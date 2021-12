Koronarokotusten haitoista on tehty yli 20 000 ilmoitusta, varmistettuja rokotteen aiheuttamia kuolemia on kaksi

Valtaosa koronarokotteen aiheuttamista haitoista on ollut lieviä: pistoskohdan kipua, päänsärkyä ja kuumetta.

Koronavirusta vastaan rokotettujen kuolleisuus on rokottamattomia selvästi pienempää.

VIIME viikolla tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun brittiläinen isoäiti Margaret Keenan, nyt 91, sai ensimmäisenä maailmassa koronarokotteen.

Tietoa koronarokotteiden hyödyistä ja haitoista oli ehditty kerätä jo ennen rokotusten aloittamista rokotetutkimuksissa. Silti laajempaa tietoa alkoi kertyä vasta, kun Margaret Keenan ja muut tavalliset kansalaiset alkoivat saada rokotteitaan.

Rokotteiden hyödyt koronavirusta vastaan todetaan tutkimuksissa kiistatta. Koronavirusta vastaan rokotettujen kuolleisuus on rokottamattomia selvästi pienempää.

Esimerkiksi Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:n marraskuisessa raportista käy ilmi, että koronarokotteet ovat estäneet 33:ssa Euroopan maassa noin 470 000 yli 60-vuotiaiden kuolemaa.

Mutta kaikilla koronarokotteen ottaminen ei ole ollut läpihuutojuttu. Millaisia haittoja suomalaiset ovat koronarokotteista saaneet?

Suurin osa ilmoitetuista koronarokotteen haitoista on ollut lieviä ja ohimeneviä, esimerkiksi pistoskohdan kipua, päänsärkyä ja kuumetta. Joukossa on kuitenkin myös vahvoja allergisia reaktioita ja sydänlihastulehduksia.

”Haittailmoituksista pyritään löytämään merkkejä siitä, ovatko rokotteet aiheuttaneet jotakin uutta ja yllättävää. Jokainen niistä käydään läpi ja usein ilmoittajilta pyydetään lisätietoa. Näin päivitetään rokotteiden kansainvälistä turvallisuusprofiilia jatkuvasti”, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lääketurvallisuuspäällikkö Liisa Näveri sanoo.

Rokotteen turvallisuusongelman pitää varmistua tieteellisessä arvioinnissa, jotta tuotetietoja ja rokotusohjeita päivitetään.

Toistaiseksi kahden suomalaisen kuolema on voitu aukottomasti yhdistää saatuun koronarokotteeseen, käy ilmi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean rekistereistä.

Toinen niistä liittyy Astra Zenecan rokotteen aiheuttamaan veren hyytymishäiriöön. Toisesta kuolemasta Fimea ei kerro yksityiskohta.

Fimeaan on tehty yli 20 000 haittavaikutusilmoitusta koronarokotteesta. Haittavaikutusilmoituksia voi tehdä kuka vain. Suurin osa tulee rokotteen ottaneilta ihmisiltä ja pieni murto-osa terveydenhuollon ammattilaisilta.

Esimerkiksi sydänlihastulehduksista on Pfizerin ja Biontechin rokotteesta tehty Fimealle 71 haittailmoitusta ja Modernan rokotteesta 28.

” ”Haittailmoituksista pyritään löytämään merkkejä siitä, ovatko rokotteet aiheuttaneet jotakin uutta ja yllättävää.”

Koronarokotuksia on tähän mennessä Suomessa annettu lähes 9 miljoonaa annosta. Kolmansien rokotteiden osuus määrästä on hieman yli puoli miljoonaa annosta.

Haittailmoitukset siis liittyvät laajaan mekanismiin, jolla lääkeviranomaiset tarkkailevat kansainvälisesti rokotteiden turvallisuutta.

Sen lisäksi rokotteesta oireita saaneet voivat hakea Lääkevahinkovakuutusyhtiöstä korvauksia. Haittailmoitukset Fimeaan ja vahinkohakemukset Lääkevahinkovakuutukseen pitää tehdä erikseen.

”Koronarokotukset ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen määrän vahinkoilmoituksia. Olemme kaksinkertaistaneet käsittelijöiden määrän”, Lääkevahinkovakuutuksen toimitusjohtaja Tiina Hellgrén kertoo.

Viime viikon loppuun mennessä koronarokotteista oli tehty 1 023 vahinkoilmoitusta Lääkevahinkovakuutukseen. Myönteisiä korvauspäätöksiä on tehty 247 ja kielteisiä 329.

Yleinen nyrkkisääntö on, että koronarokotteen haitan on pitänyt kestää kaksi viikkoa, että korvausta voi saada. Kielteisissä päätöksissä kolmasosassa on kysymys vähäisestä vahingosta, eli oireet ovat kestäneet alle 14 päivää. Valtaosassa kielteiseen päätökseen johtaneissa tapauksissa ei ole pystytty toteamaan syy-yhteyttä rokotteen ja ilmoitetun oireen välillä.

”Allergiset reaktiot ovat melko tyypillisiä, osalle rokotteen saaneista on kehittynyt yli pari viikkoa kestänyt ihottuma. Joillakin kuume on saattanut sahata edestakaisin enemmän kuin pari viikkoa, ja he ovat olleet muutamia päiviä sairauslomalla”, Hellgrén kuvaa korvaustapauksia.

Lääkevahinkovakuutusyhtiössä on käsitelty kuutta Astra Zenecan rokotteen aiheuttamaa veren hyytymishäiriötä, joista viidestä on jo tehty myönteinen korvauspäätös.

Suurin osa päätöksistä on sijoitettu kakkoshaittaluokkaan, mikä tarkoittaa 600–1 200 euron korvausta. Hyytymishäiriöt on sijoitettu vakavampaan haittaluokkaan kolme. Haittaluokkia on yhteensä kuusi.

Hellgrénin mukaan Suomessa ilmoitetut vahingot koronarokotuksista ovat aivan samanlaisia kuin muissa pohjoismaissa.

”Naapurimaissa on myös tullut paljon korvaushakemuksia. Vaikka koko ajan haravoimme ilmoituksista mahdollisia uusia oireita, niitä ei ole tullut vastaan”, Hellgrén sanoo.

Rokotteiden valmistajat päivittävät rokotteiden valmisteyhteenvetoja sen mukaan, millaisia tietoja eri maiden turvallisuusseurannasta ja tieteellisistä tutkimuksista kertyy. Esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotteen ajantasainen valmisteyhteenveto on luettavissa täältä.