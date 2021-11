Koronatilanne pahenee Suomen suurissa kaupungeissa, mutta joukossa on yksi poikkeus

Suurista kaupungeista suhteellisesti vähiten tartuntoja on todettu Vaasassa ja eniten Oulussa. Oulun tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole Suomen vaikein.

Lähes kaikissa Suomen kaupungeissa koronavirustilanne jatkaa pahenemistaan. Koko Suomessa on todettu kahden viime viikon aikana noin 15 000 koronatartuntaa.

Tartuntojen suhteellista määrää kuvaavat käyrät ovat nousseet jyrkästi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Turussa.

Poikkeuksen Suomen eri kaupunkien joukossa tekee Vaasa. Syyskuisen piikin jälkeen ilmaantuvuuskäyrä on pysynyt varsin matalalla.

”Kyllähän se aika kivalta tuntuu nähdä, että 20 suurimman kaupungin joukosta meillä on matalin ilmaantuvuus”, sanoo Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Vaasan keskussairaalassa tilanne on ollut hyvä. Koko syksyn ajan tehohoitopotilaita on ollut vain yksittäisiä ja vuodeosaston potilaitakin enimmillään kolme.

Mistä menestys johtuu? Epidemian alueellinen vaihtelu selittää osan, sanoo Kaukoranta.

”Meillä Vaasassa on panostettu hyvin voimakkaasti tartuntojen jäljitykseen, ja positiiviset kontaktoidaan käytännössä korkeintaan puolen vuorokauden sisällä testituloksen saamisesta.”

Vaasa asettaa myös edelleen koululaisia karanteeniin opetusryhmittäin.

Koko sairaanhoitopiirissä on lisäksi voimassa ohje, jonka mukaan rokotettujenkin tulee hakeutua testeihin lievistäkin oireista. Tätä Kaukoranta suosittelisi muillekin kaupungeille.

”Palauttaisin testauksen kaikkiin henkilöryhmiin hengitystieinfektion oireiden ilmaantuessa. Ja pyrkisin tarjoamaan helppoja tapoja hakeutua testaukseen.”

Vaasassa on esimerkiksi keskustassa ilman ajanvarausta toimiva testauspiste.

Jäljitykseen panostaminen ja laaja testaaminen ovat toki muusta toiminnasta pois, sanoo johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta. ”Hyvin hoidettuna tämä mahdollistaa myös muun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimimisen.”

Suurista kaupungeista suhteessa eniten tartuntoja on todettu viime aikoina Oulussa. Siitä ei kuitenkaan voi päätellä, että kaupungin tilanne olisi Suomen vaikein.

”Meillä ilmaantuvuus on noussut monta viikkoa peräkkäin aika häkellyttävää tahtia, mutta viime viikkoon saakka se ei näkynyt meidän sairaalakuormituksessamme”, sanoo Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Oulun tartunnoista liki puolet todetaan Mäkitalon mukaan alle 19-vuotiailla, ja suurin osa tartunnoista saadaan perhepiiristä.

Toimiin ryhdyttiin Oulussa noin kolme viikkoa sitten. Ravintoloiden toimintaa ja yleisötilaisuuksia on alettu rajoittaa, ja maskisuositusta hieman kiristettiin.

”Vähän peläten, että emme kestä näin korkeita lukuja. Niin kuin emme kestäneetkään sitten.”

Tilanne muuttui viikonloppuna, kertoo Mäkitalo.

”Sairaalakuormitus nousi ikään kuin hyppäyksenä uudelle tasolle.”

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä 25 koronaviruspotilasta, kun pitkään heitä oli alle 20. Vuodeosastolla Oulussa on 11 potilasta, kun tähän asti heitä on ollut noin 6.

Oulun rokotuskattavuuteen Mäkitalo on melko tyytyväinen. Kaupungissa 81,6 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokotusannosta.

Mäkitalon mukaan Oulussakin täytyy arvioida, missä määrin on syytä palata Vaasan kaltaisiin testikäytäntöihin. Tosin testimäärät ovat jo nyt viime talven tasoa.

”Olemme tavallaan ajaneet itsemme ansaan”, Mäkitalo sanoo.

”Kun ilmaantuvuus on päässyt näin korkeaksi, vaadittava testimäärä on todella suuri. Siitä seuraa valtavan suuri positiivisten tapausten määrä, ja siitä seuraa ihan valtava jäljitysurakka.”

Positiivisen tuloksen saanut voi joutua Oulussa odottamaan yhteydenottoa jopa viisi vuorokautta, lisäresursseista huolimatta.

”Nyt taistelemme sen kanssa.”