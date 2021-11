Elokapinan tausta­järjestön koko omaisuus on taka­varikossa – Mutta kerättiinkö rahoja rikolliseen toimintaan?

Poliisi vaati vakuustakavarikkoa rahankeräysrikoksen takia, koska rahaa olisi kerätty lainvastaiseen tarkoitukseen. Taustayhdistys kertoo keränneensä rahaa vain perustuslain turvaamiin mielen­osoituksiin.

Elokapinan osallistujat vaativat toimia ilmastonmuutosta vastaan mielenosoituksessaan kesäkuussa 2021. He istuivat ajoradalla Mannerheimintiellä Eduskuntatalon kohdalla.

Ympäristöliike Elokapinan taustajärjestön rahojen vakuustakavarikkoa koskeva asia on etenemässä Helsingin hovioikeuteen.

Tapauksesta on tulossa jonkinlainen merkkipaalu siinä, mitä tarkoitetaan rahan keräämisellä ”selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi”. Rahankeräyslain mukaan rahankeräys tällaisiin tarkoituksiin ei ole sallittua.

Helsingin käräjäoikeus määräsi lokakuussa Helsingin poliisin pyynnöstä Elonvaalijat-yhdistyksen omaisuutta vakuustakavarikkoon enintään 20 000 euroa.

Poliisi kertoi tutkivansa, onko Elonvaalijat ry:n toiminnassa syyllistytty rahan­keräys­rikokseen.

Epäiltyjen rikosten tekoaikoja on kaksi. Ensimmäinen olisi tapahtunut huhtikuun 26. päivän ja kesäkuun 18. päivän välisenä aikana, toinen 15. syyskuuta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen kertoo, että Elokapinasta on tehty noin 500 rikosilmoitusta. Rikosnimikkeinä on muun muassa niskoittelu poliisia vastaan.

”Taustalla on myös mielenosoituksiin liittymättömiä rikosnimikkeitä ja muuta näyttöä, johon en tällä hetkellä voi ottaa kantaa tutkinnallisista syistä.”

Suominen ei halua kertoa, mikä on vakavin tutkinnassa oleva rikosepäily.

Hän korostaa, että poliisi ei voi valita, mikä on oikea ja väärä mielipide, vaan kaikkien mielenosoittajien käyttämiä keinoja kohdellaan samalla tavalla. Kohtelu ei siis riipu siitä, minkä asian puolesta tai mitä vastaan mielenosoitus on järjestetty.

Tutkinta alkaa Suomisen mukaan olla loppusuoralla, ja tavoitteena on, että se saadaan valmiiksi tämän vuoden puolella.

Kiirettä on pidetty muun muassa sen takia, että vakuustakavarikko kumotaan neljän kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta, ellei syytettä ole nostettu tai menettämis­seuraamusta koskevaa vaatimusta jätetty ennen sitä.

Elonvaalijat arvostelevat sitä, että poliisi ei ole täsmentänyt, minkä rikoksen rahoittamiseksi rahaa olisi kerätty.

Yhdistystä edustavan lupalakimiehen Ville Hoikkalan mukaan poliisi tarkoittaa rikoksella niskoittelua poliisia vastaan. Se on toteutettu istumalla ajoradalla mielen­osoitusten aikana. Tähän ei ole tarvittu mitään välineitä eikä siten rahaakaan, hän huomauttaa.

Elonvaalijat kertoo saaneensa pienkeräyksellä rahaa Elokapinan mielenosoitusten järjestämiseen. Kuittia vastaan Elonvaalijat-yhdistyksen hallitus on korvannut erilaisia hankintoja, kuten äänentoistolaitteita ja telttoja.

Näitä tarvikkeita on siis käytetty perustuslaissa suojattuun mielenosoitustoimintaan, Hoikkala painottaa.

Rahaa ei hänen mukaansa ole kerätty tarkoitukseen, jolla olisi edes etäinen yhteys esi­tutkinnassa oleviin rikoksiin.

Yhdistys ihmettelee, miksi poliisi on lähtenyt hakemaan tietoja rahojen käyttö­tarkoituksesta niinkin järeällä toimella kuin vakuustakavarikolla.

Rahankeräyslain mukaan yhdistyksellä on velvollisuus antaa poliisille selvitys siitä, mihin kerätyt rahat ovat menneet. Näin yhdistys kertoo tehneensä.

Sen mukaan poliisille on jo elokuussa toimitettu tilitys ja kuitit siitä, mihin rahan­keräyksellä hankitut rahat on käytetty. Poliisi on siis jo silloin tiennyt rahavirran, Hoikkala korostaa.

Poliisi olisi lain mukaan myös voinut kieltää rahojen käytön rahankeräyslain perusteella, jos käyttötarkoituksesta on epäselvyyttä. Yhdistys pitääkin kohtuuttomana, että sen koko omaisuus on nyt vakuustakavarikossa.

Yhdistys on pyytänyt hovioikeutta järjestämään asiassa suullisen käsittelyn.