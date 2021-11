Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa oikeudenkäyntikuluja koskeneessa kiistassa. Miehen mukaan hänen avustajansa teki valituksen hovioikeuteen omin päin. Nyt avustajalle vaaditaan toisessa jutussa yli viiden vuoden vankeusrangaistusta törkeästä huumerikoksesta.

Lahden putkapahoinpitelyn oikeudenkäynti tuli uhrille kalliiksi, vaikka hän kiistatta joutui tilanteessa poliisin pahoinpitelemäksi.

Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt uhrille valituslupaa oikeudenkäyntikuluja koskeneessa kiistassa. Pysyväksi jää siten Itä-Suomen hovioikeuden päätös, jonka mukaan uhri joutuu maksamaan kahden syytteestä vapautetun vartijan oikeudenkäyntikuluja yli 13 000 euroa.

Uhri haki valituslupaa kuluasiaan, koska miehen mukaan hänen avustajansa, haminalainen lupalakimies Olli Talsi, teki hovioikeusvalituksen omin päin keskustelematta lainkaan asiasta hänen kanssaan.

Miehen mukaan lupalakimies ei edes jälkikäteen informoinut häntä siitä, että alle liuskan mittainen valitus oli jätetty.

Syytteessä putkapahoinpitelystä oli kolme miestä eli Hämeen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli ja kaksi poliisiaseman vartijaa. Uhrin hengitys oli estynyt hengenvaarallisesti Lahden poliisiaseman kiinniottotilanteessa vuonna 2019.

Konstaapeli sai sakkoja törkeästä vammantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta, mutta vartijoiden syyte hylättiin.

Valtio ja konstaapeli tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan miehelle yhteensä 5 000 euron korvaukset muun muassa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä sekä kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta.

Syyttäjä ei ollut valittanut vartijoiden syytteiden hylkäämisestä hovioikeuteen, mutta uhri oli. Kun syyte hylättiin, hovioikeus velvoitti uhrin maksamaan vartijoille heidän oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa.

Miehen avustaja Olli Talsi on herättänyt huomiota poikkeuksellisilla sotkuillaan.

Parhaillaan syyttäjät vaativat hänelle viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltävässä Mantaqa-jengin huumejutussa. Miestä syytetään törkeästä huumausainerikoksesta, avunannosta törkeään huumausainerikokseen ja ampuma-aserikoksesta.

Lakimiehen syytetään auttaneen muita Mantaqa-jengin syytettyjä huumerikosten tekemisessä välittämällä näille tietoja, jotka hän oli saanut oikeudenkäyntiavustajana. Syyttäjien mukaan tarkoituksena oli, että jengi pystyisi turvallisesti organisoimaan huumeiden maahantuonnin, levittämisen ja rahaliikenteen.

Lisäksi lakimies on syyttäjien mukaan lentänyt Tukholmaan mukanaan 80 000 euroa huumerahaa käteisenä.

Törkeä huumerikos koskee sitä, että miehen epäillään pitäneen hallussaan tai ainakin yrittäneen hankkia sata grammaa amfetamiinia.

Lisäksi lakimies on syytteen mukaan ostanut tuntemattomalta mieheltä 3 000 eurolla Beretta-pistoolin.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta peruutti maaliskuussa 2021 lupalakimiehen luvan toimia avustajana.

Päätös liittyi miehen saamaan sakkotuomioon rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta sekä pyrkimykseen viivyttää asian käsittelyä antamalla tuomioistuimelle väärää tietoa.

Lautakunnan mukaan mies ei ole laissa edellytetyllä tavalla rehellinen ja sopiva toimimaan lupalakimiehenä.

Lupalakimies on valittanut päätöksestä, ja asian käsittely Helsingin hovioikeudessa on kesken. Hänellä on siis edelleen lupa toimia avustajana.

Asianajajaliiton valvontalautakunnasta lupalakimies on saanut yhden varoituksen. Lisäksi hänellä on kaksi valvonta-asiaa vireillä. Ne eivät liity tähän tapaukseen.