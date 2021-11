Krista Kiurun mukaan jäljellä on enää yksi koronapotilaan tehohoitopaikka – Ylilääkäri: ”Ollaan ihan hilkulla joka tapauksessa”

suomessa on torstaiaamupäivän tietojen mukaan tehohoidossa 49 koronaviruspotilasta. Teho-osaston ylilääkärin Stepani Bendelin mukaan raja tulee vastaan noin 5–10 potilaan päästä.

Suomessa on tänään aamupäivän tietojen mukaan tehohoidossa 49 koronaviruspotilasta, kertoo teho-osaston ylilääkäri Stepani Bendel Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Ongelmissa ovat etenkin Meilahden ja Jorvin sairaaloiden teho-osastot pääkaupunkiseudulla sekä Turun yliopistollinen keskussairaala.

”Näissä on iso kuorma muitakin kuin koronapotilaita”, Bendel kertoo.

Vielä aamupäivällä asiantuntijat kertoivat tiedotustilaisuudessa, että viime viikon päätteeksi tehohoitopotilaita oli 44 ja mainitsivat myöhemmin luvun 47. Määrä on siis kasvanut tällä viikolla.

Kriittisenä rajana on pidetty 50–60:tä tehohoitopotilasta valtakunnallisesti. Bendelin mukaan raja tulee vastaan noin 5–10 potilaan päästä.

”Ollaan ihan hilkulla joka tapauksessa.”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi eilen Ylen haastattelussa, että valtakunnallisesti koronapotilaille on jäljellä seitsemän tehohoitopaikkaa. Torstaina päivällä hän totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että paikkoja olisi jäljellä enää yksi.

”Eilen illalla olen ollut niiden lukujen varassa, että meillä on seitsemän paikkaa vielä jäljellä. Tänä aamuna näitä paikkoja on yksi. Sen jälkeen kun mennään yli 50 tehohoitopaikan, ajamme leikkaustoimintaa radikaalisti alas”, Kiuru sanoi.

Kiuru muistutti, että yksi uusi tehohoitopaikka tarkoittaa 4–5 leikkauksen perumista.

Bendel haluaa todeta kansalaisille, että kaikki koronapotilaat toki hoidetaan.

Suurempi kuormitus tarkoittaa, että jotain muuta hoitoa joudutaan merkittävästi perumaan. Kyse on siitä, halutaanko tällaiseen tilanteeseen joutua.

Koronapotilaiden eristys vaatii enemmän järjestelyjä ja työvoimaa kuin muut tehohoitopotilaat.

Se, kuinka paljon koronapotilaille on tilaa, riippuu juuri muiden potilaiden määrästä. Tehohoidossa heidän määränsä vaihtelee päivittäin paljon. On normaalia, että heitä on hetkellisesti joskus paljon.

Yhteensä tehohoitopotilaita on 200, ja tehohoitopaikkoja tänään yhteensä 255. Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että koronapotilaille olisi vielä jäljellä yli 50 paikkaa.

Koronapotilaiden eristys vaatii enemmän järjestelyjä ja työvoimaa kuin muut tehohoitopotilaat. Lisäksi tehohoidon kuormitus on tällä hetkellä vahvasti alueellista.

Bendelin mukaan on ajateltu, että koronapotilaat voivat viedä tehohoidon kapasiteetista noin 25 prosenttia. Jos heitä on enemmän, ongelmia alkaa tulla.

Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella koronapotilaita on 30–35 prosenttia tehohoidettavista, ja Turun alueella osuus on noin 20 prosenttia. Myös Tampereen alueella luku on kasvussa, Bendel sanoo.