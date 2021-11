Kesällä suomalaisia häirinneet Flubot-haittaohjelmaa levittävät tekstiviestit ovat palanneet. Android-laitteisiin pyrkivä haittaohjelma voi urkkia käyttäjän salasanoja ja verkkopankkien kirjautumistietoja.

Huijaustekstiviestejä on nyt runsaasti liikkeellä. Kuvasta on peitetty lähettäjän puhelinnumero, sillä huijausviestejä saattaa saapua haittaohjelman ladanneen puhelimesta.

Kyberturvallisuuskeskus varoittaa suomenkielisistä huijaus­teksti­viesteistä, jotka yrittävät saada käyttäjän lataamaan puhelimelleen Flubot-nimisen haittaohjelman.

Keskus arvioi viime viikolla , että huijausviestejä saavat päivittäin kymmenet tuhannet suomalaiset.

Viikon sisällä huijaukseen liittyviä tekstiviestejä on Suomessa lähetetty yli miljoona ja Flubot on onnistunut saastuttamaan satoja laitteita, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuus­keskuksen tietoturva-asiantuntija Aino-Maria Väyrynen.

Huijausviesteissä vastaanottaja yritetään saada avaamaan linkki väittämällä, että sen kautta pääsisi esimerkiksi kuuntelemaan saapuneen ääniviestin tai lukemaan matkapuhelin­operaattorilta tulleen ilmoituksen.

Nyt leviävät huijausviestit tunnistaa siitä, etteivät ne sisällä ääkkösiä ja tekstin seassa on usein epäloogisissa kohdissa erikoismerkkejä kuten +, /, &, % ja @. Viesteissä käytetään erikoismerkkejä matkapuhelin­operaattorien tekemien suodatus­toimenpiteiden vaikeuttamiseksi.

Esimerkkejä Flubot-haittaohjelmaan liittyvistä huijausviesteistä.

Viestin linkin avaaminen ei asenna haittaohjelmaa. Puhelin pyytää erikseen käyttäjän suostumusta ohjelman asentamiselle.

Haittaohjelma voi urkkia puhelimen käyttäjän salasanoja, pankkisovellusten kirjautumistietoja ja muita laitteella olevia tietoja.

Flubot-huijaus kohdistuu erityisesti Android-puhelimiin. Android-laitteelle asennettu haittaohjelma voi varastaa puhelimelle tallennetut yhteystiedot ja levittää itseään eteenpäin saastuneista laitteista lähetettävillä tekstiviesteillä.

Tekstiviestit saapuvat myös muihin laitteisiin, mutta esimerkiksi Iphonella linkin takaa avautuvalla sivulla ohjataan erilaisiin huijauksiin, kuten luottokorttitietojen kalasteluun.

”Puhelinnumerot, joihin huijausviestejä lähetetään, vaikuttavat valikoituvan sattumanvaraisesti. Viesti voi tulla käytännössä kenelle tahansa”, Väyrynen sanoo.

Mikäli haittaohjelman on asentanut, helpoin tapa korjata tilanne on palauttaa laite tehdasasetuksiin. Puhelimen varmuuskopiota palauttaessa pitää varmistaa, että varmuuskopio on luotu ennen haittaohjelman asentamista.

Toimi näin, jos olet ladannut Flubot-haittaohjelman Tältä näyttää teleoperaattori Elisan nimissä lähetetyn huijausviestin linkistä avautuva sivusto. Huijausviesti kehottaa lataamaan vastaajasovelluksen, joka on todellisuudessa haittaohjelma. Kuvasta on peitetty puhelinnumero. Palauta laitteeseen tehdasasetukset.

Jos palautat puhelimen varmuuskopion, varmista että varmuuskopio on luotu ennen haittaohjelman asentamista.

Ole yhteydessä pankkiisi, jos käytit laitteella pankkisovellusta tai maksukorttitietoja.

Tee mahdollisesta rahallisista menetyksistä rikosilmoitus.

Vaihda salasanat kaikkiin laitteella käyttämiisi palveluihin.

Kerro tilanteesta myös teleoperaattorillesi, koska liittymästäsi on voitu lähettää maksullisia viestejä.

Viimeksi Kyberturvallisuuskeskus varoitti samaan haittaohjelmaan liittyvistä tekstiviesteistä kesäkuussa. Huijausviestit saatiin kesän lopulla kitkettyä lähes kokonaan.

Väyrysen mukaan nyt käynnissä on kesään verrattuna vielä aktiivisempi huijauskampanja, johon aiemmin tehdyt torjuntatoimet eivät ole tehonneet.

”Rikolliset ovat muokanneet toimintamalliaan. Uusimmassa Flubot-kampanjassa olemme saaneet ilmoituksia kymmenistä erilaisista huijausviestien sanamuodoista ja ulkoasuista. Vaihtelu tekee viesteistä vaikeampia suodattaa”, kertoo Väyrynen.

Puhelinoperaattorit pyrkivät suodattamaan huijauksiksi tunnistettavia viestejä niin, etteivät ne päädy perille vastaanottajalle. Huijauskampanjoita torjutaan myös tietoturvaviranomaisten kesken tehtävällä kansainvälisellä yhteistyöllä.

Väyrysen mukaan Flubot-huijaukset kiertävät maakohtaisesti. Myös Norjassa on raportoitu huijauskampanjasta marraskuussa. Norjalainen teleoperaattori esti maassa yhden päivän aikana jopa 1,2 miljoonan huijausviestin kulun, kertoo yleisradioyhtiö NRK.