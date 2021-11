HS näyttää kahden vuorokauden ajan WWF:n suoraa lähetystä lintujen talviruokintapaikalta Kuusamosta.

Pohjoisten ja myös harvinaisempien talvilintujen elämää pääsee nyt seuraamaan lähietäisyydeltä, kun HS avaa sivuilleen suoran lähetyksen talvilintujen ruokinta­paikalta.

Kameran eteen on odotettavissa ainakin oranssihehkuisia kuukkeleita, punapäisiä palokärkiä ja värikkäitä närhiä. Lähetyksessä saattaa nähdä myös maakotkan.

Suora lähetys tulee lintujen talviruokinta­paikalta Kuusamosta.

Kyseessä on WWF:n talvilintukamera. Kahtena edellisenä talvena WWF seurasi lintujen ruokintaa Parikkalassa, mutta nyt kamera on siirretty pohjoisemmaksi. Suoraa lähetystä voi seurata tiistaiaamusta torstai­aamuun HS:n sivuilla, ja sen jälkeenkin WWF:n sivuilla.

Lähetyksen kautta pääsee seuraamaan pohjoisen vanhan metsän lintuja. Juuri punertava kuukkeli on tunnusomainen vanhojen metsien laji.

”Kuukkeli on esimerkki lajista, joka on joutunut vetäytymään yhä pohjoisemmaksi, kun sen elinalueet etelässä ovat vähitellen pirstoutuneet ja hävinneet. Kuukkeli on nimenomaan laajojen ja yhtenäisten vanhan metsän alueiden paikkalintu, joka ei pärjää yksipuolisessa talousmetsä­maisemassa”, kertoo WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen.

Kameran kuvassa pitäisi näkyä myös uhan­alaisia hömötiaisia. Laji on taantunut viime vuosikymmeninä nopeasti.

”Hömötiainen oli muutama vuosikymmen sitten yksi runsaslukuisimmista linnuista Suomessa, ja nyt se on erittäin uhanalainen. Se on dramaattinen osoitus siitä, miten nopealla vauhdilla olemme menettäneet vanhoja metsiämme”, Tolvanen sanoo.

Kuvan lisäksi lähetyksessä on mukana myös ääni.

”Kamerassa on yllättävänkin paljon ääntä, kun linnut lehahtelevat ja sirkuttavat oksalla. Rytmiä äänimaailmaan tuovat myös tikat, jotka koputtelevat kelopuuta nokallaan ruokaa etsiessään”, kuvailee luontokuvaus­yrittäjä Olli Lamminsalo.

Lisäksi kuvassa näkyy lämpömittari.

Talvilintukamera on osa WWF:n luontolivejä, joissa on aiemmin seurattua esimerkiksi saimaannorpan ja sääksen elämää.

Lintujen ruokintapaikkaa pitää yllä Kuusamo Nature Photography, jonka kanssa yhteis­työssä WWF toteuttaa talvilintukameran. Lähetyksen teknisestä toteutuksesta vastaavat WWF, Live Eye ja Pukki Visuals.