintoja.

Kaikki sai alkunsa vuonna 1969, kun taksinkuljettajana toiminut Särkelä kertoi nähneensä taivaalla selittämättömän valo­ilmiön. Pian havainnoista kertoivat myös muut silminnäkijät.

Siitä alkoi tapahtumasarja, josta alettiin puhua Pudasjärven ufoaaltona. Asia houkutteli paikalle ufotutkijoita niin Suomesta kuin Ruotsistakin. Myös lehdistö osoitti kiinnostusta tapausta kohtaan. Eniten havaintoja tehtiin vuonna 1971.

Särkelä pyrki dokumentoimaan valo­ilmiöitä, ja vuosien saatossa aineistoa kertyi runsaasti. Elämänsä aikana hän antoi asiasta tiedotus­välineille useita haastatteluita. Särkelä esiintyi vuosien varrella myös useissa Helsingin Sanomien artikkeleissa.

”Ensin ajattelin, että olkoon kertomatta, etteivät naapurit pääse nauramaan, mutta myöhemmin tulin siihen johtopäätökseen, että näitä asioita on tutkittava ja kerrottava mahdollisimman paljon”, hän totesi ufoista HS:lle vuonna 1971.

Vuonna 1988 Särkelää kuvattiin Helsingin Sanomissa Jukolan viestiä käsittelevässä jutussa Pudasjärven Särkivaaran monitoimi­mieheksi, tietäjäksi ja kylän hengen­luojaksi.

Vuodesta 1979 lähtien Särkelä toimi matkailualan yrittäjänä Pudasjärven Syötteellä. Pudasjärven kunnan­valtuutettuna hän toimi vuosina 1976–1984 ja Pudasjärven yrittäjien puheenjohtaja vuosina 1993–1997.

Pudasjärveläinen kyläkauppias Tarja Tihinen kuvaa Särkelää Syötteen matkailun edelläkävijäksi.

”Hän oli hyvin rohkea ja innovatiivinen ihminen, joka uskalsi viedä asioita eteenpäin kunnan­valtuustossa ja matkailu­yhdistyksessä. Tämä on niin pitkä tarina ja hänen elämäntyönsä on niin pitkä, ettei tämä tule hetkessä kerrottua.”

Tihisen mukaan matkailu ei näyttäisi Syötteellä samalta ilman Särkelän tekemää työtä. Särkelä oli muun muassa mukana alueen laskettelu­keskusten rakentamisen alku­suunnitteluissa.

Tihinen pitää miehensä kanssa kyläkauppaa Pudasjärvellä. Ufohavainnoista on kaupan pihalla muistuttamassa jättimäinen lentävä lautanen – sama, jota Teflon Brothers -yhtye käytti tämän vuoden Uuden musiikin kilpailun esityksessään.

”Yllättävän monet kertovat valoilmiöistä, joita ovat nähneet, ihan viime aikoinakin.”

Tihinen toimii Syötteen kulttuuriyhdistyksen sihteerinä. Särkelä oli yksi yhdistyksen perustaja­jäsenistä.

”Hänellä on todella paljon valokuva­materiaalia näistä valoilmiöistä, joista Syöte on ollut kuuluisa. Kulttuuri­yhdistyksen yksi tavoitteista on taltioida nämä tuleville polville.”

Särkelällä on kaksi poikaa, jotka jatkavat isänsä työtä matkailuyrittäjinä Syötteellä.