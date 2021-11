”Kyllä se varmasti tänne tulee”, Järvinen sanoo.

Koronaviruksen uusi omikronmuunnos tulee varmasti myös Suomeen, sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Ylen Ykkösaamussa.

Järvinen oli Ykkösaamun haastateltavana lauantaiaamuna.

”Kyllä se varmasti tänne tulee. Kaikista rajatestauksista ja varotoimista huolimatta kaikki variantit ovat levinneet hyvin nopeasti”, hän sanoi haastattelussa.

Omikronmuunnos on levinnyt hyvin nopeasti Etelä-Afrikassa. Sitä on eteläisen Afrikan maiden lisäksi myös ainakin Hongkongista, Israelista ja Egyptistä.

Euroopassa ensimmäinen havainto uudesta virusmuunnoksesta varmistettiin perjantaina Belgiassa. EU:n tartuntatautivirasto pitää omikronmuunnosta vakavana riskinä, jonka leviäminen Euroopassa on hyvin todennäköistä.

Jos virusmuunnos osoittautuisi myös maailmanlaajuisesti hyvin tehokkaasti leviäväksi, Asko Järvisen mukaan on mahdollista, että se voisi olla Suomessakin valtavirus jo jouluna.

”Jos oikein huonosti kävisi ja se oikein laajalti maailmalla leviäisi”, hän sanoi.

Järvinen muistutti koronaviruksen alfavariantin eli brittivariantin leviämisnopeudesta noin vuosi sitten. Silloin Suomessa oltiin toiveikkaita virusmuunnoksen torjunnan suhteen: virusvariantti kyettiin tunnistamaan näytteistä, ja sen jäljitykseen ja torjuntaan satsattiin erityisesti.

Siitä huolimatta alfaviruksesta tuli Suomessakin valtavirus kahdeksassa viikossa – samassa ajassa kuin muuallakin maailmassa. Torjuntatoimilla ei pystytty estämään viruksen tuloa, mutta ehkä hidastamaan tartuntahuippua.

”Tähän omikroniin näyttäisi liittyvän samaa. Todennäköisesti meidän laitteistot kykenisivät tämänkin [virusmuunnoksen] tunnistamaan, mutta nyt en olisi enää niin optimistinen, että sitä voitaisiin suoraan rajata”, Järvinen sanoi.

”Jos alfavariantti vei kahdeksan viikkoa siitä, kun se ensimmäisen kerran todettiin. Jos [omikronin] leviämisnopeus on vielä nopeampi, kyllä silloin se saattaisi käydä vieläkin nopeammin. Silloin kyse ei välttämättä ole kuukaudesta tai puolestatoista huonoimmillaan.”

Jos virus pystyy maailmalla leviämään niin nopeasti kuin se on nyt levinnyt Etelä-Afrikassa, Järvisen on mahdollista, että omikron voisi aloittaa uuden voimakkaamman tartunta-aallon kuin nykyinen vallitseva deltavirus pystyy aiheuttamaan.

Tehokkaan leviämisen lisäksi omikronissa huolta herättää sen mahdollinen kyky väistää immuniteettisuojaa aiempia muunnoksia paremmin.

Etelä-Afrikassa on todettu aiempaa enemmän uusintainfektioita eli tartuntoja ihmisillä, jotka ovat jo sairastaneet koronataudin.

Järvinen uskoo, että tulevan viikon aikana virusmuunnoksesta saadaan jo lisää tietoja.

Hän muistuttaa, että vielä ei tiedetä, suojaako rokotus edelleen vaikealta tautimuodolta. Tähän mennessä rokotukset ovat suojanneet vaikealta tautimuodolta hyvin myös uusien varianttien kohdalla.

Jos näin tapahtuu myös omikronin kohdalla, Järvisen mukaan rokotuksilla edelleen saavutettaisiin se, mihin rokotuksilla on pääasiassa pyritty ja mitä niillä voidaan saavuttaa.

”Ei me ihan nollilta lähdetä. Meillä on myös rokote valmiina ja tiedämme, että rokotetta kyetään ainakin teknisesti kohtalaisen nopeasti muokkaamaan. Rokotuksen tuotantokapasiteettikin on aika korkea. Yksi rokotevalmistaja näyttää jo aamu-uutisten perusteella olevan muokkaamassa ja tekemässä tätä uutta muotoa vastaan rokotetta”, Järvinen sanoi.

Hänen mukaansa nyt Suomessa pitää pyrkiä tyypittämään ja todentamaan tartuntojen viruskannat. Tärkeintä on, että ulkomailta tulevat ihmiset välttäisivät ihmiskontakteja ulkomaan matkan jälkeen.

”Niin kuin aikaisemminkin, kun tämmöinen todetaan, se [virusmuunnos] on jo laajemmin levinnyt. Matkailijoiden pitäisi olla varovaisia. Mielellään käydä testissä. Vaikkei olisi oireita, ei luottaa siihen ensimmäiseen testiin. Tämä on ehkä se kaikista tärkein keino, jolla voimme tällä hetkellä ainakin hidastaa taudin rantautumista tänne ja sen voimaakin vähentää.”

Järvinen uskoo, että uudet jo tiukennetut rajoitukset ja valmisteilla olevat tiukennukset hidastavat myös uuden variantin leviämisnopeutta.

Etelä-Afrikan virusseurannan keskuksen tutkimusjohtaja Tulio de Oliveiran mukaan aiemmalta nimeltään B.1.1.529 virusmuunnos leviää erittäin nopeasti.

”Tämä uusi virusmuunnos B.1.1.529 näyttää leviävän todella nopeasti! Alle kahdessa viikossa se hallitsee kaikkia infektioita Etelä-Afrikan järkyttävän delta-aallon jälkeen”, de Oliveira kirjoitti torstaina viestipalvelu Twitterissä.

Hänen mukaansa uusi muunnos vastaa nyt 75 prosenttia kaikista maassa sekvensoiduista viruksista. Muunnos on levinnyt etenkin Gautengin maakunnassa, jossa sijaitsee myös suur­kaupunki Johannesburg. Arvion mukaan se vastaa jo 90:ää prosenttia alueen tartunnoista.

Omikronissa huolta herättävät sen lukuisat mutaatiot piikkiproteiinissa, jolla virus tunkeutuu ihmisen soluihin. On mahdollista, että omikronin piikkiproteiinin runsaiden mutaatioiden avulla virus tarttuisi tehokkaammin ja pystyisi väistämään paremmin immuunisuojausta.

”Viruksen sekvenssissä on paljon piirteitä, joista voidaan arvuutella, että se voi väistää immuniteettia ja on mahdollisesti tartuttavampi”, sanoi zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti arvioi perjantaina HS:ssa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että pelkästään viruksen perimästä ei voi varmuudella päätellä viruksen toimintaa tosielämässä. Toistaiseksi ei ole laboratoriotutkimuksia siitä, miten virusmuunnoksen mutaatiot yhdessä vaikuttavat viruksen tartuttavuuteen ja vasta-aineiden väistämiseen.

Tutkimuksista voidaan odottaa tarkempia tietoja lähiviikkoina.