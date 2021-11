Tapahtumat saivat alkunsa, kun kaksi poliisia sai kotihälytystehtävän meluisan musiikin takia.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi torstaina 27-vuotiaan miehen seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen murhan yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Lisäksi mies määrättiin maksamaan yhteensä yli 8 000 euroa vahingonkorvauksia kahdelle poliisille.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisipartio sai syyskuun lopulla hälytyskeskuksesta tehtävän, jonka mukaan Lempäälässä sijaitsevasta asunnosta oli kuulunut kovaa musiikkia. Poliisien mentyä meluisan asunnon ovelle ja kehotettua useaan otteeseen asunnon sisällä olijaa avaamaan oven tuli mies lopulta rappukäytävään pitkäteräinen keittiöveitsi kädessään.

Oikeus katsoi, että rappukäytävässä syntyneessä kahakassa Karrar Hussein Sadeq Sadeq työnsi veitsellä alhaalta ylöspäin suuntautuneen liikkeen kohti naispoliisin alavatsaa. Naispoliisi ei loukkaantunut tilanteessa.

”[Miespoliisi] on saanut tilanteeseen puuttumalla Sadeqin kädestä kiinni molemmilla käsillään ja työnnettyä veistä ovenkarmia ja seinää päin niin, että lyönnin osuminen on saatu estettyä. Veitsi on tämän jälkeen irronnut Sadeqin kädestä”, kirjoittaa oikeus tuomiossaan.

Oikeuden mukaan Sadeqin täytyi ymmärtää, että veitsen osuessa alavatsan alueelle olisi uhrin kuolema ollut lyönnin todennäköinen seuraus.

Mies kiisti syyllistyneensä murhan yritykseen tai yrittäneensä aiheuttaa poliisille mitään vammaa, ja katsoi syyllistyneensä korkeintaan virkamiehen vastustamiseen.